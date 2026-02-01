Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αστυνομία: Στοχευμένοι έλεγχοι σε όλες τις επαρχίες - 11 συλλήψεις

790 έλεγχοι οχημάτων και δεκάδες τροχαίες παραβάσεις σε μία νύχτα

Εντατικούς ελέγχους και ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία των αστικών περιοχών είχε χθες βράδυ η Αστυνομία, στο πλαίσιο των στοχευμένων, προληπτικών δράσεων της σε όλες τις επαρχίες. Στόχος η πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, η προστασία των πολιτών και η διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν έξι πρόσωπα για διάφορα αδικήματα και άλλα πέντε πρόσωπα σχετικά με δικαστικά εντάλματα προστίμου. Τρία πρόσωπα συνελήφθησαν στην επαρχία Λεμεσού, δύο από τα οποία για το αυτόφωρο αδίκημα της μαχαιροφορίας και ένας για παράνομη κατοχή ναρκωτικών. Άλλα δύο πρόσωπα συνελήφθησαν στην επαρχία Πάφου. Ένα πρόσωπο συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας, ενώ δεύτερο πρόσωπο συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα της πλαστογραφίας, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και της πλαστοπροσωπίας.  Ένα ακόμη πρόσωπο συνελήφθη από μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων, για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας σε αυτοκινητόδρομο, αφού εντοπίστηκε να οδηγεί με ταχύτητα 187 χιλιομέτρων την ώρα. Ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια των δράσεων, εισπράχθηκε χρηματικό ποσό ύψους €1,290, από ανείσπραχτα εντάλματα.    

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο πέραν των 790 οχημάτων, ενώ ελέγχθηκαν περισσότερα από 1000 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 41 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών. Κατά τους ελέγχους στα υποστατικά προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες για παραβάσεις σχετικά με τις άδειες λειτουργίας τους.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 366 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, μεταξύ των οποίων 36 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Ο συνολικός αριθμός ελέγχων αλκοόλης σε οδηγούς οχημάτων ξεπέρασαν τους 430. Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν 31 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

