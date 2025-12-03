Σκάνδαλο Μογκερίνι: Πλήγμα για την ΕΕ, ευκαιρία για «καρφιά» από Ζαχάροβα και Ρωσία

Η ηθική και συμβολική, ή, πιο απλά, η πολιτική ζημιά που προξενεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα καινούργιο σκάνδαλο με κεντρικό πρόσωπο την πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι, το δεύτερο ύστερα από το «Qatar-gate» το 2022, είναι ήδη μεγάλη. Και αυτό αποδεικνύεται από την αντίδραση της Ρωσίας, η οποία βρίσκει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να διασύρει την ΕΕ διεθνώς, καταγάγοντας μία νίκη σε επίπεδο εντυπώσεων και στο πλαίσιο του εν εξελίξει Ψυχρού Πολέμου που μαίνεται το τελευταίο διάστημα ανάμεσα στις δύο δυνάμεις.

Η όπως πάντα αμείλικτη εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, κατακεραύνωσε την ΕΕ δηλώνοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει τα στραβά μάτια για τη δική της διαφθορά, αλλά δεν σταματά να κάνει κήρυγμα σε άλλους. Εκατομμύρια ευρώ έχουν διοχετευθεί στην Ουκρανία μέσω των αγωγών διαφθοράς, κάτι που γίνεται επί χρόνια και σε κοινή θέα».

Εν τω μεταξύ, μετά από τη «βόμβα» που συγκλόνισε την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο καθώς ανακοινώθηκε ότι η Φεντερίκα Μογκερίνι μαζί με δύο ακόμη πρόσωπα έχουν τεθεί υπό κράτηση από τις βελγικές αρχές, επί του παρόντος επικρατεί σιγή ως προς το τι πρόκειται να ακολουθήσει για τους τρεις κατηγορούμενους -ή ίσως και όχι μόνο γι' αυτούς.

Η Μογκερίνι κρατείται σαν ύποπτη για τη διάπραξη ενός «αστερισμού» έκνομων ενεργειών που όλες αφορούν σε απάτη και σχετίζονται με τη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία προορίζονται για την εκπαίδευση και κατάρτιση νέων διπλωματών. Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, οι αρμόδιες βελγικές αρχές για την καταπολέμηση της διαφθοράς πραγματοποίησαν έφοδο στη διπλωματική υπηρεσία της Ε.Ε. όπου και συνελήφθη η Ιταλίδα πρώην ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Η 52χρονη Φεντερίκα Μογκερίνι από το 2020 έχει αναλάβει τη διεύθυνση του Κολλεγίου της Ευρώπης, κατέχοντας τον τίτλο της πρυτάνεως. Εκτός από το Κολλέγιο, η έρευνα εστιάζει σε ενδεχόμενη απάτη και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (Ε.Υ.Ε.Δ.), διευθύντρια της οποίας διετέλεσε η Μογκερίνι κατά το διάστημα 2014 - 2019.

Ταυτόχρονα με τη Μογκερίνι συνελήφθη ο, επίσης Ιταλός αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στέφανο Σανίνο. Ο οποίος ασκούσε τα καθήκοντα του γενικού γραμματέα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ως υφιστάμενος της Φεντερίκα Μογκερίνι. Ο Σανίνο εμπλέκεται και αυτός στη Διπλωματική Ακαδημία, η οποία έγινε και η αφορμή για τις συλλήψεις των υψηλόβαθμων, και έως χθες υπεράνω πάσης υποψίας, στελεχών της Ε.Ε.

Το τρίτο πρόσωπο που ετέθη υπό κράτηση στο Βέλγιο είναι άλλος ένας Ιταλός, ο Τσέζαρε Τσεγκρέτι, διευθυντικό στέλεχος και αυτός του Κολλεγίου της Ευρώπης.

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν) δεν έγινε καμία δήλωση, κάτι λογικό, εφόσον το τελευταίο που χρειαζόταν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην παρούσα, εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, λόγω της έντασης με την Ρωσία, των φημών περί επικείμενου πολέμου κ.λπ, είναι ένα καινούργιο σκάνδαλο.

Τα αδικήματα για τα οποία ελέγχεται η Φεντερίκα Μογκερίνι φέρονται να έχουν διαπραχθεί την περίοδο 2021-2022 και, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορίες που θα απαγγελθούν στους τρεις κρατούμενους περιλαμβάνουν την απάτη για τη διάθεση δημόσιων πόρων, διαφθορά, παράβαση καθήκοντος και επαγγελματικού απορρήτου κ.α. Σημειώνεται επίσης ότι ο Εισαγγελέας έχει σοβαρές υποψίες ότι υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 169 του Οικονομικού Κανονισμού της Ε.Ε., το οποίο αφορά στην προστασία του υγιούς συναγωνισμού. Εμπιστευτικές πληροφορίες διέρρευσαν προς κάποιον από τους υποψηφίους σπουδαστές στη Διπλωματική Ακαδημία και το Κολλέγιο της Ευρώπης.

Η Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας επί κυβερνήσεως Ματέο Ρέντσι, το 2014, έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών, όπως και οι δύο φερόμενοι ως συνεργοί της, δεν έχουν επισήμως χαρακτηριστεί σαν κατηγορούμενοι. Δεδομένου ότι οι βελγικές αρχές έχουν περιθώριο 48 ωρών να προγραμματίσουν τις επόμενες ενέργειες. Το διάστημα αυτό της κράτησης μπορεί να παραταθεί, εάν αυτό κρίνει απαραίτητο ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Τις επόμενες ώρες πιθανώς θα αποκαλυφθούν περισσότερες και πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το ύψος των κονδυλίων τα οποία φέρεται να διαχειρίστηκε αθέμιτα και μάλλον ιδιοτελώς η Φεντερίκα Μογκερίνι και οι δύο συνεργάτες της.

Πηγή: protothema.gr