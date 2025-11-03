Οδηγός Επιβίωσης και Επαγγελματικής Ανέλιξης (ΟΕΕΑ)

Του Γιώτη Βιλάνου

Τους παλιούς καλούς καιρούς οι μαθητές ανέτρεχαν σε «κεττάπες» ως ένα χρήσιμο και εύκολο εργαλείο που τους βοηθούσε με τα διαγωνίσματα και τις εξετάσεις τους στο σχολείο. Με την πάροδο του χρόνου οι «κεττάπες» μετεξελίχθηκαν σε εύχρηστες και ωραίες έντυπες εκδόσεις βιβλίων, μέχρι την πλήρη κατάργηση και αντικατάστασή τους από τεχνολογικά εργαλεία, όπως το πρόσφατο ChatGPT.

Στην Κύπρο του 2025 δεν υπάρχουν πλέον βοηθήματα, παρά μόνο «Οδηγοί», με τον ΟΕΕΑ να κατέχει την πρωτιά. Η απόλυτη «κεττάπα» στα χέρια του σύγχρονου Κύπριου. Δυστυχώς στο παρόν στάδιο ο ΟΕΕΑ δεν κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία ούτε στο διαδίκτυο. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα ανάγνωσής του μόνο σε προκαθορισμένους χώρους ανά επαρχία και χωρίς να έχουν δικαίωμα να τον φωτοτυπήσουν. Είχα την ευκαιρία μίας πρώτης ανάγνωσης του ΟΕΕΑ και παραθέτω πιο κάτω κάποιες από τις πρόνοιές του που κατάφερα να αποστηθίσω.

Άρθρο 3: «Οι πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης αυξάνονται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού με τον ιπτάμενο Πρόεδρο ή με τη σύζυγο αυτού. Εννοείται ότι ο όρος αυτός συμπεριλαμβάνει και τον ή τη σύζυγο (όχι τους γονείς) του συγγενούς». Τώρα κατάλαβα γιατί δεν είχα διορισθεί στη θέση του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου.

Άρθρο 6: «Οι παιδικοί φίλοι, κουμέρες, κουμπάροι, παντζανάκια του Προέδρου ή της συζύγου του, έχουν δικαίωμα άμεσου διορισμού στη δημόσια υπηρεσία. Η κλίμακα της θέσης διορισμού καθορίζεται από τα χρόνια γνωριμίας και της έμπρακτης και συνεχούς στήριξης προς τον Πρόεδρο ή τη σύζυγό του. Εννοείται πως ο όρος αυτός δεν καλύπτει περιπτώσεις παιδικών φίλων του Προέδρου ή της συζύγου του, οι οποίοι τους νικούσαν στις «μπίλιες», «κουμέρες» ή άλλα παιδικά παιγνίδια». Πάει και η θέση του υφυπουργού παρά τω Προέδρω. Πάει και η θέση του γενικού διευθυντή υπουργείου, αλλά ευτυχώς κενώθηκε η θέση του γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7: «Ο μηχανισμός εργοδότησης των συζύγων των ατόμων που αναφέρονται στο Άρθρο 6 ανωτέρω ενεργοποιείται αυτόματα μετά το πέρας δύο χρόνων από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του Προέδρου. Αυτό γίνεται για να αποφευχθούν οι κακές και αχάριστες γλώσσες που συνεχώς κακολογούν τον Πρόεδρο. Ως αντιστάθμισμα, και για να περιορισθεί η αδικία εις βάρος τους, τα άτομα αυτά θα διορίζονται σε θέση τουλάχιστον Α13 και πάνω». Πάει και η άλλη θέση γενικού διευθυντή, ο άνδρας της Πική τηρεί όλα τα αξιοκρατικά κριτήρια του άρθρου αυτού. Κοτζάμ διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας ήταν.

Άρθρο 10: «Όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του ΓΕΛΑΜ τα οποία ενεγράφηκαν στους καταλόγους του κόμματος εντός δύο χρόνων από την ίδρυσή του και οι οικογένειες αυτών έχουν δικαίωμα διορισμού στη δημόσια υπηρεσία σε θέσεις κλίμακας Α9 και κάτω. Εννοείται πως οι εν λόγω θέσεις θα παραχωρούνται σε μέλη του ΓΕΛΑΜ που διατυμπανίζουν την αντισυστημικότητά τους, αλλά θα ψηφίσουν τον Πρόεδρο από τον πρώτο γύρο στις προεδρικές εκλογές του 2028». Πάει και αυτό, διότι εγώ θέλω το ΓΕΛΑΜ να έχει υποψήφιο το 2028 στον πρώτο γύρο.

Άρθρο 12: «Ο Πρόεδρος και η σύζυγός του θα μπορούν οι ίδιοι και χωρίς την ΕΔΥ να διορίζουν απευθείας στη δημόσια υπηρεσία μέλη του ΔΗΣΥ που προσκυνούν το χέρι τους (αφού κάνουν τον σταυρό τους τέσσερις φορές) και ορκίζονται αιώνια υποταγή. Ο εν λόγω όρκος μπορεί να δίδεται μόνο σε δημόσιους χώρους και είναι υποχρεωτικό να συνοδεύεται από μία τουλάχιστον φωτογραφία σε ταβέρνα να τρώει με τον Πρόεδρο και 15 λάικς στο φέισμπουκ. Επιπλέον, ο Πρόεδρος και η σύζυγός του έχουν απόλυτη διακριτική ευχέρεια να καθορίζουν την κλίμακα της θέσης διορισμού, αναλόγως της πολιτικής υπόστασης που κατέχει το υπό εξέταση Συναγερμικό στέλεχος». Πάει και αυτό, δεν είμαι καν μέλος του ΔΗΣΥ.

Άρθρο 13: «Σε περίπτωση μη πλήρωσης οποιασδήποτε θέσης δυνάμει των ανωτέρω, τότε διορίζεται επιτροπή με μέλη την Πική, τον Λετυμπιώτη και τον Παπαδόπουλο (τον Βίκτωρα), η οποία θα προχωρεί σε διορισμούς προερχόμενους από τους ακόλουθους πολιτικούς χώρους: ΔΗΚΟ (φθάνει οι εν δυνάμει υποψήφιοι να έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με τα τεράτσια, ΔΗΠΑ, Κυνηγούς, ΠΑΣΕΧΑ και τέλος ΕΔΕΚ). Εννοείται πως πριν τη δημοσίευση οποιουδήποτε καταλόγου από την επιτροπή θα απαιτείται η σύμφωνος γνώμη του ΓΕΛΑΜ».

Κάπου εδώ σταμάτησα να διαβάζω το ΟΕΕΑ και άρχισα να ψάχνω δουλειά στο εξωτερικό, κατά προτίμηση σε αφρικανική χώρα, εκεί που οι διαδικασίες είναι πιο αξιοκρατικές.