Αλλαγή ηγεσίας στο Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ - Νέα Γενική Γραμματέας η Ελένη Ευαγόρου

Αλλαγή σελίδας στο Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ, καθώς η 1η σύνοδος του Γενικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 στη Λευκωσία, εξέλεξε τη νέα ηγεσία της οργάνωσης.

Νέα Γενική Γραμματέας εκλέγηκε η Ελένη Ευαγόρου ενώ νέα Οργανωτική Γραμματέας η Γεωργία Παρμάκη. Βιογραφικά σημειώματα παρατίθενται πιο κάτω.

Εκλέγηκε επίσης το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τις Σωτηρούλα Γιασεμή που αναδείχθηκε στη θέση της Ταμία, Κατερίνα Κώστα, Ντία Κωστή, Άντρη Λάμπρου, Βαλεντίνα Λοϊζίδου, Αφροδίτη Λούγκρου, Ανθούλα Μενελάου, Άντρη Μιχαήλ, Μαρία Νικολάου, Αρτεμούλα Πιερή, Ρεβέκκα Σιααπάν, Κυριακή Σιαντάνη και Μαρίνα Κούκου Σταυρινού.

Από τη θέση της Γενικής Γραμματέα αποχώρησε η Σκεύη Κουκουμά, θέση την οποία υπηρέτησε από το 2010 μέχρι και σήμερα, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στους αγώνες για ισότητα και ισοτιμία των φύλων, για επανένωση και ειρήνη.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελένης Ευαγόρου

Η Ελένη Ευαγόρου είναι 37 ετών και κατάγεται από τον Φαρμακά της Επαρχίας Λευκωσίας. Είναι κάτοχος πτυχίου Κοινωνιολογίας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Κοινωνική και Δημόσια Πολιτική από το Πανεπιστήμιο του Leeds.

Εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας με ενδιαφέρον στον τομέα του φύλου, της κοινωνικής ταυτότητας και των κοινωνικών διακρίσεων. Σε αυτό το πεδίο έχει συμμετάσχει με εκδόσεις σε ακαδημαϊκά περιοδικά και συνέδρια.

Διετέλεσε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και υπήρξε Αρχισυντάκτρια της εφημερίδας Νεολαία. . Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και μέλος του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κόμματος.

Από το 2022 – 2025 διετέλεσε Οργανωτική Γραμματέας του Γυναικείου Κινήματος ΠΟΓΟ, εκπροσωπεί την ΠΟΓΟ στον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ) με ενεργή δράση σε επιτροπές και εκδηλώσεις ενώ έχει διοριστεί από την κυβέρνηση ως αντιπρόσωπος του ΕΜΔΓ στον Εθνικό Συντονιστικό Φορέα για Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας. Η Ελένη είναι επίσης επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής του FEMME FEST Cyprus, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην Κύπρο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωργίας Παρμάκη

Η Γεωργία Παρμάκη είναι 38 ετών και κατάγεται από τη Λάρνακα. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.Από νεαρή ηλικία εντάχθηκε στην Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση Μαθητών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της διετέλεσε Τοπική Γραμματέας της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών Ρεθύμνου και μέλος της Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων (ΦΕΚ) Ρεθύμνου.

Μετά το τέλος των σπουδών της εργάστηκε στον επαγγελματικό μηχανισμό της ΕΔΟΝ σε διάφορα πόστα. Από το 2013 μέχρι το 2018 διετέλεσε Επαρχιακή Γραμματέας της ΕΔΟΝ Λάρνακας και από το 2015 μέχρι το 2018 υπήρξε μέλος της Κεντρικής Γραμματείας της ΕΔΟΝ.

Τα επόμενα χρόνια εργάστηκε στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και ακολούθως στην Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ ως μέλος του Κεντρικού Οργανωτικού Γραφείου.

Είναι μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής ΑΚΕΛ Λάρνακας από το 2015 και μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ από το 2021. Από το 2021 είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΓΟ.

Λευκωσία 9 Δεκεμβρίου 2025