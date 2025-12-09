Τι ήταν τελικά το Άστρο της Βηθλεέμ - Αστρονόμος της NASA πιστεύει πως βρήκε την απάντηση

Ένας πλανητικός αστρονόμος της NASA ισχυρίζεται ότι υπάρχει επιστημονική εξήγηση για την περίεργη κίνηση του Άστρου της Βηθλεέμ, το οποίο οδήγησε τους τρεις μάγους στο βρέφος Ιησού.

Μια μακροχρόνια υπόθεση υποστήριζε ότι το άστρο της Βηθλεέμ ήταν στην πραγματικότητα μια σύζευξη, ίσως μεταξύ του Δία και του Κρόνου. Ωστόσο, ο αστρονόμος Μαρκ Μάτνεϊ πιστεύει πως ίσως επρόκειτο για έναν κομήτη που ήταν ορατός για περισσότερες από 70 ημέρες και η ανάλυσή του δημοσιεύτηκε στο Journal of the British Astronomical Association.

Στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το άστρο δείχνει τον δρόμο προς τον νεογέννητο Ιησού - εμφανίζεται αρχικά «ἐν τῇ ἀνατολῇ» προτού πάει προς τη δύση και οδηγήσει τους μάγους από την Ιερουσαλήμ προς τη Βηθλεέμ. Σύμφωνα με τη βιβλική αφήγηση, στη συνέχεια, «στάθηκε πάνω» από τον τόπο όπου γεννήθηκε ο Ιησούς.

Τι ήταν τελικά το Άστρο της Βηθλεέμ;

Ενώ πολλοί έχουν επιλέξει να θεωρήσουν το άστρο θαύμα ή μύθο, ο Μάτνεϊ προτείνει τώρα ότι υπήρξε πραγματικά - αλλά ήταν στην ουσία ένας κομήτης που πλησίασε εξαιρετικά κοντά στη Γη πριν από περίπου 2.000 χρόνια.

Οι ιστορικοί τοποθετούν τη γέννηση του Ιησού μεταξύ του 6 π.Χ. και 5 π.Χ., όμως ο αστρονόμος ανέλυσε ένα αντικείμενο από αρχαία κινεζικά αρχεία, εντοπίζοντας μια σειρά πιθανών τροχιών που συμβάδιζαν με τις παρατηρήσεις του. Μία από τις ανασυνθέσεις της κίνησής του υποδηλώνει ότι το άστρο θα είχε γίνει ορατό ένα πρωινό του Ιουνίου του 5 π.Χ.

Πώς οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι ήταν κομήτης

Ο αστρονόμος θυμάται πως, όταν ήταν φοιτητής, εργαζόταν σε ένα πλανητάριο που παρουσίαζε μια χριστουγεννιάτικη παράσταση για τον ουρανό, διηγούμενη την ιστορία του Άστρου της Βηθλεέμ - το οποίο ανέτειλε στον ουρανό μέχρι που φαινόταν να σταματά ακριβώς πάνω από το σημείο που γεννήθηκε ο Ιησούς.

Η παράσταση του πλανητάριου εξηγούσε ότι κανένα γνωστό αστρονομικό αντικείμενο δεν θα μπορούσε να κινηθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην ιστορία των μάγων - αφού η περιστροφή της Γης κάνει όλα τα ουράνια σώματα να ανατέλλουν από την ανατολή και να δύουν στη δύση. «Θυμάμαι να κάθομαι εκεί και να λέω: "Ξέρω ένα που θα μπορούσε να το κάνει αυτό"» είπε ο Μάτνεϊ.

Υποπτευόμενος ότι ένας κομήτης από το μυστηριώδες Νέφος Όορτ, το οποίο βρίσκεται πολύ πέρα από τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, θα μπορούσε να είναι το κλειδί.

Αν ένας τέτοιος κομήτης περνούσε εξαιρετικά κοντά από τη Γη -περίπου όσο η απόσταση της Σελήνης-, θα μπορούσε να δημιουργήσει την αλλόκοτη εικόνα ενός αστρικού αντικειμένου που ανατέλλει στον ουρανό ακόμη και με το φως της ημέρας και στη συνέχεια φαίνεται να «μένει ακίνητο» για μερικές ώρες.

«Ένας κομήτης θα μπορούσε να παραμείνει ορατός στο ίδιο σημείο, αν ουσιαστικά βρισκόταν σε πορεία σύγκρουσης με τη Γη» είπε ο Μάτνεϊ. «Αυτό ακριβώς θα περίμενε κανείς από ένα αντικείμενο που θα περνούσε πάρα, πάρα πολύ κοντά από τη Γη».

Πηγή: iefimerida.gr