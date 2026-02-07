Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αρχίζει μελέτη για τη συντήρηση του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων στην Αμμόχωστο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η εκκλησία χρονολογείται στον 14ο αιώνα και πρόκειται για την μεγαλύτερη ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της εποχής της Φραγκοκρατίας.

Αρχίζει η εκπόνηση της μελέτης για τη συντήρηση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων στην Αμμόχωστο, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο Facebook ο Ε/κ συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής.

«Η εκκλησία χρονολογείται στον 14ο αιώνα και πρόκειται για την μεγαλύτερη ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της εποχής της Φραγκοκρατίας. Η εκκλησία ευρίσκεται στην εντός των τειχών πόλη της Αμμοχώστου πλησίον του καθεδρικού του Αγίου Νικολάου/τζαμί του Lala Mustafa Pasa», αναφέρει ο κ. Κτωρής.

Σύμφωνα με την polignosi, η αρχιτεκτονική της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων δεν είναι ούτε γοτθική, ούτε βυζαντινή. Συνδυάζει τη γοτθική βασιλική με τον βυζαντινό τρούλλο. Οι τοίχοι του ναού είναι κτισμένοι με τετραγωνισμένους πωρόλιθους καλά προσαρμοσμένους όπως και τα γοτθικά μνημεία. Δυο σειρές από 4 ισχυρές κολόνες, η κάθε μια, χωρίζουν την εκκλησία σε τρία κλίτη. 

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

 

Tags

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα