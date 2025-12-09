Οι έφηβοι πιάνουν «φιλίες» με τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης - Πραγματική ασφάλεια ή επικίνδυνη επικοινωνία;

Μεγάλος είναι ο αριθμός των εφήβων που φαίνεται ότι στρέφονται στα ΑΙ chatbots με στόχο να βρουν συναισθηματική ασφάλεια, συμβουλές και έναν πάντοτε διαθέσιμο «φίλο».

Όμως οι ειδικοί ανησυχούν για το συγκεκριμένο φαινόμενο, ζητώντας καλύτερες παροχές από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Άνοδος στην παροχή συμβουλών από τα ΑΙ chatbots

Όταν δύο φίλοι της Σαν έχασαν τη ζωή τους, ζήτησε βοήθεια από το ChatGPT. Είχε δοκιμάσει τις συμβατικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αλλά η συνομιλία με το chatbot της φαινόταν πιο ήπια, λιγότερο εκφοβιστική και, κυρίως, πιο εύκολα προσβάσιμη όταν επρόκειτο να αντιμετωπίσει το ψυχικό τραύμα από τον θάνατο των νεαρών φίλων της.

Όταν άρχισε να συμβουλεύεται το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, η έφηβη από το Τότεναμ εντάχθηκε στο 40% περίπου των 13-17χρονων στην Αγγλία και την Ουαλία που έχουν επηρεαστεί από τη βία των νέων και στρέφονται σε chatbots τεχνητής νοημοσύνης για ψυχολογική υποστήριξη, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 11.000 άτομα.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι τόσο τα θύματα όσο και οι δράστες βίας ήταν σημαντικά πιο πιθανό να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τέτοια υποστήριξη σε σύγκριση με άλλους εφήβους. Τα ευρήματα, που προέρχονται από το Youth Endowment Fund, προκάλεσαν ανησυχία στους ειδικούς, καθώς τα παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο «χρειάζονται έναν άνθρωπο και όχι ένα bot».

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι τα chatbots καλύπτουν τη ζήτηση που δεν ικανοποιείται από τις συμβατικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι οποίες έχουν μακρές λίστες αναμονής και οι οποίες, σύμφωνα με ορισμένους νέους χρήστες, στερούνται ενσυναίσθησης. Η υποτιθέμενη ιδιωτικότητα του chatbot είναι ένας άλλος βασικός παράγοντας που ωθεί τα θύματα ή τους δράστες εγκλημάτων να το χρησιμοποιούν.

Ένας «φίλος» για τις δύσκολες στιγμές

Αφού σκοτώθηκαν οι φίλοι της, η 18χρονη Σαν άρχισε να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη του Snapchat πριν μεταβεί στο ChatGPT, με το οποίο μπορεί να μιλάει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας με μεγάλη ευκολία.

«Νιώθω ότι είναι σίγουρα ένας φίλος», είπε, χαρακτηρίζοντάς το λιγότερο επικριτικό από την εμπειρία της με τις συμβατικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας του NHS και των φιλανθρωπικών οργανώσεων.

«Όσο περισσότερο του μιλάς σαν φίλο, τόσο περισσότερο θα σου μιλάει σαν φίλος».

Ένα στα τέσσερα παιδιά ηλικίας 13 έως 17 ετών έχει χρησιμοποιήσει ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης για ψυχολογική υποστήριξη κατά το τελευταίο έτος. Οι έφηβοι ήταν πιο πιθανό να αναζητήσουν υποστήριξη στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, εάν ήταν σε λίστα αναμονής για θεραπεία ή διάγνωση ή είχαν απορριφθεί, παρά εάν λάμβαναν ήδη υποστήριξη αυτοπροσώπως.

Το σημαντικότερο, σύμφωνα με την Σαν, ήταν ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήταν «προσβάσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα» και δεν θα αποκάλυπτε στους δασκάλους ή στους γονείς της όσα της είχε εκμυστηρευτεί.

Ένας άλλος νέος, ο οποίος χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για ψυχολογική υποστήριξη, αλλά ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε στον Guardian: «Το τρέχον σύστημα είναι τόσο ανεπαρκές όσον αφορά την παροχή βοήθειας στους νέους. Τα chatbots παρέχουν άμεσες απαντήσεις. Αν πρέπει να περιμένεις ένα με δύο χρόνια για να πάρεις κάτι, ή μπορείς να έχεις μια άμεση απάντηση μέσα σε λίγα λεπτά... από εκεί προέρχεται η επιθυμία να χρησιμοποιήσεις την τεχνητή νοημοσύνη».

Ο Τζον Γέιτς, διευθύνων σύμβουλος του Youth Endowment Fund, που ανέθεσε την έρευνα, δήλωσε: «Πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και δεν μπορούν να λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται. Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι στρέφονται προς την τεχνολογία για βοήθεια. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για τα παιδιά, ειδικά για εκείνα που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Χρειάζονται έναν άνθρωπο, όχι ένα bot».

Οι κίνδυνοι που καραδοκούν

Υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους των chatbots όταν τα παιδιά τα χρησιμοποιούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η OpenAI, η αμερικανική εταιρεία πίσω από το ChatGPT, αντιμετωπίζει αρκετές αγωγές, μεταξύ άλλων από οικογένειες νέων που αυτοκτόνησαν μετά από μακροχρόνια χρήση.

Στην περίπτωση του 16χρονου Άνταμ Ρέιν από την Καλιφόρνια, ο οποίος αυτοκτόνησε τον Απρίλιο, η OpenAI αρνήθηκε ότι αυτό προκλήθηκε από το chatbot. Δήλωσε ότι έχει βελτιώσει την τεχνολογία της «ώστε να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται σε σημάδια ψυχικής ή συναισθηματικής δυσφορίας, να αποκλιμακώνει τις συνομιλίες και να καθοδηγεί τους ανθρώπους προς υποστήριξη στον πραγματικό κόσμο». Η νεοφυής εταιρεία δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι θα μπορούσε να αρχίσει να επικοινωνεί με τις αρχές σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες αρχίζουν να μιλούν σοβαρά για αυτοκτονία.

Η Χάνα Τζόουνς, ερευνήτρια για τη βία των νέων και την ψυχική υγεία στο Λονδίνο, δήλωσε: «Το να έχεις αυτό το εργαλείο που μπορεί να σου πει τεχνικά τα πάντα είναι σχεδόν σαν παραμύθι. Έχεις αυτό το μαγικό βιβλίο που μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματά σου. Ακούγεται απίστευτο».

Ωστόσο, ανησυχεί για την έλλειψη κατάλληλων μέτρων.

Με πληροφορίες από τον Guardian