Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Γεροσκήπου από απρόσεκτη δραστηριότητα παιδιών

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Όλοι οι ένοικοι του διαμερίσματος εξήλθαν εγκαίρως, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Πυρκαγιά ξέσπασε στις 11:15 χτες σε υπνοδωμάτιο διαμερίσματος στη Γεροσκήπου, στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή από τη φωτιά, το υπνοδωμάτιο καθώς και το περιεχόμενό του υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έκαναν χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών. 

Όλοι οι ένοικοι του διαμερίσματος εξήλθαν εγκαίρως, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από απρόσεκτη δραστηριότητα ανήλικων παιδιών των ενοίκων.

Tags

ΓεροσκήπουΠΥΡΚΑΓΙΑΔήμος ΓεροσκήπουΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα