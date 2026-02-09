Ένα εκπαιδευτικό ΜΟΕ θα κάνει τη διαφορά

Με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη (ΝΧ) δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε σε μια ομοσπονδιακή λύση. Αυτό είναι ηλίου φαεινότερο με την πρότασή του για επανασυζήτηση των συγκλίσεων και τα κουτοπόνηρά του ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει και χωρίς την Ολγκίν, η οποία απηύδησε και υπό άλλες συνθήκες δεν θα επέστρεφε για να συνεχίσει με το περιπαίξιμο του ΝΧ. Δυστυχώς η καημένη είναι αναγκασμένη να επανέλθει ως αντιπρόσωπος του Γκουτέρες.

Ελπίζουμε το videogate -το οποίο έπρεπε εδώ και τώρα να εκτοπίσει τον ΝΧ και τους συνεργούς του στο σκάνδαλο που ταρακούνησε Κύπρο και Ευρώπη- να στείλει σπίτι του τον ΝΧ στο τέλος της θητείας του, αφού η προσπάθεια για κουκούλωμα αυτού του αίσχους που είδαμε, ακούσαμε και διαβάσαμε θα είναι γεγονός. This is Cyprus in... cash.

Εμείς, όμως, που πιστεύουμε σε μια ομοσπονδιακή λύση που θα καταστήσει την Κύπρο παράδεισο θα συνεχίσουμε, κόντρα στους διχοτόμους, την επαναπροσεγγιστική μας πορεία όσο και αν αυτό το εγχείρημα φαντάζει απρόσιτο με τον ΝΧ, ο οποίος ακόμη και μετά το videogate δεν εγκατέλειψε την ψυχοεμμονική του τάση για τον Λόφο το 2028. Αν πραγματικά θέλουμε να πολεμήσουμε για μια έντιμη ειρηνική λύση μιας Κύπρου ενωμένης με δύο κοινότητες να συνεργάζονται εποικοδομητικά για τη δημιουργία μιας κοινής ευημερούσας πατρίδας, τότε θα πρέπει να βρούμε τρόπους επαναπροσέγγισης που θα φέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Δεν υποτιμούμε τις άοκνες επαναπροσεγγιστικές προσπάθειες που γίνονται στον επιχειρηματικό τομέα, όπως και τις χρήσιμες σίγουρα συναντήσεις των φιλότιμων παιδιών της ομάδας επαναπροσέγγισης των δύο κοινοτήτων που δίνουν το άπαν των δυνάμεών τους επειδή πραγματικά πιστεύουν στον αγώνα τους. Αξίζουν πράγματι συγχαρητήρια και οι κατά καιρούς χλευασμοί και τα περί πρακτόρων από διαφωνούντες είναι ανεπίτρεπτοι. Διαφωνίες, ναι, αλλά με επιχειρήματα και όχι αφορισμούς. O γράφων πιστεύει ότι οι πιο πάνω προσπάθειες για επαναπροσέγγιση αξίζουν επαίνου, αλλά δυστυχώς δεν έχουν τα ποθητά αποτελέσματα λόγω της μικρής εμβέλειας που φτάνουν τα μηνύματα στις μάζες των δύο κοινοτήτων. Είναι γι' αυτό που στο σημερινό μου άρθρο θα τολμήσω να εισηγηθώ την εκπαιδευτική επαναπροσέγγιση.

Επανερχόμενος, λοιπόν, στη σημερινή μου εισήγηση πιστεύω ότι ένας ουσιαστικός τρόπος επαναπροσέγγισης είναι η ανταλλαγή καθηγητών ξένων γλωσσών μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Με άλλα λόγια, ένας Ε/Κ καθηγητής των αγγλικών ή γαλλικών ή γερμανικών να διδάξει σε τ/κ γυμνάσια και λύκεια και αντιστρόφως. H εισήγηση αφορά καθηγητές ξένων γλωσσών που δεν χρειάζεται να γνωρίζουν την τουρκική ή ελληνική γλώσσα για να διδάξουν τα παιδιά. Επίσης η διδασκαλία ξένων γλωσσών δεν υπεισέρχεται στην κουλτούρα των δύο κοινοτήτων. Όμως η επαφή αυτή των καθηγητών με τους μαθητές θα κτίσει μια γέφυρα επικοινωνίας που θα οδηγήσει στον σεβασμό και την αγάπη που θα τρέφουν, είμαι σίγουρος, οι μαθητές για τους καθηγητές τους και θα δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα οικογενειακή στην τάξη που θα δώσει τα μηνύματα ότι οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.

Θα εξαλείψει τον «μπαμπούλα» περί τεράτων Ε/Κ και Τ/Κ -δυστυχώς η προπαγάνδα έχει περάσει και στη σκέψη των παιδιών μας- και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον της πατρίδας μας. Είμαι σίγουρος ότι μέσα στις τόσες συμφωνίες επαναπροσέγγισης που έχουν επιτευχθεί μέσω των Ηνωμένων Εθνών, θα μπορούσε και η πιο πάνω εισήγηση να υλοποιηθεί αν πράγματι, βεβαίως, υπάρχει πραγματική θέληση για επανένωση της πατρίδας μας. Θα είναι ένα λιθαράκι για το κτίσιμο μιας κοινής πατρίδας.

H παιδεία αποτελεί τον παλμό ζωής μιας αληθινής κοινωνίας, το στέρεο θεμέλιο πάνω στο οποίο κτίζονται τα ωραία και τα μεγάλα και γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε χωρίς δεύτερη σκέψη στον τομέα αυτό κάνοντας όσες θυσίες χρειαστούν. O εκπαιδευτικός κόσμος, πρωτοπόρος πάντοτε σε έργα ειρήνης, είμαι σίγουρος πως θα ανταποκριθεί στην πρόκληση των καιρών. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί συνάδελφοι είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στο κάλεσμα για υπηρεσία για το κτίσιμο μιας πατρίδας που να ανήκει σ' όλους.

* ΒΑ, ΜΑ, PhD πρώην επιθεωρητή και πρώτου λειτουργού Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού