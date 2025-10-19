Όι μπράβο μας πραγματικά

Ό,τι τζαι να λεν κάποιοι, η κυπριακή διάλεκτος διαθέτει μιαν πλούσια γκάμα λεξιλογίου. Τζαι κακά τα ψέματα, μόνον στη μητρική σου γλώσσα μπορείς να βρίσεις τζαι να το εφκαριστηθείς. Οπόταν η υπέροχη λέξη «καμπανόγαρος» ή η υπέρτατη όλων «ττόππουζος» δεν μπορούν παρά να προκαλούν ρίγη συγκίνησης όταν βρίσκουν τον κατάλληλο στόχο. Για να πούμεν όμως τζαι του στραβού το δίκαιον εν τζαι θέλουμεν τζαι πολλά-πολλά για να στολίσουμεν ο ένας τον άλλον. Τζιαμαί που πρέπει όμως τι ευχαρίστηση μπορεί να σου δώκει μια λέξη όπως το «βλαμένος» για παράδειγμα. Ενώ το «καμπανόγαρος» λαλείς το τζαι γεμώνει το στόμαν σου. Το δε «ττόππουζος» ειδικά όταν φακκάς τζαι τα σύμφωνα δίπλα, γεμάτα, ε, νιώθεις τζαι μιαν ανακούφισην λες τζαι σηκώστην ολόκληρος ρότσος που τα πνευμόνια σου.

Εδώ τζαι λίες μέρες κυκλοφορούν στις ειδήσεις οι μέσοι μισθοί των ιθαγενών της νήσου των Αγ(ρ)ιών. Θκιόμιση σιηλιάες ο μέσος μισθός. Εν ηξέρω τες φόρμουλες που χρησιμοποιούν για να τα φκάλουν τούτα τα στατιστικά στοιχεία αλλά έτσι μαθηματικά προσθέτω, διαιρώ, κάμνω τα τζαι γω η αμπάλατη έν' η αλήθκεια. Ποιος «καμπανόγαρος» όμως αποφάσισεν πως έπρεπε να τα δημοσιεύσει τζιόλας έν' απορίας άξιον. Εγώ θα αντρέπουμουν που την μιαν τζαι θα φοούμουν το κράξιμον του κόσμου που την άλλην. Επίσης ως άλλη άπιστη Θωμάς, είπα να κάμω λίην έρευναν να δω αν όντως εγώ είμαι η ττόππουζος που δεν χαπαρκάζει που τίποτε. Μια γλήορη επίσκεψη στην επίσημη σελίδα των στατιστικών της κυβέρνησης δείχνει πως ο ακαθάριστος μισθός, ούτε καν τα καθαρά που σου μινίσκουν, του περίπου 40% των ιθαγενών κυμαίνεται που τα 500 έως τα 1.500 ευρώ ενώ που τα 1.500 έως 2.000 παίρνει το 18% των Αχαπάρων της νήσου. Ένα 10% παίρνει από 2.000 μέχρι 2.500 ενώ πάνω που 2.500 μέχρι 6.000 παίρνει ένα ποσοστό γύρω στο 25%. Που ήβραμεν τες θκιόμιση σιηλίαες έκαστος; Τζαι λίον μέσα, έξω να έππεσα στες προσθαφαιρέσεις μου, πάλε δεν τετραγωνίζεται ο κύκλος.

Τωρά φυσικά είμαι σε δίλημμα διότι δεν ηξέρω αν τζαι 'γω η ίδια πέφτω στην κατηγορία των καμπανόγαρων ή των ττόππουζων. Αν ως μεσαία αμειβόμενη παίξω πελλόν τζαι πω ας φακκούσιν, δεν με αφορά το ζήτημα, τότε το καμπανόγαρος ή καλλύττερα καμπανογαούρα, το κερδίζω επάξια τζαι μου διώ τζαι συγχαρητήρια. Όμως αν δεν μπω στον κόπο να ελέγξω τότε είμαι ττόππουζος ή τοππούζα με περικεφαλαίαν. Η Σκύλλα τζαι η Χάρυβδη έναν πράμαν.

Το δε πολιτικό σχήμα του τόπου εξεμάνην μάλλον διότι δεν είχαν χαπάριν τόσον τζαιρόν για τες συνθήκες διαβίωσης των υποκειμένων του μπανανόροτσου. Η τασιηνόπιττα για όσους δεν γνωρίζουν γίνεται με τασιήν. Τα δε υποκείμενα της Αχαπαρίας εχαλάσαν τα πληκτρολόγια που το μένος τους. Εν τω μεταξύ πριν κάτι φτομάδες στην «παναπεργία» εκατεβήκαν βασικά όσοι δεν είχαν τζαι πολλά να χάσουν. Αλλού σούζουν τα ούλλα. Δαμαί έν' απλά Δευτέρα. Λες τζαι οι συντεχνιακοί δεν εμπορούσαν να καλέσουν άπαντες σε διαμαρτυρία σε ώρες που οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα ήταν διαθέσιμοι. Μεν χαλάσουμε τα Σαββατοκύριακα μας για τους μισθούς μας. Για όνομα πλέον, να μας κράξουν τζαι οι royalties σάμπου τζαι είμαστεν τίποτε παρακαθκιανοί. Έχουμεν τζαι κάποιον επίπεδο.

Καμιά φορά αναρωθκιούμε που τι πάσταν είμαστε καμωμένοι. Μα να μεν κολλά τίποτε πάνω μας σιόρ; Τηάνιν αντικολλυτικόν να πιάσεις τζαι σε κάποια φάση θα χαλάσει η επικάλυψη τζαι θα κολλήσει το φαΐν. Εμείς τίποτε. Πατέντα ανά το παγκόσμιο. Μουσιαμμάες πρώτης ποιότητας. Πρώτον πράμαν λαλώ σου. Στο παναΐριν να μας πάρουν τζαι δεν θα πουληθούμεν ούτε για θκυο μπακκίρες. Το δε πιο απεγνωσμένα ηλίθιο που βλέπω στα πηγαδάκια εντός τζαι εκτός διαδικτύου που τον κόσμον έν' ότι πήραν θέση μάχης όχι ενάντια στα κόμματα που υποστηρίζουν για να τα εξαναγκάσουν να δουλέψουν προς όφελός τους αλλά εναντίον των άλλων κομμάτων για τα όσα δεν κάμνουν ή δεν εκάμαν οι άλλοι.

Μπράβο μας. Όι μπράβο μας πραγματικά. Τόσοι καμπανόγαροι τζαι ττόππουζοι συνάμενοι σ' έναν τόπον έν' κατόρθωμαν μεγάλο. Μπράβο μας ξανά.