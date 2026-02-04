«Η νίκη κατά του καρκίνου είναι μια δοκιμασία για την Ευρώπη»

Των ευρωβουλευτών του ΕΛΚ:

Τομισλάβ Σόκολ Συντονιστής του ΕΛΚ στην Επιτροπή Δημόσιας Υγείας (SANT)

Λουκά Φουρλά, ευρωβουλευτής, Ομάδα ΕΛΚ Επικεφαλής κυπριακής αντιπροσωπίας

Μιχάλη Χατζηπαντέλα, ευρωβουλευτής, Ομάδα ΕΛΚ, Μέλος επιτροπής Υγείας

Τι θα συνέβαινε αν σχεδόν οι μισοί καρκίνοι στην Ευρώπη μπορούσαν να προληφθούν, κι όμως δεν κάναμε αρκετά για να τους αποτρέψουμε;

Αυτό δεν είναι εικασία. Είναι γεγονός. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, περίπου το 40% των καρκίνων στην Ευρώπη μπορούν να προληφθούν. Αυτός ο αριθμός θα έπρεπε να μας συγκλονίζει. Κι όμως, χρόνο με τον χρόνο, άνθρωποι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα κενά συστημάτων που είναι υπερβολικά αργά, άνισα ή κατακερματισμένα για να αξιοποιήσουν αυτήν την πρόληψη.

Κάθε 4 Φεβρουαρίου, η Ευρώπη τιμά την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου. Είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ημερομηνία στο ημερολόγιο. Αποτελεί μια συλλογική στιγμή αλήθειας· μια ευκαιρία να μετρήσουμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει και πόσο δρόμο έχουμε ακόμη μπροστά μας. Το 2026, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει δημογραφικές αλλαγές και αυξανόμενη πίεση στα δημόσια συστήματα υγείας της, η μάχη κατά του καρκίνου παραμένει μια καθοριστική δοκιμασία της πολιτικής μας ευθύνης.

Παρόλη την πρόοδο, σημαντικά κενά εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών. Οι ανισότητες στην πρόσβαση, στην έγκαιρη διάγνωση, στην ποιοτική θεραπεία και στη μακροχρόνια φροντίδα παραμένουν. Οι επιστημονικές ανακαλύψεις χρειάζονται χρόνια για να γίνουν καθημερινή πρακτική. Οι επιζώντες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αδικαιολόγητα εμπόδια στην εργασία, στη δημόσια ζωή και σε συστήματα υγείας που δεν είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.

Η Ομάδα του ΕΛΚ αναγνωρίζει αυτές τις προκλήσεις και έχει αναλάβει δράση. Για εμάς, η καταπολέμηση του καρκίνου δεν ήταν ποτέ απλά ένα σύνθημα. Υπήρξε και παραμένει μια μακροπρόθεσμη πολιτική προτεραιότητα, βασισμένη σε μια απλή πεποίθηση: κάθε Ευρωπαίος πολίτης, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής ή εισοδήματος, δικαιούται πρόσβαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και σε φροντίδα υψηλής ποιότητας.

Αυτή η πεποίθηση καθοδήγησε το έργο μας στην Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου. Η επιτροπή αυτή δεν ήταν απλώς ένα βήμα διαλόγου, αλλά ένα εργαστήριο λύσεων. Ακούσαμε ασθενείς, φροντιστές, γιατρούς, ερευνητές και εθνικές αρχές. Αντιμετωπίσαμε δυσάρεστες αλήθειες για τις ανισότητες στη φροντίδα και τα κενά στην πρόληψη. Μετατρέψαμε αυτές τις διαπιστώσεις σε πολιτικές, και σήμερα η δέσμευσή μας συνεχίζεται στην Επιτροπή Δημόσιας Υγείας του Κοινοβουλίου.

Η πρόληψη αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες μας προτεραιότητες. Υποστηρίξαμε σταθερά πιο ισχυρές πολιτικές για την υγιεινή διατροφή, τη σωματική άσκηση και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου. Η πρόληψη μπορεί να μη φέρνει άμεσα αποτελέσματα, αλλά σώζει ζωές με την πάροδο του χρόνου.

Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί τον δεύτερο θεμέλιο λίθο της προσέγγισής μας. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος σώζει ζωές, μόνο όμως όταν είναι προσβάσιμος σε όλους. Εργαστήκαμε για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών συστάσεων για τον έλεγχο, την προώθηση νέων τεχνολογιών και τη διασφάλιση ότι τα προγράμματα αυτά φτάνουν και στις πιο ευάλωτες και δυσπρόσιτες ομάδες. Πάρα πολλοί καρκίνοι εξακολουθούν να διαγιγνώσκονται αργά, όχι λόγω ιατρικής αποτυχίας, αλλά λόγω συστημικής αποτυχίας.

Η Ομάδα του ΕΛΚ υπήρξε επίσης πρωτοπόρος στην προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας. Η Ευρώπη διαθέτει επιστήμονες και κλινικούς ιατρούς παγκόσμιας κλάσης, ωστόσο συχνά οι καινοτομίες δεν φτάνουν έγκαιρα στους ασθενείς. Υποστηρίξαμε καλύτερο συντονισμό της έρευνας για τον καρκίνο, εξυπνότερη χρήση των δεδομένων υγείας και ταχύτερη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, με την ασφάλεια των ασθενών στο επίκεντρο. Η καινοτομία πρέπει να αποτελεί κοινό ευρωπαϊκό αγαθό, όχι προνόμιο λίγων.

Η καταπολέμηση των ανισοτήτων αποτελεί κεντρικό στόχο της στρατηγικής μας. Η διάγνωση καρκίνου δεν πρέπει να εξαρτάται από τον ταχυδρομικό κώδικα. Το έργο της επιτροπής μας κατέδειξε ότι τα ποσοστά επιβίωσης διαφέρουν δραματικά μεταξύ και εντός των κρατών μελών. Υποστηρίξαμε σταθερά ισχυρότερη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της υγείας, με σεβασμό στις εθνικές αρμοδιότητες, αλλά με τη συνειδητοποίηση ότι η αλληλεγγύη σώζει ζωές. Από τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη έως τις κοινές προμήθειες και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η Ευρώπη είναι ισχυρότερη όταν δρα συλλογικά.

Εξίσου σημαντικό, επιμείναμε να θέσουμε τους ασθενείς και τους επιζώντες στο επίκεντρο της πολιτικής. Ο καρκίνος δεν είναι μόνο μια ιατρική κατάσταση· είναι μια εμπειρία που αλλάζει τη ζωή. Η ποιότητα ζωής, η ψυχική υγεία και η αποκατάσταση δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα, είναι ουσιώδη. Η επιβίωση από τον καρκίνο δεν πρέπει να σημαίνει ζωή με μόνιμες διακρίσεις.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου 2026 δεν πρέπει να είναι απλώς μια στιγμή ευαισθητοποίησης· πρέπει να είναι μια στιγμή λογοδοσίας. Οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει οφείλουν να ξεπερνούν τους τίτλους και τους συμβολισμούς.

Παραμένουμε προσηλωμένοι σε μια Ευρώπη που προστατεύει μέσω της πρόληψης, της καινοτομίας και της δικαιοσύνης. Η μάχη κατά του καρκίνου δεν είναι μια μάχη που μπορούμε να παγώσουμε ή να αναβάλουμε. Είναι μια κοινή ευρωπαϊκή αποστολή, που απαιτεί θάρρος και συνέπεια.

Λοιπόν, τι θα συνέβαινε αν σχεδόν οι μισοί καρκίνοι μπορούσαν να προληφθούν;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: δρούμε μαζί.

