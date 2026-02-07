Υπόθεση Φαίδωνος: Έχουν καταθέσει 11 πρόσωπα - Έκτακτη συνεδρίαση για Δημοτικό Γραμματέα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας αναφορικά με την υπόθεση που αφορά τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία στο μικροσκόπιο των ανακριτικών αρχών είναι τόσο η αυτεπάγγελτη έρευνα που άρχισε η Αστυνομία όσο και δεύτερη έρευνα που προέκυψε μετά από καταγγελία επιχειρηματία στην Πάφο, καθώς και καταγγελία φερόμενου θύματος.

Μέχρι στιγμής φέρεται να έχουν καταθέσει 11 πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση και συγκεκριμένα από το οικείο, εργασιακό και οικογενιακό περιβάλλον του φερόμενου θύματος.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό και υπό καθεστώς πλήρους μυστικότητας, τόσο για σκοπούς διασφάλισης της διαδικασίας όσο και για την προστασία των φερόμενων θυμάτων.

Το ζήτημα του Δημοτικού Γραμματέα

Τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου για την Δευτέρα στις 12:00 το μεσημέρι προανήγγειλε ο Αντιδήμαρχος Πάφου και δημαρχεύων Άγγελος Ονησιφόρου προκειμένου να αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ποιός θα αναπληρεί τον Δημοτικό Γραμματέα μέχρι πλήρωσης της θέσης .

Ακολούθως σύμφωνα με πληροφορίες την Τετάρτη θα συζητηθεί το Σχέδιο Υπηρεσίας καθώς και το πλαίσιο στο οποίο θα βασιστεί το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει την πλήρωση της θέσης. Οι ίδιες πληροφορίες φέρουν πως ενδιαφέρον επέδειξαν οι τμηματάρχες, ο Διευθυντής του Τμήματος Υγειονομικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δ. Πάφου Δρ. Χρίστος Χρίστου, ο Δημοτικός Μηχανικός Χρίστος Κωνσταντινίδης, ο Διευθυντής του Οικονομικού Τμήματος Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και επίσης δικαίωματα φέρεται να έχουν και άλλοι λειτουργοί του Δήμου που πληρούν το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας του Δημοτικού Γραμματέα.

Ακολούθως αυτός που θα επιλεγεί θα ασκεί τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Δημοτικού Γραμματέα του Δ. Πάφου, επιπρόσθετα από τα καθήκοντα του . Αυτό θα ισχύσει μέχρι την πλήρωση της θέσης η οποία αναμένεται να προκηρυχθεί σύντομα.

Ο κ. Ονησιφόρου σημείωσε πως μετά που το Υπουργείο Εσωτερικών απηύθυνε σαφείς συστάσεις ζητώντας του όπως ο Δημοτικός Γραμματέας Θέμης Φιλιππίδης παύσει να εργάζεται και να υπογράφει έγγραφα, δεδομένου ότι τελεί σε προαφυπηρετική άδεια, ανακοίνωσε την σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία, η σχετική οδηγία είναι ξεκάθαρη, καθώς υπάλληλος που βρίσκεται σε τέτοιο καθεστώς δεν δικαιούται να ασκεί καθήκοντα.

Ο κ. Ονησιφόρου ανέφερε πως μετά από επικοινωνία που είχε με τον ΓΔ του Υπουργείου Εσωτερικών τον διαβεβαίωσε πως ο Δήμος Πάφου θα συμμορφωθεί με τις συστάσεις του Υπουργείου.

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΣ εξήγησε ότι θα πρέπει να προκηρυχθεί η θέση του Δημοτικού Γραμματέα και, μέχρι την οριστική πλήρωσή της, να προχωρήσει ο Δήμος σε αναπληρωματικό διορισμό άλλου υπαλλήλου. Παράλληλα, τόνισε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών διερευνά τη συγκεκριμένη υπόθεση εν ευθέτω χρόνο.

Σημειώνεται πως όσον αφορά τα χρόνια υπηρεσίας σε διοικητική θέση το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα φέρεται να το έχει ο Διευθυντής της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δ. Πάφου Δρ. Χρίστος Χρίστου ο οποίος διετέλεσε και Διευθυντής Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας πάνω από πέντε έτη.