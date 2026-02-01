Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Γεροσκήπου από απρόσεκτη δραστηριότητα παιδιών

Πυρκαγιά ξέσπασε στις 11:15 χτες σε υπνοδωμάτιο διαμερίσματος στη Γεροσκήπου, στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή από τη φωτιά, το υπνοδωμάτιο καθώς και το περιεχόμενό του υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έκαναν χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών.

Όλοι οι ένοικοι του διαμερίσματος εξήλθαν εγκαίρως, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από απρόσεκτη δραστηριότητα ανήλικων παιδιών των ενοίκων.