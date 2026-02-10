Από την κατάργηση στην θεσμική αναβάθμιση - Θέση της ΠΟΦΕΝ για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Του Κωνσταντίνου Καρσερά*

Η δημόσια συζήτηση γύρω από το μέλλον του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, όπως αυτή αποτυπώνεται το τελευταίο διάστημα και μέσα από τον Τύπο, βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο διάλογος φαίνεται πλέον να μετατοπίζεται από τη λογική της κατάργησης προς τη λογική της μετεξέλιξης, της θεσμικής θωράκισης και της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Η κατεύθυνση αυτή συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με τις θέσεις που η Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ) έχει ήδη διαμορφώσει και καταθέσει θεσμικά, μέσα από τις συλλογικές και δημοκρατικές της διαδικασίες.

Η ΠΟΦΕΝ από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι τα υπαρκτά προβλήματα στη λειτουργία του Φορέα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με αποδόμηση ή κατάργηση ενός θεσμού με σαφή κοινωνική αποστολή. Αντίθετα, η λύση βρίσκεται στην ουσιαστική θεσμική του αναβάθμιση, με ξεκάθαρους κανόνες, αυξημένη διαφάνεια και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΦΕΝ τάσσεται υπέρ:

της θέσπισης ανώτατων ορίων εισφορών,

της υποχρεωτικής δημοσιοποίησης χορηγιών και δωρητών,

της δημιουργίας και τήρησης δημόσιου μητρώου πόρων,

της αποσύνδεσης της διοίκησης του Φορέα από πολιτειακούς ρόλους που ενδέχεται να δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων,

και της ενίσχυσης του κοινοβουλευτικού και θεσμικού ελέγχου.

Παράλληλα, η ΠΟΦΕΝ τονίζει ότι ο κοινωνικός χαρακτήρας του Φορέα, και ιδιαίτερα η στήριξη ευάλωτων ομάδων και φοιτητών/τριών, δεν μπορεί να τίθεται σε αμφισβήτηση λόγω διοικητικών ή θεσμικών αδυναμιών. Τέτοιου είδους αδυναμίες αντιμετωπίζονται με σοβαρές μεταρρυθμίσεις και πολιτική βούληση, όχι με αποφάσεις που αποδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή.

Η σύγκλιση της δημόσιας συζήτησης με θέσεις που η ΠΟΦΕΝ έχει ήδη καταθέσει θεσμικά επιβεβαιώνει ότι ο τεκμηριωμένος, συλλογικός λόγος μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων. Ως οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, η ΠΟΦΕΝ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει υπεύθυνα στον δημόσιο διάλογο, καταθέτοντας προτάσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια, τη θεσμική αξιοπιστία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο διάλογος για τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης πρέπει να συνεχιστεί με νηφαλιότητα, σοβαρότητα και σεβασμό στον κοινωνικό ρόλο που καλείται να επιτελέσει, προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς.

Η Θέση της ΠΟΦΕΝ για τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης :

https://pofen.org.cy/2026/01/30/anexartitos-foreas-koinonikis-sthrixis/

*Προέδρος Γενικής Γραμματείας ΠΟΦΕΝ