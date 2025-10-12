Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Απόψεις

Το καλώδιο είναι νεκρό. Να περάσει το επόμενο...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Το έργο δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί γιατί ο σχεδιασμός, τόσο ο οικονομικός όσο και ο διπλωματικός, ήταν λάθος από την αρχή. Τόσο λάθος που μπορεί κανείς βάσιμα να υποθέσει πως αυτοί που το σχεδίασαν δεν είχαν πρόθεση να το πραγματοποιήσουν

«Αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρίσεις εκβιάζεται η κυπριακή κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει», είπε την Κυριακή που μας πέρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης. Μετά από αυτό, νομίζω πως κανείς δεν μπορεί να περιμένει πως η ηλεκτρική διασύνδεση είναι εφικτή, ό,τι και να λένε σε Αθήνα, Λευκωσία, Βρυξέλλες και Ισραήλ.

Το ερώτημα τώρα δεν είναι αν θα πληρώσουμε 25 εκατ. ευρώ φέτος και 125 εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Κρήτης που δεν θα γίνει. Το πραγματικό ερώτημα είναι πόσα από τα 251 εκατ. ευρώ που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ για τις μέχρι τώρα εργασίες του θα εκδικάσει το δικαστήριο και αν σε αυτά θα προστεθεί και μεγαλύτερο ποσό. Όσο για το γεωπολιτικό όφελος που θα απέφερε η διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, αυτή μετριέται πλέον σε διαχείριση της ζημιάς στις σχέσεις Αθήνας και Λευκωσίας (στο Ισραήλ έχουν σοβαρότερα θέματα για να ασχοληθούν τώρα). Σε αυτό κινδυνεύει να προστεθεί και το γκριζάρισμα άλλων θαλάσσιων ζωνών από την Τουρκία, αλλά και το ξόδεμα πολύτιμου πολιτικού κεφαλαίου των Μητσοτάκη/Χριστοδουλίδη.

Και αυτό δεν έγινε γιατί έβαλε βέτο η Τουρκία παρεμποδίζοντας τις έρευνες στον βυθό όπως βολεύεται να λέει η Λευκωσία, ούτε γιατί δεν το θέλουν τα ιδιωτικά μικροσυμφέροντα και οι συνδικαλιστές της ΑΗΚ στην Κύπρο, όπως βολεύεται να ισχυρίζεται η Αθήνα. Το έργο δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί γιατί ο σχεδιασμός, τόσο ο οικονομικός όσο και ο διπλωματικός, ήταν λάθος από την αρχή. Τόσο λάθος που μπορεί κανείς βάσιμα να υποθέσει πως αυτοί που το σχεδίασαν δεν είχαν πρόθεση να το πραγματοποιήσουν. Δηλαδή, διπλωματικά ήταν μία μπλόφα προς την Τουρκία και ένα «αξεσουάρ» για τις τριμερείς, χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητες διπλωματικές διεργασίες. Το να θεωρεί κανείς πως επειδή το στηρίζει θεωρητικά το Ισραήλ, οικονομικά η ΕΕ και λεκτικά οι ΗΠΑ, δεν είναι σοβαρός διπλωματικός σχεδιασμός αλλά ευσεβοποθισμοί.

Όσο για τον οικονομικό σχεδιασμό, είναι εξίσου αφελές να πιστεύει κανείς πως επειδή το έργο εξασφάλισε 657 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Connecting Europe Facility), θα μπορούσε να καταστεί οικονομικά βιώσιμο. Δηλαδή, ο Κύπριος καταναλωτής θα μπορούσε να σηκώσει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους του έργου χωρίς να λαμβάνει υπόψη το τελικό κόστος, τα εγγυημένα έσοδα των επενδυτών του καλωδίου, τον ήδη πανάκριβο ηλεκτρισμό και το επιπλέον κόστος όσων πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης. Το κυριότερο είναι αν έγινε (αν έγινε) διαπραγμάτευση αυτών των όρων και αν πραγματικά κάποιος από την Κυπριακή Δημοκρατία έδωσε στοιχεία σχετικά με κόστος, τιμές και χρεώσεις στον ΑΔΜΗΕ που να του εξηγούν πώς αυτά θα καθιστούσαν το έργο προσιτό για τον Κύπριο καταναλωτή. Ή μήπως, όπως και στο Κυπριακό, ξέρουμε τι δεν θέλουμε; Ακόμα και σήμερα, ξέρει κάποιος στην Κύπρο ποια είναι τα νούμερα που καθιστούν οικονομικά βιώσιμο (όχι συμφέρον) το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ή είναι ντροπή και μόνο να κάνουμε τους υπολογισμούς, καθώς πρόκειται πρωτίστως για γεωπολιτικής σημασίας έργο με στρατηγικούς συμμάχους;

Η ντροπή σε όλα αυτά είναι οι δημόσιες αντιπαραθέσεις με την Ελλάδα, από την οποία εξαρτόμαστε για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε στο νησί. Η ντροπή του να πληρώνουμε για ακόμη ένα έργο που δεν μπορεί να υλοποιηθεί, όπως οι αυτοκινητόδρομοι, το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό και η υπολειτουργία βασικών υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκπέμπουν πλέον εικόνα «fail state». Ντροπή ακόμη που επιστρέφουμε πολύτιμα ευρωπαϊκά λεφτά που μας δόθηκαν απλόχερα και τελικά να ελεγχόμαστε πάλι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ντροπή που σε λίγα χρόνια θα υπάρχουν κράτη εκτός ΕΕ που θα είναι πιο συμβατά με την Ευρώπη και θα μπορούν να αντλήσουν περισσότερους πόρους. Με αυτά υπόψη, είναι θέμα χρόνου να περάσει το επόμενο έργο που πληρώνουμε χωρίς να κατασκευάζεται.

Tags

#SHOWMETHEMONEY

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα