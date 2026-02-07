Κυπριακό ποδόσφαιρο: Τελικά, ο στάβλος του Αυγεία δεν καθάρισε

Για όσους γνωρίζουν σε βάθος τι πραγματικά διαδραματίζεται στο κυπριακό ποδόσφαιρο, οι δηλώσεις της πρώην δικαστού Αλεξάνδρας Λυκούργου στην εφημερίδα «Π» δεν αποτέλεσαν ούτε κεραυνό εν αιθρία ούτε κάποια συνταρακτική αποκάλυψη. Η κ. Λυκούργου, η οποία διορίστηκε για τη διενέργεια της ποινικής έρευνας εις βάρος του πρώην προέδρου της ΚΟΠ, Γιώργου Κούμα, αποτυπώνει με σαφήνεια και ευθύτητα τις διαπιστώσεις της αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ομοσπονδίας. Διαπιστώσεις που παραπέμπουν σε ένα αδιαφανές και βαθιά εδραιωμένο σύστημα εξουσίας, με εκτεταμένη και πολυεπίπεδη επιρροή. Τα συμπεράσματα της κ. Λυκούργου καταγράφονται στο πολυσέλιδο πόρισμά της, το οποίο διαβίβασε στον Γενικό Εισαγγελέα τον περασμένο Αύγουστο, και συνοψίζονται, μεταξύ άλλων, στα εξής:

Για την υπόθεση Γ. Κούμα: Υφίστανται αξιόπιστα και επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία θεμελιώνουν τη δυνατότητα καταχώρισης κατηγορητηρίου και την προσαγωγή προσώπων ενώπιον του δικαστηρίου, για αδικήματα που αφορούν τόσο πλημμελήματα όσο και κακουργήματα. Χθες, η Νομική Υπηρεσία προχώρησε στην καταχώριση κατηγορητηρίου εναντίον του Γ. Κούμα, καθώς και δύο νομικών προσώπων, για παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας που διέπει το επαγγελματικό ασυμβίβαστο. Μάρτυρες κατέθεσαν ότι αξιωματούχοι της ΚΟΠ, εδώ και σειρά ετών, φέρονται να εκμεταλλεύονται τις θέσεις που κατέχουν για την απόκτηση ισχύος και οικονομικών οφελών, ενώ αθλητικοί παράγοντες παρεμβαίνουν αθέμιτα τόσο στη διαιτησία όσο και στις διαδικασίες αξιολόγησης και ανέλιξης των διαιτητών. Οι εν λόγω μαρτυρίες βρίσκονται ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα προς αξιοποίηση. Ουδέποτε απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για αδικήματα που προβλέπονται από τον Νόμο του 2017 Περί Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων. Το Καταστατικό της ΚΟΠ, που χρονολογείται από το 1970, παρέχει στην Ομοσπονδία, στους αξιωματούχους και στους υπαλλήλους της τη δυνατότητα να λειτουργούν ουσιαστικά χωρίς έλεγχο, χωρίς λογοδοσία και χωρίς καμία συνέπεια για τις ενέργειές τους. Ο ΚΟΑ δεν ασκεί επί της ΚΟΠ τον εποπτικό έλεγχο που του έχει αναθέσει η Πολιτεία. Αναφορικά με όλα τα ζητήματα που μαστίζουν το κυπριακό ποδόσφαιρο, ο ΚΟΑ δεν παρεμβαίνει ούτε τοποθετείται.

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις προέκυψαν έπειτα από ενδελεχή έρευνα της κ. Λυκούργου σε συνεργασία με τέσσερις αστυνομικούς, η οποία διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια.

Ο στάβλος του Αυγεία

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, κυβέρνησε τον τόπο για δέκα συναπτά έτη. Αν και αναγνώρισε τη σήψη και τη διαφθορά που επικρατούν στο ποδόσφαιρο, καθώς και τις ευθύνες της ΚΟΠ, δεν κατάφερε τελικά να καθαρίσει «τον στάβλο του Αυγεία». Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, και συγκεκριμένα το 2017, ιδρύθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού. Ωστόσο, παρά τα εννέα χρόνια λειτουργίας της, ούτε η Επιτροπή αλλά ούτε και η Αστυνομία κατάφεραν να στοιχειοθετήσουν οποιοδήποτε αδίκημα διαφθοράς ή στημένων αγώνων, παρ' όλο που οι «κόκκινοι» φάκελοι που αποστέλλονται από την UEFA ανέρχονται πλέον σε δεκάδες.

Η αποτυχία πάταξης της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο επιβεβαιώνεται περίτρανα από το πόρισμα Λυκούργου, που αν είχε δοθεί στη δημοσιότητα σήμερα θα γνωρίζαμε ονόματα και διευθύνσεις. Όπως έγινε γνωστό, αρκετοί που γνώριζαν πράγματα και καταστάσεις άνοιξαν, τελικά, το στόμα τους ενώπιον της ποινικής ανακρίτριας.

Σε ομιλία του κατά την τελετή βράβευσης των άριστων αθλητών, στις 16 Ιανουαρίου 2020, ο Νίκος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στα κακώς κείμενα στον χώρο του ποδοσφαίρου και στα στημένα παιχνίδια, τονίζοντας ότι «είναι η ώρα να καθαρίσει ο στάβλος του Αυγεία». Υπογράμμισε την ανάγκη να δείξουμε «κόκκινη κάρτα» σε ορισμένους διαιτητές, οι οποίοι, σε συνεργασία με διεφθαρμένους παράγοντες του ποδοσφαίρου, προκαλούν την αποστολή από διεθνείς οργανώσεις «κόκκινων» φακέλων για ύποπτα, στημένα παιχνίδια. Παράλληλα, κατέστησε σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε όσους δεν έχουν σχέση με τον αθλητισμό αλλά συνδέονται με εγκληματικά στοιχεία που συνεχίζουν να αμαυρώνουν το όνομα του κυπριακού ποδοσφαίρου και ευρύτερα της χώρας μας.

Δύο εβδομάδες αργότερα, στις 28 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη για τη διαφθορά στο κυπριακό ποδόσφαιρο, στον απόηχο των καταγγελιών του προέδρου της Ομόνοιας, Σταύρου Παπασταύρου, για χρηματισμό ποδοσφαιριστών και στημένους αγώνες. Η σύσκεψη διεξήχθη υπό την προεδρία του τότε υπουργού Δικαιοσύνης και νυν Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη. Ο τελευταίος καλείται να αξιοποιήσει στο έπακρον το πόρισμα Λυκούργου, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στη δράση του Κούμα.

Οι διοικούντες την ΚΟΠ

Σχεδόν δύο χρόνια νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 11 Οκτωβρίου 2017, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ, αναφέρθηκε στην εκτεταμένη διαφθορά που μαστίζει το κυπριακό ποδόσφαιρο, δηλώνοντας ότι «θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα που θα καθιστούν αυστηρότερο τον έλεγχο στους διοικούντες την ΚΟΠ». Στο ερώτημα κατά πόσο δρομολογούνται νομοθετικές ρυθμίσεις, ο κ. Αναστασιάδης απάντησε: «Απαιτούνται αυστηρότεροι μηχανισμοί ελέγχου για όσους συνδέονται με το ποδόσφαιρο, όπως το στοίχημα και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είναι κάτι που μας απασχολεί, και πιστεύω ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε μέτρα τα οποία θα προκαλούν ανησυχία σε όσους παρανομούν, ενώ θα υπάρχει και η προοπτική της ποινικής τους δίωξης. Θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα που θα καθιστούν αυστηρότερο τον έλεγχο στους διοικούντες την ΚΟΠ».

Παπασταύρου, το μαύρο πρόβατο

Ο μοναδικός παράγοντας που καταγγέλλει, δημόσια, τη διαφθορά στο κυπριακό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια είναι ο πρόεδρος της Ομόνοιας, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έχει καταστεί το «μαύρο πρόβατο» του χώρου με τις καταγγελίες του. Οι πιο πρόσφατες δηλώσεις του για τη διαφθορά στην ΚΟΠ έχουν ως εξής: «Αν «ακτινογραφήσει» κάποιος την ΚΟΠ σήμερα με αντικειμενικό τρόπο θα διαπιστώσει ότι πρόκειται για έναν οργανισμό που λειτουργεί σε ένα άνευ προηγουμένου διεφθαρμένο περιβάλλον, κομμένο και ραμμένο για να εξυπηρετεί προσωπικά συμφέροντα και ατζέντες. Η διαφθορά αγγίζει όλα τα φάσματα της Ομοσπονδίας. Τα επίπεδα της «μόλυνσης» έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που με κάνουν να ανησυχώ πως θα έρθει η στιγμή που η ΟΥΕΦΑ θα αναγκαστεί να αποβάλει το κυπριακό ποδόσφαιρο από τις διοργανώσεις της και θα ψάχνουμε να βρούμε τι πήγε λάθος...»

Σηκώνει τα χέρια

Στον ΚΟΑ υπάγονται όλες οι αθλητικές ομοσπονδίες. Ωστόσο, δεν ασκεί έλεγχο επί της ΚΟΠ, με το επιχείρημα ότι δεν λαμβάνει κρατική χορηγία. Η δικαιολογία αυτή έχει γίνει ευρέως αποδεκτή και επαναλήφθηκε μόλις προχθές από τον πρόεδρο του Οργανισμού, Γιάννη Ιωάννου. Ως αποτέλεσμα, ουδείς στην Κύπρο ασκεί έλεγχο στην ΚΟΠ.

Πώς απαντά η ΚΟΠ

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΚΟΠ, Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής, μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Ομέγα, απέρριψε τις καταγγελίες ότι η Ομοσπονδία λειτουργεί χωρίς έλεγχο. Τόνισε με έμφαση ότι η ΚΟΠ υπόκειται σε εξαιρετικά αυστηρές διαδικασίες ελέγχου από τις διεθνείς συνομοσπονδίες FIFA και UEFA, στις οποίες λογοδοτεί για κάθε ευρώ που δαπανάται. Μάλιστα, ανέφερε ότι πρόσφατα η UEFA ενέκρινε τις διαδικασίες και τα κριτήρια της Ομοσπονδίας, δίνοντας το πράσινο φως για τη συνέχιση του έργου της.

Ο κ. Σιαμπουλλής σημείωσε, επίσης, ότι η ΚΟΠ συνεργάζεται με διεθνείς ελεγκτικούς οίκους, δαπανώντας σημαντικά ποσά ετησίως για τη διασφάλιση της διαφάνειας. Υποστήριξε δε ότι η FIFA και η UEFA χρησιμοποιούν συχνά την ΚΟΠ ως πρότυπο αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των πόρων της.

Όσον αφορά το απαρχαιωμένο Καταστατικό, ο κ. Σιαμπουλλής αποκάλυψε ότι, με απόφαση του προέδρου της ΚΟΠ Χάρη Λοϊζίδη, συστάθηκε ειδική επιτροπή, από το περασμένο καλοκαίρι, που εργάζεται για τον εκσυγχρονισμό του.