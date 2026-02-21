Βαστάτε τη μούττη σας…

Του Γιαννάκη Ηρακλέους
- Πώς θα ντυθεί στα καρναβάλια ο Φειδίας; Μάλλον θα φκάλει τη μουτταρκάν και θα κυκλοφορεί ως… μη παλιάτσος!
- Διαγωνισμό προκήρυξε η ΠΑΣΥΔΥ για αύξηση της παραγωγικότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Η στήλη προτείνει να τους χωρίσουν σε δύο βάρδιες… τζαι να τζιοιμούνται εκ περιτροπής! Έτσι, όσην ώρα οι μισοί θα κόφκουν απερίσπαστοι το κουρίν τους, οι υπόλοιποι θα ποσκολιούνται προσποιούμενοι ότι δουλεύκουν, οπόταν θα σκολάννουν ξεκούραστοι, με τις μπαταρίες παραγωγικότητας φορτισμένες στο full!
- Βασίλης Πάλμας, υπουργός Άμυνας: «Αν κάθε περιστατικό οδηγούσε αυτομάτως σε παραίτηση, δεν θα παρέμενε κανείς στη θέση του». Οπόταν εσείς περάσατε στο άλλο άκρο: κανένα περιστατικό δεν οδηγεί σε παραίτηση και όλοι βυζακώννετε σγιον τα τσιβίτζια πα’ στις καρέκλες σας…
- Σεργκέι Λαβρόφ, Ρώσος ΥΠΕΞ: «Ο Τραμπ έβαλε την Ουκρανία και την Ευρώπη στη θέση τους»! Φωτοαντίγραφο του τσάρου ο Αμερικανός cowboy. Τελικά, σάντουιτς μεταξύ Σκύλλας (Πούτιν) και Χάρυβδης (Τραμπ) κατάντησε ο κόσμος…
- Κι εσύ τέκνον… ουπς, παππού Τσόμσκι, στους φακέλους του διεστραμμένου Έπσταϊν;! Άνθρακες τελικά ο θησαυρός;...
- Δεν είναι από την Τεχνητή Νοημοσύνη που κινδυνεύει η ανθρωπότητα αλλά από την Ανθρώπινη Ανοησία…
- «Βασιζόμαστε στη στήριξή σας», δήλωσε ο ΠτΔ, δεχόμενος τα διαπιστευτήρια των πρέσβεων της Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Λιβερίας, Καμπότζης, Λουξεμβούργου, Δομινικανής Δημοκρατίας, Τανζανίας και της Σρι Λάνκα, εκφράζοντας ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Μπουρούντι για τη συνεπή υποστήριξή του. Να τζιοιμούμαστε λοιπόν άνεγνοιας: στον αγώνα μας «δεν είμεθα μόνοι», όπως έλεγε και ο Μακάριος… εξού τζ’ εκάμαμέν τα σhιόνιν!
- Άμα λάχει και περάσει τράνζιτ που την Κύπρο, ο Χριστοδουλίδης ανακοινώνει ότι ΘΑ εφαρμόσει «μονομερή» μέτρα υπέρ των Τουρκοκυπρίων και την επομένη -προτού αναχωρήσει από την Κύπρο- για να μην δυσαρεστήσει τους συνοδοιπόρους του τού ΕΛΑΜ, θέτει ανεφάρμοστες προϋποθέσεις προκειμένου… να τα εφαρμόσει! Δίπλα στον Τέως δεν μαθήτευσε;…
- Πόσα είπαμε ότι τσακρά κάθε μήνα ο Πρόεδρος για επιδόματα εξωτερικού;
- Το κρατικό κανάλι, από ΡΙΚ (Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κυπριανού), μεταλλάχθηκε σε ΡΙΧ (Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Χριστοδουλίδη)...
- Αν ο Έρχιουρμαν έχει την εντύπωση πως σε περίπτωση που δεν επαναρχίσουν οι συνομιλίες ο Χριστοδουλίδης θα τα βάψει μαύρα, μάλλον κάμνει μαύρα μεσάνυχτα!
- Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα μιας νέας Συνόδου 5+1 για το Κυπριακό; Έξι!
- Ζαχαρίας Κουλίας: «Η τέως γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Χριστίνα Γιαννάκη, ακόμη και στις 3 το πρωί να της τηλεφωνούσες, έκανε τη γη πηγή και έβρισκε air ambulance». Ούτε ταξιδιωτικός πράκτορας να ήταν! Μα εν για τούτο που αμειβόταν πλουσιοπάροχα; Για να εξευτελίζεται ο πολίτης εκλιπαρώντας βοήθεια από τον κάθε λαϊκιστή; Ως γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας δεν έπρεπε καθηκόντως να φροντίσει ώστε ο φορολογούμενος πολίτης να τυγχάνει ιατρικής περίθαλψης, την οποία ούτως ή άλλως δικαιούται; Είναι ίδιον ενός κράτους προνοίας να εξωθεί έναν ασθενή να καταφεύγει στο ρουσφέτι για να τύχει ιατρικής φροντίδας, ή ένα φοιτητή να εκλιπαρεί για ελεημοσύνη προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές του, για να έρχεται ο κάθε λαοπλάνος, είτε αυτός είναι βουλευτής είτε η αυτοκηρυχθείσα «πρώτη κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας» (sic!) και να καπαρτίζει με θράσος πως «τον εκανόνισεν», αντί να αντρέπεται για το κιτσαριό;…
- Ενόσω τα ανάκτορα αρνούνται να δώσουν στη δημοσιότητα τα ονόματα των χορηγών και τα ποσά που κατέθεσαν στο «Ταμείο της Φιλίππας», ο κάθε πολίτης νομιμοποιείται να υποπτεύεται ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της οικογενειοκρατίας…
- Μην παραξενευτείτε Συλλούρης και Τζιοβάνη να διεκδικήσουν αποζημιώσεις για την ταλαιπωρία που υπέστηκαν και να κατεβούν υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές!
- Η διαφθορά σ’ αυτόν τον «σκουπιδότοπο» είναι τόσο βαθιά ριζωμένη που κανένα σκάνδαλο πλέον δεν εκπλήττει κανέναν. Η ατιμωρησία έγινε θεσμός και οι θεσμοί κουρέλια. Κι εμείς, απαθείς θεατές, ευλαβικά προσηλωμένοι στο ιδανικό της φυλής: «Απόν φορτώνει πόσσω σου τάνα του να φορτώσει»... Πώς το είπε ο Νίκος Γκάτσος; «Έλα της θάλασσας θεριό και του πελάγου μπόρα/το φοβερό σκουπιδαριό να διώξεις απ’ τη χώρα»...