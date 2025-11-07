ΚΕΒΕ: Έκτακτη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής για την ΑΤΑ

Ξεκίνησε λίγο μετά τις 4 έκτακτη συνεδρία της Εκτελεστής Επιτροπής του ΚΕΒΕ, όπου αναμένεται να συζητηθεί το θέμα της ΑΤΑ.

Όπως πληροφορείται ο «Π», αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις μετά την απόφαση των εργοδοτικών συνδέσμων να απορρίψουν το προσχέδιο συμφωνίας που τους παρουσίασε η κυβέρνηση και να αποφασιστεί η κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη με την ΟΕΒ για να επεξηγηθούν στο ευρύ κοινό οι λόγοι απόρριψης της συμφωνίας.

Σημειώνεται ότι οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι είναι έντονα ενοχλημένοι από τις αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη στάση τους να απορρίψουν το πλαίσιο. Κληθείς να σχολιάσει ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις είπαν πως περιλήφθηκε τελευταία στιγμή πρόνοια στο κυβερνητικό προσχέδιο συμφωνίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε πως «ό,τι διαβάσαμε την Κυριακή το βράδυ στους επικεφαλής των εργοδοτικών οργανώσεων, διαβάσαμε και στους επικεφαλής των συντεχνιών τη Δευτέρα. Και δεν ήμουν μόνος μου στην συνάντηση, υπήρχαν και πολλοί άλλοι».

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ Γιώργος Παντελίδης, σε δηλώσεις του στο InBusiness, χαρακτήρισε τις αναφορές προσβλητικές για το επιχειρείν και αναμενόταν η έκδοση σχετικής ανακοίνωσης την Πέμπτη, ωστόσο δεν εκδόθηκε.

Μιλώντας χθες στον «Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, είπε ότι στο προσχέδιο συμφωνίας που τους στάληκε την Τρίτη έχει παρεισφρήσει η λέξη «μέτρα», εξέλιξη που, όπως ανέφερε, δεν είναι τυχαία από την εξέλιξη των γεγονότων. Βασικό στοιχείο αυτής της εξίσωσης, σημείωσε, ήταν η παροχή κινήτρων, ενθαρρυντικών δηλαδή μέτρων- στοιχείων, τα οποία θα δελέαζαν επιχειρήσεις ή εργοδότες να υιοθετήσουν τον θεσμό της ΑΤΑ.

«Ενώ όλη η συζήτηση γινόταν για κίνητρα, για ενθαρρυντικά στοιχεία, έχει παρεισφρήσει η λέξη "μέτρα", τα οποία ζητούσαν, με βάση το έγγραφο αυτό, οι άλλες δύο πλευρές από την εργοδοτική πλευρά να υπογράψει, εξουσιοδοτώντας με την υπογραφή της, για όσην αξία μπορεί να έχει αυτή η εξουσιοδότηση, τους δύο υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, να εφαρμόσουν σχετικά μέτρα για επέκταση του θεσμού της ΑΤΑ και καταβολή του τιμαριθμικού επιδόματος σε περισσότερους δικαιούχους».