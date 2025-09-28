Η οικονομία τζαι η δημοκρατία δεν έχουν ερωτικό δεσμό

Αααχχχ, τι ωραία που ετέλειωσεν το καλοτζαίριν, επιστρέψαμε στες δουλειές μας, στα σχολεία μας τζαι όλα βαίνουν καλώς. Όποιος λέει το αντίθετο είναι απλά εχθρός του έθνους, της υφηλίου τζαι γενικά του γνωστού σύμπαντος. Σίουρα δεν βάλει πίκλαν στα σουβλάκια του, τρώει την παττίχαν δίχα χαλλούμιν τζαι προτιμά να κρεμάζει πανό στους εξωτερικούς τοίχους του αντί να παουρίζει με τους γείτονες που πάνω που τον μισομαραμένον του φραμόν. Επίσης, δεν σύρνει τσάκρες τζαι πυροτεχνήματα άμαν έσιει γενέθλια ή ονομαστικήν γιορτήν η κάττα του ή άμαν εγόρασεν με πεντέμισι δάνεια το τελευταίον μοντέλον της άιφον. Εντελώς ττόππουζος δηλαδή.

Το Υπουργείον της «Παιδείας» διαμαρτύρεται ορθώς για το γεγονός ότι έχουν ήδη ξεκινήσει όλες οι διαδικασίες για «τα όσα ταλανίζουν την παιδεία μας» τζαι όσοι και όσες μουρμουρούν, διαμαρτύρονται ή προβαίνουν σε απεργίες τζαι αποχές, σκοπό έχουν να πλήξουν τα πρόσωπα του κυβερνητικού σχηματισμού και ποσώς αντικαθρευτίζουν την πραγματικότητα. Τι πα να πει πως εκόψαν τα σύρματα στα κλιματιστικά που κρεμαστήκαν άρον- άρον πριν τες εξετάσεις. Τούτον έν' το θέμαν μας; Πως δεν λειτουργούν; Οξά πως υπάρχουν. Δηλαδή θέλουμεν τζαι τον σιήλον χορτάτον τζαι την πίτταν σωστήν; Το placebo effect λέει σας κάτι; Άμα νομίζεις πως κάτι δουλέφκει, στο τέλος νιώθεις πως δουλέφκει. Βλέπεις μάνα μου τα έαρκοντισιον πας τον τοίχον; Δε τες πορτούες μπροστά τζαι φαντάστου πως φκάλλουν κρυόν αέραν εφτά Μποφόρ, τρεις αυτοκρατορικούς πιγκουίνους της Ανταρκτικής τζαι θκυόμισι πολικές αρκούδες. Τι άλλον θέλεις για να μεν νιώθεις πως σου φκαίνει η πίεση δεκαεφτά τζαι κάτι, ο ιδρώτας δεν ξεκινά που την κουρίαν για να καταλήξει στην σιησμαθκιάν των οπισθίων σου τζαι το κοτσίνισμαν δεν έχει καμία σχέση με την δυσφορία που νιώθεις, έν' απλά το χρώμαν σου. Πώς λέμε μελαχρινός, ξανθός; Ε, λέμεν τζαι κότσινος.

Τζαι τα μαυρογέρημα, πόσες φορές να σας πουν τα χείλη των αρχόντων του τόπου πως η οικονομία μας πάει καλά τζαι κανεί με τες απεργίες. Εκόλλησεν η βελόνα σας πας τον μισθό σας, τες τιμές των αγγουρκών τζαι των τομάτων, του ρεύματος, των ενοικίων, μα δεν διάτε παμόν σιόρ. Πιππιλάτε τζαι κάτι προστίματα που την ΕΕ, κάτι επιδοτήσεις που θέλουν τα ριάλια τους πίσω, κάτι χαμένα εκατομμύρια σε μεγαλεπήβολα έργα. Ρε, δεν έσιετε εφκαρίστησην. Πριν λίες μέρες ακόμα αναβαθμιστήκαμεν σε ΑΑ οικονομία. Ποιος σας αφοδεύει εσάς αν πκιερώνετε τη νύφην, τον γαμπρόν τζαι ούλλον τους το σόι. Να μάθετε να βλέπετε μπροστά. Η οικονομία τζαι η πούγκα σας δεν είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Τζαι το ότι η τάση ανά το παγκόσμιο θέλει τους κούζβους που παν τζαι ψηφίζουν να κινούνται στα άκρα των άκρων τζαι να εκλέγουν όπου τον «καλόν, καλύττερον» δεν μας απασχολεί, επίσης. Έτσι τζαι αλλιώς οι έχοντες τον κυριότερο ρόλο στην οικονομία δεν διούν λόγο κανενού, αφού ουσιαστικά δεν επηρεάζονται που το ποιον χτηνόν θα αναδείξουμεν για αρχηγόν της αγέλης. Η οικονομία τζαι η δημοκρατία δεν έχουν ερωτικό δεσμό που να καταλήγει πάντοτε σε γάμο. Ενίοτε μάλιστα παίρνουν τζαι διαζύγιο. Δυστυχώς για τους αμπάλατους που χάφκουν ότι τους ταϊσουν οι κραδασμοί δεν γίνουνται ορατοί που την αρκήν, με αποτέλεσμα την τελική πτώση των μεγάλων αυτοκρατοριών. Πόσον μάλλον της σχεδόν αόρατης που το Διαστημα δικής μας «αυτοκρατορίας». Τούτην την Κασσανδρικήν πρόβλεψην την είχα κάμει προ πολλού, αλλά όπως πάντα οι «ειδικοί κοινονιοπολιτικολόγοι» ξέρουν καλύττερα. Φάτε χειρότερα άκρα των άκρων στες επόμενες εκλογές να δούμεν τι εννά γίνει.

Γενικά νιώθω πως είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, αν τζαι με όσα γράφω, μάλλον το αντίθετο φκαίνει. Πιστέφκω ειλικρινά πως θα έβρουμεν ως είδος τα πόθκια μας στο μέλλον. Όμως, είμαι τζαι ρεαλίστρια. Δεν πρόκειται να δούμεν άσπρην μέραν πρωτού δούμεν την πιο μαύρην τζαι κατάμαυρην της γενιάς μας. Οι απόψεις μας ζυμώνονται όχι μόνο μέσα που τα μάθκια των γονιών μας αλλά μαζίν με τα προσωπικά μας βιώματα. Όσον τζαι αν μιλούμεν για δημοκρατία, φασισμό τζαι ό,τι άλλες πανέξυπνες λέξεις κόψει ο νους μας για να περιγράψει αόριστα ουσιαστικά, η ζωή του καθενός μετριέται στο τωρά. Αν δεν φκαίνει ο μήνας, οι λέξεις δεν έχουν μεγάλη σημασία. Όποιος μας τάξει πιο πολλά θα τον ακολουθήσουμεν πουπίσω. τζαι φυσικά μετά θα κλαίμεν την μοίραν μας.

Σόρι που θα κλείσω το άρθρο δυσοίωνα, αλλά έχω ένα πανό να κρεμάσω πόξω για τον γείτονα.