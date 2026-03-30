Τοις άφροσιν ουκ ολίγα

Το παρόν άρθρο θα παραθέσει μια ανάλυση εν τη απλότητι τα της «εμπλοκής» της Κύπρου στον πόλεμο το Ιράν και τον φόβο για μελλοντική εξάλειψη του κυπριακού ελληνισμού από τα εναπομείναντα πάτρια εδάφη. Θα αρχίσω με τα πρόσφατα δεδομένα με έναν Πρόεδρο μικρομεγαλισμού, ο οποίος για χάρη της ψυχοεμμονικής του τάσης για δεύτερη θητεία στον Λόφο το 2028 μας ενέπλεξε στον πόλεμο του Ιράν με ηρωικούς παιάνες και με επίδειξη δυνάμεως σε στρατιωτικό ελικόπτερο με Μακρόν και Μητσοτάκη για συνομιλίες στη στρατιωτική βάση Α. Παπανδρέου.

Ευτυχώς το Ιράν αντελήφθη την πραγματικότητα και «φτηνά» τη γλυτώσαμε όσον αφορά το ιρανικό πυραυλικό σύστημα, αλλά δεν γλυτώσαμε τον τουρισμό μας που υποφέρει τα μάλα μαζί με την οικονομία λόγω του μικρομεγαλισμού ενός Προέδρου ο οποίος με κανένα τρόπο δεν γεμίζει τον προεδρικό θώκο. Αυτός ο Πρόεδρος έθεσε το δικό του συμφέρον υπεράνω της πατρίδας με άκρατο λαϊκισμό για εσωτερική κατανάλωση. Ένας νανίσκος σε ρόλο μεγάλου ηγέτη, αν είναι ποτέ δυνατόν. Επίσης οι αναφορές του στις δυνάμεις που βρέθηκαν στην Κύπρο ότι θα είναι πάντοτε η ασπίδα μας για κάθε εχθρική επιβουλή καταδεικνύει εμφανώς τη γελοιότητα των λόγων του. Βεβαίως, οι χώρες αυτές έδωσαν το παρών τους λόγω ενός drone που αναχαιτίστηκε στις βρετανονατοϊκές βάσεις ως επίσης και για γεωπολιτικούς στόχους έχοντας κατά νουν τα δικά τους συμφέροντα.

Το ακροδεξιό ακροατήριο

Παρεμπιπτόντως, χωρίς πολύ σκέψη, ως συνήθως, ο Πρόεδρος έθεσε θέμα Βρετανικών Βάσεων προκαλώντας ενθουσιασμό στους απογόνους της ηττημένης σποράς των ναζιστών ΕΛΑΜ - Χρυσή Αυγή στους οποίους στηρίζεται για την ανάβαση στον Λόφο το 2028. Έχει ο Νικολάκης τα κότσια και το ανάστημα για συζήτηση και λύση τέτοιων σοβαρών ζητημάτων; Εδώ γελάει και το «παρδαλό κατσίκι». Για να αντιληφθείτε την τρικυμία στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, ζητάει απομάκρυνση των βρετανονατοϊκών βάσεων και ταυτόχρονα ικετεύει να γίνουμε μέλος του ΝΑΤΟ χθες, με μετατροπή ολόκληρης της Κύπρου σε νατοϊκή βάση. Έλεος…

Η Ελλάδα μας ήλθε με τη φρεγάτα «Κίμων» και δύο F-16 διαβεβαιώνοντάς μας, μέσω του δελφίνου Δένδια, με ηρωικό ύφος νικητή ότι η «Κύπρος δεν κείται μακράν». Δυστυχώς, η απάντηση της Τουρκίας ήλθε αμέσως με τα έξι F-16 στο κατεχόμενο αεροδρόμιο Λευκονοίκου και όπως ελέχθη, ως εγγυήτρια δύναμη. Μακάρι σε περίπτωση εμπλοκής της Τουρκίας σε έναν γενικευμένο πόλεμο αυτή τη φορά, η Ελλάδα να βρίσκεται πάλι εδώ όταν θα έχει να υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα από το Αιγαίο μέχρι τον Εύρο. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στον «στρατηγό» Πάλμα, ο οποίος με υπέρμετρο ζήλο στρατικοποιεί την Κύπρο μεταβάλλοντάς την, ο καημένος, σε «απόρθητο φρούριο» και μάλιστα με ασπίδα τις προαναφερθείσες χώρες - αυτές οι χώρες αρνήθηκαν το κάλεσμα Τραμπ να συμμετάσχουν σε έναν πόλεμο που δεν είναι δικός τους. Βεβαίως, άλλο Τραμπ και άλλο το χατίρι του μέγα Νικολάκη της Κυπρούλας.

Πόλεμος ή ειρήνη;

Ξεχνάμε, φαίνεται, τους 40 χιλ. πάνοπλους Τούρκους στρατιώτες και την Τουρκία των 100 εκατ. με τον ισχυρότερο στρατό του ΝΑΤΟ να μην «κείται μακράν», με βαλλιστικούς πυραύλους και drones λίγο πιο πέρα από τα οδοφράγματα ως και τα F-16 τα οποία σε τρία λεπτά θα μας βομβαρδίζουν ανηλεώς και «μην είδατε τον Παναή» «στρατηγέ» μου.

Όταν ένα drone επέφερε τόσο πανικό ανά το παγκύπριο, φανταστείτε την εκτόξευση πυραύλων από ένα άλλο λόφο -αυτόν της Πύλας- στον άμαχο και κατατρομαγμένο πληθυσμό χωρίς διέξοδο, χωρίς ελπίδα. Τι άλλο να περιμένουμε, «στρατηγέ» μου, τα οστά των παιδιών μας σε κασόνια; Όχι κύριοι, το Κυπριακό πρέπει να λυθεί διπλωματικά με μια win-win λύση ΔΔΟ, όπου Ε/Κ και Τ/Κ θα ζουν και θα εργάζονται ειρηνικά, και είμαι σίγουρος, μεταβάλλοντας την πατρίδα μας σε παράδεισο. Ο εθνικισμός και ο στόχος του Προέδρου για δεύτερη θητεία αποφεύγοντας τη λύση με τις κραυγές των αμετανόητων εθνικιστών του «τζείνοι ποτζεί τζαι εμείς ποδά» θα οδηγήσει μελλοντικά σε νέες Λεμεσούς, Λάρνακες και Πάφους.

*ΒΑ, ΜΑ, PhD πρώην επιθεωρητής και πρώτος λειτουργός Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού