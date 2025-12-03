Συσκευές με GPS για άτομα με άνοια

Την προώθηση και στην Κύπρο συσκευών εντοπισμού για άτομα με άνοια, βραχιολιών ή ρολογιών με κουμπί SOS και δυνατότητα GPS, εξετάζει το Υπουργείο Υγείας. Η ανάγκη για ένα τέτοιο εργαλείο συνδέεται με τα συχνά περιστατικά περιπλάνησης ατόμων με άνοια σε διάφορες κοινότητες της χώρας. Ο κίνδυνος ο ασθενής να χαθεί, να απομακρυνθεί χωρίς επίγνωση ή να μην μπορεί να ζητήσει βοήθεια αποτ...

