Συλλογισμοί…

Γράφει ο Γιαννάκης Ηρακλέους
- Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, τέως δήμαρχος Στροβόλου: «Το ΕΛΑΜ ούτε φασιστικό είναι ούτε ακροδεξιό. Έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο συντηρητικό πατριωτικό κόμμα». Δηλαδή, στην πορεία… μεταλλάχθηκε; Ξεχνά πως ο πρόεδρός τους διετέλεσε σωματοφύλακας του φυρερίσκου Μιχαλολιάκου, και ότι αρχικά το αίτημα του κόμματος ήταν να εγγραφεί ως «Χρυσή Αυγή Κύπρου»; Το ότι η ονομασία απορρίφθηκε δεν σημαίνει ότι απέβαλαν και τα «ιδανικά» της νεοναζιστικής μητρικής συμμορίας. Ας μας πει, για παράδειγμα, ο κ. Παπαχαραλάμπους πότε το κόμμα, στο οποίο μεταγράφηκε, τίμησε τους 500 κατοίκους των Καλαβρύτων, τους 230 κατοίκους του Διστόμου ή τους 250 κατοίκους των Κερδυλίων Σερρών, που εκτελέστηκαν από τους ναζί κατακτητές. Ή ας μας εξηγήσει για ποιον λόγο οι εκπρόσωποι των ανώτατων πολιτειακών θεσμών της Ελλάδας -είτε πρόκειται για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είτε τον Πρωθυπουργό είτε τον πρόεδρο της Βουλής- όταν επισκέπτονται την Κύπρο απαξιώνουν να συναντήσουν τους εκπροσώπους του ΕΛΑΜ έστω και εθιμοτυπικά…
- «Να συνεχίσουμε απ’ εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά», η μόνιμη επωδός του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Παρ' όλο που, κατά την άποψή μου, μείναμε στο σημείο όπου ο Αναστασιάδης, εν γνώσει και συμφωνούντος του τότε ΥΠΕΞ-νυν ΠτΔ, πρότεινε στον Τσαβούσογλου τη λύση δύο κρατών, εντούτοις μόνον ένας αφελής θα ανέμενε ότι ο Χριστοδουλίδης θα συμφωνούσε ότι αυτό ισχύει. Και παρ' όλο που αμφιβάλλω αν ακόμη και ο ίδιος ξέρει «πού μείναμε», ας υποθέσουμε χάριν συζήτησης ότι το γνωρίζει, οπόταν ας το προσδιορίσει. Στην περίπτωση λοιπόν που και η άλλη πλευρά δεχτεί την πρότασή του, δεν θα πρέπει να συμφωνήσουν «πού μείναμε»; Άρα, πριν καν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να προηγηθούν «προ-διαπραγματεύσεις» για το «πού μείναμε». Έχει κανείς την ψευδαίσθηση ότι αυτή η συζήτηση θα μπορούσε να καταλήξει κάπου στα επόμενα δύο χρόνια; Μύλος η υπόθεση… Πού το πάω; Ο Χριστοδουλίδης θα ροκανίζει τον χρόνο μέχρι να εξαντλήσει τη θητεία του, φκάλλοντας… οπήν εντός του ύδατος, και θα ζητήσει «ανανέωση της λαϊκής εντολής» προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο που άρχισε (sic!) «εν όψει του τάδε ορόσημου» και του γεγονότος ότι «σαν έρκετουν με τ’ αυτοκίνητο, του τηλεφώνησε μια ευρωπαϊκή προσωπικότητα, το όνομα της οποίας θα αποκαλύψει εν καιρώ τω δέοντι και…», τη συνέχεια την ξέρετε αφού τούντο έργο εξαναείδαμέν το…
- Από την άλλη, μια από τις προϋποθέσεις που έθεσε ο Έρχιουρμαν για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων είναι ότι «σε περίπτωση που και η νέα προσπάθεια καταρρεύσει με ευθύνη της ελληνοκυπριακής πλευράς, τότε δεν θα υπάρξει επιστροφή στο status quo». Δεν μας είπε όμως ποιος θα το αποφασίσει αυτό. Κάτι τέτοιο δεν προϋποθέτει την εκ των προτέρων συμφωνία των δύο πλευρών ότι θα σεβαστούν την ετυμηγορία ενός αμοιβαίως αποδεκτού διαιτητή; Με λίγα λόγια, έτην αλλημιά προ-διαπραγμάτευση… Πότε είπαμε ότι ππέφτει η κότσhινη Πέφτη;
- Πάμε στοίχημα ότι μετά την άρνηση της Νομικής Υπηρεσίας να κατατεθούν ενώπιον της Βουλής τα ονόματα των δωρητών και τα ποσά που κατέθεσαν στον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, η κυρία Καρσερά θα διαβεβαιώνει ότι τίποτα δεν επιθυμεί περισσότερο από του να δοθούν τα στοιχεία αυτά στη δημοσιότητα αλλά ο Γενικός Εισαγγελέας… εν καϊλίζει;! Σούργελο θα γίνει ο Χριστοδουλίδης αν ξαναμιλήσει για καταπολέμηση της διαπλοκής ή προφέρει τη λέξη «διαφάνεια», με την οποία αυτή η κυβέρνηση έχει τόση σχέση όση και ο Τραμπ με τη μετριοφροσύνη…
- Είντα ‘ρκεται να πει και την επομένη της εγκατάστασης του προεδρικού ζεύγους στα ανάκτορα, οι επιχειρηματίες του τόπου ξαφνικά εμφάνισαν φιλανθρωπικό… οίστρο;
- Με την ευκαιρία, ένα απόφθεγμα του βραβευθέντος το 1964 με το Νόμπελ Ειρήνης, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, (1929-1968): «Η φιλανθρωπία είναι αξιέπαινη αλλά ο φιλάνθρωπος δεν πρέπει να παραβλέπει ότι είναι η κοινωνική ανισότητα που καθιστά τη φιλανθρωπία απαραίτητη». Ειδικά αφιερωμένο στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τη μέχρι πρότινος πρόεδρο του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης -αυτοσυστηνόμενη με τον ανύπαρκτο τίτλο της «Πρώτης Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας»- Φιλίππα Καρσερά…