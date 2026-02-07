Αρχίζει μελέτη για τη συντήρηση του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων στην Αμμόχωστο

Αρχίζει η εκπόνηση της μελέτης για τη συντήρηση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων στην Αμμόχωστο, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο Facebook ο Ε/κ συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής.

«Η εκκλησία χρονολογείται στον 14ο αιώνα και πρόκειται για την μεγαλύτερη ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της εποχής της Φραγκοκρατίας. Η εκκλησία ευρίσκεται στην εντός των τειχών πόλη της Αμμοχώστου πλησίον του καθεδρικού του Αγίου Νικολάου/τζαμί του Lala Mustafa Pasa», αναφέρει ο κ. Κτωρής.

Σύμφωνα με την polignosi, η αρχιτεκτονική της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων δεν είναι ούτε γοτθική, ούτε βυζαντινή. Συνδυάζει τη γοτθική βασιλική με τον βυζαντινό τρούλλο. Οι τοίχοι του ναού είναι κτισμένοι με τετραγωνισμένους πωρόλιθους καλά προσαρμοσμένους όπως και τα γοτθικά μνημεία. Δυο σειρές από 4 ισχυρές κολόνες, η κάθε μια, χωρίζουν την εκκλησία σε τρία κλίτη.

