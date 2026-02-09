Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μεξικό: Αποστολή άνω των 800 τόνων τροφίμων στην Κούβα

Η κυβέρνηση της Κλαούδια Σέινμπαουμ στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια από τη Βερακρούς, εν μέσω διαπραγματεύσεων για πετρέλαιο με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ και του αμερικανικού εμπάργκο στην Κούβα

Η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως προχωρά στην αποστολή 814 και πλέον τόνων τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό με δυο σκάφη που απέπλευσαν από το λιμάνι της Βερακρούς (ανατολικά).

Η αποστολή της βοήθειας ανακοινώθηκε καθώς η κυβέρνηση υπό την πρόεδρο της αριστεράς Κλαούδια Σέινμπαουμ συνεχίζει να διαπραγματεύεται παραδόσεις πετρελαίου στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, υπό αμερικανικό εμπάργκο για δεκαετίες, με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

