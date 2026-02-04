Σε αργία θα τεθούν οι δήμαρχοι Πάφου και Λευκονοίκου - Ο Αρχηγός Αστυνομίας ενημέρωσε το ΥΠΕΣ για τα υπό διερεύνηση αδικήματα

Σε αργία θα τεθούν οι δήμαρχοι Πάφου και Λευκονοίκου λόγω ποινικής έρευνας που διεξάγεται εναντίον τους από την Αστυνομία για διάφορα αδικήματα.

Πληροφορίες από το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρουν ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας απάντησε σήμερα στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τα αδικήματα που διερευνώνται εναντίον του δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος και του Δημάρχου Λευκονοίκου Πιερή Γυψιώτη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας ενημέρωσε με επιστολή για τη φύση των αδικημάτων που διερευνά η Αστυνομία και πλέον ενεργοποιείται το άρθρο 113 του περί Δήμων Νόμου και τίθενται αυτοδικαίως σε αργία μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και την εκδίκαση των υποθέσεων.

Σημειώνεται ότι με βάση τον περί Δήμων Νόμο του 2022, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 01/07/2024 και περιέχει πρόνοια για το πότε τίθεται σε αργία ένας δήμαρχος, μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι όταν αρχίζει διερεύνηση υπόθεσης από την Αστυνομία για αδίκημα που επιφέρει ποινή φυλάκισης 3 και περισσότερα έτη.

Τονίζεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών απουσιάζει στο εξωτερικό και με την επιστροφή του σήμερα το βράδυ, θα εγκρίνει τη σχετική γνωστοποίηση για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σε έκτακτη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας αύριο. Υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο, η αργία τίθεται σε ισχύ μόνο κατόπιν δημοσίευσης της γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.