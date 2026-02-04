Ταυτοποιήθηκε ο νεκρός άνδρας που είχε εντοπιστεί στην Αυδήμου

Εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση του άνδρα αγνώστων στοιχείων που είχε εντοπιστεί νεκρός στην παραλιακή περιοχή Αυδήμου – Παραμαλιού στη Λεμεσό, καθώς μετά από ανάλυση DNA ταυτοποιήθηκε επίσημα η σορός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, η σορός που ανασύρθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2026 ανήκει στον Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ, 53 ετών, Ρώσο υπήκοο και κάτοικο Λεμεσού, ο οποίος είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο στις 7 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά το αρχικό στάδιο της υπόθεσης, ο νεκρός είχε εντοπιστεί από πολίτη στην παραλία, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν άμεσα οι Αρχές. Στη σκηνή είχαν μεταβεί τότε ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού και μέλη του ΤΑΕ, ενώ είχε διευκρινιστεί ότι η περιοχή εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Βρετανικών Βάσεων, οι οποίες ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, εκείνο το διάστημα, βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνες της Αστυνομίας στην περιοχή Πισσουρίου, στο πλαίσιο αναζητήσεων για τον 53χρονο, γεγονός που ενίσχυε από νωρίς το ενδεχόμενο συσχέτισης των δύο υποθέσεων.

Όπως αναφέρουν οι Αρχές, οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια θανάτου του Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ παραμένουν υπό διερεύνηση από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (CID) της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων. Οι οικείοι του έχουν ενημερωθεί και οι έρευνες συνεχίζονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.