Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Λάρνακα: Στη σύλληψη δύο 21χρονων και μίας 45χρονης προχώρησε η ΥΚΑΝ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατασχέθηκε πέραν του 1,5 κιλού κάνναβης μετά από έρευνες σε όχημα και κατοικία.

Στο πλαίσιο συλλογής, διερεύνησης και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ προέβησαν χθες στη σύλληψη δύο 21χρονων και μίας 45χρονης ενώ κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης πέραν του ενάμισι κιλού.

Συγκεκριμένα, σε έρευνα που διενεργήθηκε δυνάμει δικαστικού εντάλματος στο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της 45χρονης το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία της στη Λάρνακα, εντοπίστηκαν δύο νάιλον συσκευασίες οι οποίες περιείχαν κάνναβη συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού και 107 γραμμαρίων περίπου.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία όπου διαμένει η 45χρονη και ο ένας 21χρονος όπου εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία, συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη μικτού βάρους 414 γραμμαρίων περίπου, ένα κουτί το οποίο περιείχε κάνναβη μικτού βάρους 14 γραμμαρίων, και μια ζυγαριά ακριβείας.

Εντοπίστηκαν επίσης σε κάλαθο έξω από την οικία της 45χρονης και του 21χρονου, δύο νάιλον συσκευασίες οι οποίες περιείχαν κάνναβη μικτού βάρους 60 περίπου γραμμαρίων, που θεάθηκε προηγουμένως ο δεύτερος 21χρονος να πετά.

Οι πιο πάνω συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση ενώ η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

 

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΝΑΡΚΩΤΙΚΑΚΑΝΝΑΒΗΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα