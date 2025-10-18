Ας… οικτίρουμε τους υποκριτές!

Γράφει ο Γιαννάκης Ηρακλέους

• Σε άρθρο του στον «Φιλελεύθερο» της περασμένης Κυριακής, ο Μιχάλης Ιγνατίου, αφού έπλεξε το εγκώμιο του Αναστασιάδη, στη συνέχεια γράφει ότι ο τέως «επέλεξε να πάει στην κηδεία της θυγατέρας του Γλαύκου Κληρίδη, αν και δεν έμειναν ύβρεις που δεν εκτόξευσε εναντίον του»! Η Καίτη ήταν που έβρισε ή ο Αναστασιάδης; Νέο ίνδαλμα απέκτησε ο γκραν πάπας της κυπριακής δημοσιογραφίας, του οποίου κάμνει τον δικηγόρο, μετά που ο διεφθαρμένος Ρόμπερτ Μενέντεζ καταδικάστηκε σε φυλάκιση; Πελλέτα ρε κουμπάρε, πέρκιμον τον πείσεις να μας επιστρέψει τους μεγαλόσταυρους και τα μετάλλια με τα οποία τον επλούμισαν ο Αρχιεπίσκοπος εκ μέρους της Εκκλησίας και οι Αναστασιάδης και Χριστοδουλίδης εκ μέρους της Πολιτείας. Πέρα από τις μίζες που πιθανότατα θα ετουλούππισε για την «προσφορά» του…

• Ήταν όλοι τους στην κηδεία της Καίτης, τα στελέχη του ΔΗΣΥ. Κανένας όμως από αυτούς δεν είχε τα κότσια, δημόσια και επώνυμα, να την υποστηρίξει, τότε που η Καίτη τόλμησε και αμφισβήτησε την τιμιότητα του Αναστασιάδη αλλά και όταν η επώνυμη «κυρία της πρωτευούσης», υποστηρίκτρια του Χριστοδουλίδη και μία από τις 100 προσωπικότητες που πρότειναν την υποψηφιότητά του, την αποκάλεσε «ηλίθια τουρκόσπορη». Άσε που ούτε ένα στέλεχος του ΔΗΣΥ δεν τόλμησε να παρευρεθεί στην παρουσίαση του βιβλίου της, «Building bridges», που έγινε στο Σπίτι της Συνεργασίας, λίγες μέρες μετά τις προεδρικές εκλογές. Εφοηθήκαν άμπα τζ’ έσυρνε τους κανένα τασάκιν ο Αναστασιάδης αν εμάθενεν πως επήαν! Κατά τα άλλα, περιπαίζουν τους ΑΚΕΛικούς ότι δεν έχουν το θάρρος της γνώμης τους!

• Αβέρωφ Νεοφύτου: «Η απώλεια της Καίτης με γεμίζει θλίψη»! Ω, Φούλλη! Η απώλεια της Καίτης σε γεμίζει θλίψη ή το ότι δεν είχες το ανάστημα να της ζητήσεις συγγνώμη για την άνανδρη συμπεριφορά σου απέναντί της όταν, παραμονές της δεύτερης Κυριακής των προεδρικών εκλογών του 2023, ενώ την παρότρυνες να αναρτήσει στο facebook όσα καταλόγιζε στον Αναστασιάδη, «ώστε να τα διαβάσει περισσότερος κόσμος», την επομένη την άδειασες δηλώνοντας ανερυθρίαστα ότι δεν υιοθετούσες την άποψή της; Ε πόσες φορές να φορέσεις φουστανέλα, Φούλλη μου, μοιραία κάποτε θα εσυγχύζεσουν και θα φορούσες τζαι… φουστάνι!

• Νίκος Αναστασιάδης: «Η πολιτική ζωή του τόπου αισθάνεται φτωχότερη όταν φεύγουν προσωπικότητες όπως η Καίτη Κληρίδη, γιατί δυστυχώς αυτό που επικρατεί στις μέρες μας είναι ο λαϊκισμός και η αποφυγή των όποιων πρωτοβουλιών μπορεί να έχουν πολιτικό κόστος. Καλή αντάμωση με τον πατριάρχη της παράταξης, τον αείμνηστο πατέρα σου, Γλαύκο Κληρίδη, Καίτη μου. Καλό παράδεισο». Ποιος μιλά για λαϊκισμό! Είναι σαν ν’ ακούς τον Πάμπλο Εσκομπάρ, τον βαρόνο της κοκαΐνης, να αποδοκιμάζει τη χρήση ναρκωτικών! Και από πότε, κ. Τέως, η «αχθοφόρος ενός μεγάλου ονόματος» έγινε «προσωπικότητα»; Άκου… «Καίτη μου»! Πόσο ταλέντο στην υποκριτική, σιόρ, ώστε να μην έχει αναστολές να το εκδηλώνει ακόμη και σε κηδείες! Όσο για την ευχή για «καλή αντάμωση» με τον αείμνηστο πατέρα της, Γλαύκο Κληρίδη, δεν νομίζω πως είναι προς το συμφέρον του. Γιατί, όταν η Καίτη τον ενημερώσει για τα «επιτεύγματά» του, εν με το κουρπάτζιν στο σhιέριν που θα τον περιμένει! «Χέστηκα!», τον ακούω να λέει «αν με βάλει του βούρου ο Πίτσιλλος. Παρηγοριά θα βρω στην αγκαλιά των μεντόρων μου, Δούντα, Τάσσου και Ραούφ Ντενκτάς»…

• Είναι για να διερωτάται κανείς αν η ικανότητα κάποιων στους θεατρινισμούς είναι έμφυτη ή επίκτητη. Ανήκουν άραγε σε κάποιο… υποείδος ανθρώπων; Κατ’ αναλογία με τον homo erectus, τον homo sapiens, τον Νεάντερταλ κ.λπ., μήπως πρόκειται για τον homo…ipocritus; Εβαρτήκαν να δικαιώσουν τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν που είχε πει κάποια στιγμή προς το τέλος της καριέρας του το εξής υπέροχο: «Λένε πως η πολιτική είναι το δεύτερο αρχαιότερο επάγγελμα. Διαπιστώνω πως μοιάζει καταπληκτικά με το πρώτο»; Κανονικά, τον οίκτο μας αξίζουν, μια ζωή να παίζουν θέατρο. Ας… οικτίρουμε λοιπόν τους υποκριτές.