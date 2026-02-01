Λάρνακα: Στη σύλληψη δύο 21χρονων και μίας 45χρονης προχώρησε η ΥΚΑΝ

Στο πλαίσιο συλλογής, διερεύνησης και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ προέβησαν χθες στη σύλληψη δύο 21χρονων και μίας 45χρονης ενώ κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης πέραν του ενάμισι κιλού.

Συγκεκριμένα, σε έρευνα που διενεργήθηκε δυνάμει δικαστικού εντάλματος στο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της 45χρονης το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία της στη Λάρνακα, εντοπίστηκαν δύο νάιλον συσκευασίες οι οποίες περιείχαν κάνναβη συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού και 107 γραμμαρίων περίπου.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία όπου διαμένει η 45χρονη και ο ένας 21χρονος όπου εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία, συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη μικτού βάρους 414 γραμμαρίων περίπου, ένα κουτί το οποίο περιείχε κάνναβη μικτού βάρους 14 γραμμαρίων, και μια ζυγαριά ακριβείας.

Εντοπίστηκαν επίσης σε κάλαθο έξω από την οικία της 45χρονης και του 21χρονου, δύο νάιλον συσκευασίες οι οποίες περιείχαν κάνναβη μικτού βάρους 60 περίπου γραμμαρίων, που θεάθηκε προηγουμένως ο δεύτερος 21χρονος να πετά.

Οι πιο πάνω συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση ενώ η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.