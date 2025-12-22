Γιατί ένα γκολφ κλαμπ στο Μαϊάμι έχει γίνει κέντρο συνομιλιών για Ουκρανία και Γάζα

Το γκολφ κλαμπ του Στιβ Γουίτκοφ στο Μαϊάμι μετατρέπεται σε άτυπο κέντρο παγκόσμιας διπλωματίας.

Ένα πολυτελές γκολφ κλαμπ στη Νότια Φλόριντα, μακριά από τις παραδοσιακές πρωτεύουσες της διπλωματίας, εξελίσσεται τις τελευταίες εβδομάδες σε κομβικό σημείο διεθνών διαπραγματεύσεων, τονίζει το Axios σε δημοσίευμά του.

Ο Γουίτκοφ και η πολυτελής λέσχη γκολφ στο Μαϊάμι

Το Shell Bay Club, έξω από το Μαϊάμι, συνιδιοκτησίας του Στιβ Γουίτκοφ, έχει φιλοξενήσει υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες από τουλάχιστον εννέα χώρες, στο πλαίσιο παράλληλων συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη σύγκρουση στη Γάζα.

Ο Γουίτκοφ, επικεφαλής διαπραγματευτής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τα δύο μέτωπα, έχει μετατρέψει το κλαμπ σε άτυπη βάση διπλωματικών επιχειρήσεων. Από τότε που εντάχθηκε στην ομάδα του Τραμπ, τον Ιανουάριο, ο Γουίτκοφ μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και το Shell Bay, ενώ ταξιδεύει με δικά του έξοδα και με ιδιωτικό αεροσκάφος σε ευρωπαϊκές και μεσανατολικές πρωτεύουσες για συνομιλίες που αφορούν, πέρα από την Ουκρανία και τη Γάζα, και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η πρακτική αυτή δεν είναι εντελώς καινούργια. Πριν από τη συμφωνία για τη Γάζα τον Οκτώβριο, αξιωματούχοι από όλη τη Μέση Ανατολή άρχισαν να επισκέπτονται τη Νότια Φλόριντα για συναντήσεις με τον Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, επίσης στενό συνεργάτη του Τραμπ και κάτοικο Μαϊάμι. Πιο πρόσφατα, αρκετοί γύροι ευαίσθητων συνομιλιών για την Ουκρανία πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο μέρος, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο προσχέδιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ για την Ουκρανία γράφτηκε στο Shell Bay από τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, σε συνεργασία με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ. Δύο εβδομάδες αργότερα, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας Ρούστεμ Ουμέροφ ταξίδεψε στη Φλόριντα για να ενημερωθεί επισήμως για το σχέδιο.

Στα τέλη Νοεμβρίου, ακόμη και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χρησιμοποίησε το κλαμπ για πιο θεσμικές διαπραγματεύσεις με ουκρανική αντιπροσωπεία.

Συνομιλίες για την Ουκρανία και τη Γάζα

Η τοποθεσία φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην εικόνα και το προφίλ του κορυφαίου διαπραγματευτή και ενδεχομένως να αποτελεί ακριβώς αυτό που θέλει να «ποζάρει» σε διπλωματικό επίπεδο ο Λευκός Οίκος.

Το Shell Bay απέχει αρκετά από την Ουάσιγκτον, περίπου μία ώρα νότια του Μαρ-α-Λάγκο και μισή ώρα βόρεια του Μαϊάμι Μπιτς, προσφέροντας διακριτικότητα και χαλαρό περιβάλλον.

Με συνδρομή που φέρεται να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο δολάρια, το κλαμπ φιλοξενεί ταυτόχρονα διπλωμάτες και κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων που παίζουν γκολφ και κάνουν δημόσιες σχέσεις.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η δραστηριότητα κορυφώθηκε. Την Παρασκευή, σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από την Ουκρανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο συναντήθηκαν με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ για το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο και τις εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο. Το Σάββατο, ο Ντμίτριεφ έφτασε στο Μαϊάμι για να ακούσει την τελική πρόταση και να μεταφέρει τη στάση της Μόσχας.

Στο ίδιο μέρος, την περασμένη Παρασκευή, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, συζήτησαν με τον Γουίτκοφ το μέλλον της Γάζας, υπογραμμίζοντας σε κοινή δήλωση την ανάγκη μετάβασης στη δεύτερη φάση της συμφωνίας.

