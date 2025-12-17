Πάλμας: Υποχρέωσή μας η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης όσο υπάρχει κατοχή - Τι δήλωσε για τα εξοπλιστικά

Όσο υπάρχει στασιμότητα στην επίλυση του Κυπριακού και κατοχικά στρατεύματα, έχουμε καθήκον και υποχρέωση να ενισχύουμε την αμυντική μας θωράκιση, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, στο περιθώριο της επίσκεψης του στο Στρατολογικό Γραφείο Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου.

Ερωτηθείς κατά την επίσκεψή του αν είναι ικανοποιημένος από το ύψος των κονδυλίων για εξοπλισμούς που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026, ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού σήμερα, ο κ. Πάλμας απάντησε καταφατικά και πρόσθεσε πως η Κύπρος συμμετέχει στον κανονισμό SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου «μας έχει παραχωρηθεί ένα ποσό ενός 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και έχουμε τη δυνατότητα μέσα σε μία πενταετία να αντλήσουμε κεφάλαια από αυτόν τον κανονισμό, ούτως ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω την Εθνική Φρουρά, χωρίς να υπάρχει μείωση του ετήσιου προϋπολογισμού που αφορά την αμυντική θωράκιση του τόπου».

Ανέφερε επίσης ότι λόγω και των εξελίξεων γύρω μας, είναι αυξημένα τα κονδύλια για ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης του τόπου και «μας δίνουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε στις νέες, σύγχρονες συνθήκες εξοπλιστικών προγραμμάτων που αφορούν τον τόπο μας, ο οποίος βρίσκεται δυστυχώς κάτω από κατοχή εδώ και 51 χρόνια».

«Όσο υπάρχει αυτή η στασιμότητα στην επίλυση του Κυπριακού και τα κατοχικά στρατεύματα στην Κύπρο, έχουμε καθήκον και υποχρέωση να ενισχύουμε την αμυντική μας θωράκιση για να διαφυλάττουμε την κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα και την ίδια ώρα να διασφαλίζουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ειρήνη στον τόπο μας, διότι με την αποτρεπτική ισχύ αυξάνονται οι πιθανότητες δημιουργίας προϋποθέσεων ειρηνικής κατάστασης στην Κύπρο», υπογράμμισε.

Σε παρατήρηση ότι ήταν σημαντικές τόσο η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Γαλλία όσο και η επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και κληθείς να αναφέρει τις συνεργασίες με αυτές τις δύο χώρες στον τομέα της άμυνας, ο κ. Πάλμας είπε ότι τα θέματα άμυνας και ασφάλειας είναι πρώτα στην ατζέντα συζητήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και πρόσθεσε ότι η συζήτηση και η προτεραιότητα, η οποία δίνεται στα θέματα άμυνας και ασφάλειας προέκυψε μέσα από τον πόλεμο που υπάρχει στην μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σε σχέση με την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Γαλλία, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι με τη Γαλλία «έχουμε μία άριστη διαχρονική συνεργασία στα θέματα που αφορούν εξοπλισμούς και μια συνεννόηση στα θέματα που αφορούν γενικότερα την άμυνα και τη συνεργασία σε διμερές επίπεδο».

«Με την προχθεσινή παρουσία του Προέδρου (της Δημοκρατίας) στο Παρίσι και στη συνάντηση που είχε με τον (Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ) Μακρόν, ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο η διμερής συνεργασία με την εταιρική σχέση, την οποία έχουμε συνυπογράψει», πρόσθεσε.

Ως εκ τούτου, συνέχισε, «πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις διμερείς και άλλες σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Επίσης, ο ΥΠΑΜ είπε ότι «είναι μία πολύ θετική εξέλιξη» η επίσκεψη του Προέδρου των ΗΑΕ στην Κύπρο και «μόνον οφέλη θα μπορέσουμε να έχουμε σε γενικότερο επίπεδο και όχι μόνον σε θέματα άμυνας αλλά και ενεργειακά και άλλα».

