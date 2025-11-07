Η σύγχρονη μας πρόκληση: Να πιστέψουμε ξανά στη δύναμη μας

Άρθρο της Ροδούλας Δημητριάδου*

Ζούμε σε μία εποχή όπου τα πράγματα όπως τα ξέραμε αλλάζουν με ταχύτητα. Η δημοκρατία δοκιμάζεται, η διαφθορά έχει ριζώσει βαθιά, οι θεσμοί αμφισβητούνται, η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα έχει διαβρωθεί και η απογοήτευση απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα έχει πλέον μετατραπεί σε δυσπιστία και θυμό.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον απαξίωσης, οι πολίτες συχνά παραιτούνται. Νιώθουν ότι η φωνή τους δεν ακούγεται. Ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες, μακριά από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Ότι τίποτα δεν αλλάζει, όσο κι αν προσπαθούν. Έτσι, σιγά-σιγά, η ελπίδα υποχωρεί.

Η ιστορία μας έχει διδάξει ξανά και ξανά ότι η σιωπή και η αδιαφορία αποτελούν τον μεγαλύτερό μας εχθρό. Έναν εχθρό που, δυστυχώς, στην Κύπρο έχει φωλιάσει βαθιά μέσα στην κοινωνία μας - εξυπηρετώντας όσους βρίσκονται ήδη στην εξουσία. Αυτούς που προτιμούν τους πολίτες παθητικούς, να γκρινιάζουν χωρίς όμως να κάνουν κάτι ουσιαστικό για να αλλάξουν τα πράγματα.

Εκείνο που εμείς οι πολίτες χρειάζεται να αντιληφθούμε, είναι το ότι οι κοινωνίες δεν αλλάζουν όταν μένουμε θεατές. Αλλάζουν όταν συμμετέχουμε, όταν αξιοποιούμε τη φωνή μας, όταν είμαστε ενεργοί πολίτες. Όταν αρνούμαστε να δεχτούμε ότι «έτσι είναι τα πράγματα».

Στην Κύπρο, η ανάγκη για μια νέα πολιτική κουλτούρα είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Έχουμε κουραστεί να ακούμε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, να βλέπουμε τις ίδιες νοοτροπίες να αναπαράγονται, να ζούμε με την ψευδαίσθηση ότι «η αλλαγή είναι αδύνατη». Ακόμα και η ίδια η λέξη «αλλαγή» έχει χάσει το νόημά της, καταντώντας σχεδόν γραφική.

Κι όμως, η πραγματική αλλαγή είναι εφικτή. Δεν είναι σύνθημα, αλλά στάση ζωής. Δεν επιβάλλεται από πάνω, αλλά γεννιέται από κάτω: μέσα από τη συμμετοχή, τη διεκδίκηση, τη συλλογικότητα. Απαιτεί όραμα, ρεαλισμό και τη βούληση να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά, καλύτερα, πιο δίκαια. Και θα έρθει μόνο όταν πάψουμε να αποδεχόμαστε τη μετριότητα ως μοίρα.

Το Volt Κύπρος δημιουργήθηκε μέσα από αυτή ακριβώς την ανάγκη. Να σπάσει την αδράνεια και να επαναφέρει την ουσία στην πολιτική. Το Volt μιλά και μας θυμίζει την Κύπρο που μας αξίζει να ζούμε· την Κύπρο που θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Μια Κύπρο σύγχρονη, πράσινη, δίκαιη, ευρωπαϊκή. Το Volt δε θέλει να μείνει στη ρητορική των συνθημάτων, αλλά να εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές, πράξεις και αξίες.

Το Volt ξαναδίνει φωνή στους πολίτες. Ενώνει ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα γύρω από κοινές ευρωπαϊκές αξίες — τη διαφάνεια, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Προσπαθεί να αποδείξει ότι η πολιτική μπορεί να είναι κάτι καθαρό, έντιμο και ελπιδοφόρο.

Οι νέοι άνθρωποι του Volt, χωρίς πολιτικά βαρίδια και εξαρτήσεις, πιστεύουν βαθιά ότι η αλλαγή ξεκινά από τους ίδιους τους πολίτες — από εμάς.

Γιατί η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητη. Δεν επιβιώνει από μόνη της· αλλά μέσα από τους ίδιους τους πολίτες της. Με τη φωνή μας, τη συμμετοχή μας, τη δράση μας. Η αλλαγή δεν θα έρθει αν περιμένουμε να την κάνει κάποιος άλλος για εμάς. Θα έρθει μόνο όταν αποφασίσουμε να γίνουμε οι ίδιοι μέρος της.

Αυτή είναι η πρόκληση και η ευκαιρία της εποχής μας: να πιστέψουμε ξανά στη δύναμή μας. Να βρούμε ξανά το θάρρος να συμμετέχουμε. Η συμμετοχή είναι η μόνη σημερινή πράξη γενναιότητας. Και είναι κάτι που όλοι μας μπορούμε να πράξουμε.

Το Volt δεν είναι απλώς ένα νέο κόμμα. Είναι μια νέα αρχή για την Κύπρο. Και κάθε νέα αρχή ξεκινά πάντα με μια απόφαση: να μη μένουμε πια θεατές, αλλά να πάρουμε ξανά στα χέρια μας το μέλλον μας.

* Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Volt Europa

Ιδρυτικό Μέλος του Volt Κύπρος