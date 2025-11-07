Παπαδούρης: Μήνυμα για συνέχιση προσπαθειών για ειρηνική συνύπαρξη ο Δρ Ιχσάν Αλή

Το μήνυμα της συνέχισης των προσπαθειών για ειρηνική συνύπαρξη έστειλε ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης τιμώντας τη μνήμη του Δρ Ιχσάν Αλή με την συμπλήρωση φέτος 47 χρόνων από τον θάνατο του, ενός ανθρώπου που ενσάρκωσε με τη ζωή και το έργο του το όραμα για μια Κύπρο ειρηνική, δημοκρατική και ενωμένη.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδούρης η αφοσίωσή του στη συνύπαρξη, η επιστημονική του πορεία και η κοινωνική του δράση παραμένουν φωτεινό παράδειγμα.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων και η Επαρχιακή Επιτροπή Οικολόγων Πάφου κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο του Δρ Ιχσάν Αλή στην Πάφο.

Ο κ. Παπαδούρης σε δηλώσεις του ανέφερε «είμαστε εδώ για 47 χρόνια μετά τον θάνατο του Δρ Ιχσάν Αλή για να τιμήσουμε την μνήμη του και το όραμα του, ένα όραμα το οποίο ο ίδιος με την ίδια του την στάση ζωής έδειξε έμπρακτα ότι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά, φιλικά, επικοδομητικά σ’ αυτόν τον τόπο».

Είναι υποχρέωση μας, συνέχισε ο κ. Παπαδούρης, ως το ύστατο μνημόσυνο με τον Δρ Ιχσάν Αλή, τιμώντας την μνήμη του να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για μια λύση που θα μας οδηγεί σε μια ενωμένη χώρα με ειρηνική συνύπαρξη αυτοσεβασμό και τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι ότι καλύτερο μπορούμε να τηρήσουμε για την μνήμη του Δρ Ιχσάν Αλή.

Σε δηλώσεις του ο Τουρκοκύπριος πολιτικός Οζ Καραχάν, Πρόεδρος της «Ένωσης Κυπρίων», ανέφερε ότι η σημερινή μέρα είναι σημαντική, καθώς τιμάται η μνήμη του Ιχσάν Αλή, του ηγέτη που αγωνίστηκε για την ενότητα του κυπριακού λαού.

Όπως σημείωσε, η ενότητα για την οποία μιλούσε ο Ιχσάν Αλή δεν ήταν μια αφηρημένη έννοια, αλλά η δημοκρατική ενότητα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Ιχσάν Αλή αντιτάχθηκε στις εθνοτικές διακρίσεις και στα ποσοστώσεις βάσει εθνότητας, πιστεύοντας ότι η αρχή «ένας άνθρωπος, μία ψήφος» είναι ο μόνος τρόπος για μια πραγματικά δημοκρατική κοινωνία.

Ο κ. Καραχάν υπογράμμισε ότι ο Ιχσάν Αλή ήταν αντίθετος με κάθε μορφή απαρτχάιντ, σημειώνοντας ότι η επέτειος του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, που συμπίπτει χρονικά με την επέτειο του θανάτου του Ιχσάν Αλή, υπενθυμίζει ότι κανένας λαός στον κόσμο δεν αξίζει να ζει υπό καθεστώς απαρτχάιντ.

«Θέλουμε ελευθερία, απελευθέρωση και μια γνήσια δημοκρατία», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο Ιχσάν Αλή πέθανε για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ασκώντας κριτική προς τα μεγάλα πολιτικά κόμματα στα κατεχόμενα, είπε ότι «οι εκπρόσωποί τους έχουν πρόβλημα με την ίδια την ύπαρξη του κράτους», κάτι που, όπως ανέφερε, φαίνεται από τις θέσεις τους στο Κυπριακό και από την ανοχή που επιδεικνύουν απέναντι στις παράνομες αναπτύξεις στα κατεχόμενα. Αναφέρθηκε στην πρόσφατη υπόθεση του Σιμόν Αϊκούτ, ο οποίος κατασκεύασε 10.000 κατοικίες στα κατεχόμενα, για την εγκατάσταση περίπου 40.000 εποίκων, και καταδικάστηκε σε μόλις πέντε χρόνια φυλάκισης. «Αν με ρωτήσετε πώς είναι σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία», κατέληξε ο Οζ Καραχάν, «θα πω ότι, ως Κύπριοι, πρέπει να αγωνιστούμε ακόμη περισσότερο, ίσως και περισσότερο απ’ ό,τι το 1962, για να κρατήσουμε τη Δημοκρατία μας ζωντανή και ακμαία».

Στο μεταξύ ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος αποτίει φόρο τιμής στη μνήμη του Δρ Ιχσάν Αλή, του Κύπριου που αφιέρωσε τη ζωή του στην ειρηνική συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Σαράντα επτά χρόνια μετά τον θάνατό του, στις 7 Νοεμβρίου 1978, η δράση και το ήθος του Δρ. Αλή αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για κάθε Κύπριο που πιστεύει στη δύναμη της ενότητας, της αλληλεγγύης και μιας κοινής κυπριακής ταυτότητας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Ιχσάν Αλή δεν υπήρξε απλώς ιατρός – υπήρξε ένας πνευματικός λειτουργός της κοινωνικής συνοχής. Πίστευε βαθιά ότι η ειρήνη και η συνεργασία δεν αποτελούν αφηρημένα ιδανικά, αλλά προϋποθέσεις της επιβίωσης και της προόδου του κυπριακού λαού.

Για εκείνον, πατριώτης δεν ήταν όποιος υψώνει τις σημαίες και τα λάβαρα του διαχωρισμού, αλλά όποιος αγαπά πραγματικά την πατρίδα του και νοιάζεται για το καλό όλων των κατοίκων της.

Με τη στάση του απέναντι στον φανατισμό και τον εθνικισμό, ο Δρ Αλή υπενθύμισε ότι η κυπριακή ταυτότητα είναι κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο: είναι η κοινή μας ρίζα, η αγάπη για τον τόπο, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η επιθυμία να ζούμε μαζί ειρηνικά.

Ως σύμβουλος του Προέδρου Μακαρίου Γ΄ και αργότερα του Σπύρου Κυπριανού, συνέβαλε, όπως είπε, καθοριστικά στην προώθηση της ενότητας και της συνύπαρξης.

Σημειώνεται πως το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025 στις 17:30, στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, θα πραγματοποιηθεί η απονομή των Βραβείων Τιμής Ιχσάν Αλή.