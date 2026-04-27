Όταν ο Πρόεδρος αποφάσισε να καλέσει τον Φούφουτο!

Στην υπόθεση της «Σάντης» ο Πρόεδρος βρήκε τον μπελά του. Τα sms που έφερε ο Μακάριος Δρουσιώτης στην επικαιρότητα είναι έγκυρα ή πλαστά; Οι συνεντεύξεις που πήρε ο τεράστιος δημοσιογράφος Στέλιος Ορφανίδης από τη «Σάντη» μας οδηγούν κάπου; Οι δηλώσεις του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη και η επιβεβαίωση του αδελφού του, τέως Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, ότι παρενέβη για να σώσει τη ζωή του αδελφού του από έναν μανιακό δικαστή, ευσταθούν ή όχι; Ποιος θα το αποφασίσει αυτό; Η Αστυνομία λένε κάποιοι είναι ανίκανη. Η Νομική Υπηρεσία διαπλεκόμενη με την υπόθεση, ο υπουργός Δικαιοσύνης από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι δεν είναι αντικειμενικός. Τι να σου κάνει ο Πρόεδρος; Έβαλε τη Europol στην εξίσωση, μας μυρίζει, έβαλε το FBI μας βρομά. Ποιος τέλος πάντων θα αναλάβει να ξεκαθαρίσει την υπόθεση; Ο Φούφουτος; Και ποιος είναι ο Φούφουτος τον οποίο σκέφτεται να φέρει ο Πρόεδρος;

Εν ολίγοις στην υπόθεση της «Σάντης», ο μπελάς δεν ήρθε απλά. Ήρθε με sms. Και τα sms αυτά έχουν αποκτήσει μεταφυσικές ιδιότητες. Είναι ταυτόχρονα αυθεντικά και πλαστά, αξιόπιστα και ύποπτα, αποκαλυπτικά και… ενδεχομένως προϊόν αρρωστημένης φαντασίας. Κάτι σαν γάτα του Σρέντιγκερ αλλά σε κυπριακή εκδοχή και με κάποιες πολιτικές καριέρες να κρέμονται από πάνω.

Η γάτα

Ο επιστήμονας σκέφτηκε να βάλει μια γάτα μέσα σε ένα κλειστό κουτί. Μαζί της υπάρχει ένας μηχανισμός με ένα ραδιενεργό άτομο, έναν ανιχνευτή και ένα φιαλίδιο δηλητηρίου. Αν το άτομο διασπαστεί, ο ανιχνευτής ενεργοποιεί τον μηχανισμό και το δηλητήριο σκοτώνει τη γάτα. Αν δεν διασπαστεί, η γάτα μένει ζωντανή. Στην κβαντική φυσική, πριν παρατηρήσεις το σύστημα, το άτομο θεωρείται ότι είναι ταυτόχρονα και διασπασμένο και όχι. Άρα, αν πάρεις αυτό το πράγμα κυριολεκτικά, η γάτα είναι ταυτόχρονα και ζωντανή και νεκρή. Με απλά λόγια, η γάτα του Σρέντιγκερ δείχνει αυτό το περίεργο σημείο όπου η πραγματικότητα μοιάζει να περιμένει κάποιον να την κοιτάξει για να αποφασίσει τι είναι. Κάπως έτσι καταλήξαμε όλοι να κοιτάμε μια μισοπεθαμένη γάτα για να εξηγήσουμε πολιτικά τα sms της «Σάντης». Η φυσική δεν το ζήτησε αυτό, αλλά να που έγινε.

Πιο απλά

Το ερώτημα για μας είναι πιο απλό. Ποιος αποφασίζει αν τα sms είναι αληθινά; Η Αστυνομία; Κάποιοι σηκώνουν το φρύδι και γελούν με εκείνο το ήσυχο, κουρασμένο γέλιο ανθρώπων που δεν περιμένουν πολλά. Μεταξύ μας αν κοιτάξεις καταμούτσουνα τον Αρναούτη δεν φαντάζει και κανένας ξάδελφος του Αϊνστάιν για να λύσει τον γρίφο. Η Νομική Υπηρεσία; Εκεί το γέλιο γίνεται λίγο πιο νευρικό, με υποψίες, υπαινιγμούς και μισόλογα για διαπλοκές. Μεταξύ μας ο Γιώργος Σαββίδης είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος αυτές τις μέρες, αφού κανείς δεν ασχολείται μαζί του. Ο υπουργός Δικαιοσύνης; Εκεί το πράγμα γίνεται σχεδόν ποιητικό, αφού η αντικειμενικότητα μοιάζει να χάθηκε κάπου μεταξύ πρώτης δήλωσης και δεύτερης εξήγησης.

Ο Πρόεδρος

Κάπου εδώ, ο Πρόεδρος, ανοίγει τα χέρια απελπισμένος, σχεδόν μοιραίος. Με εκείνο το ύφος που λέει «εντάξει παιδιά, φέρτε κάποιον σοβαρό και κυρίως άγνωστο να τελειώνουμε». Κάπως έτσι αρχίζει η παρέλαση των λύσεων. Europol. Μας μυρίζει. FBI. Μας βρομά. Μήπως να φέρναμε και τη NASA; Το πιο πιθανό θα ήταν να έβρισκαν ίχνη ζωής στον Άρη, ή να ανακάλυπταν τους συγγενείς του Σούπερμαν στον πλανήτη Κρύπτον, παρά να λύσουν τα sms της «Σάντης».

Η κοινωνία παρακολουθεί σαν να βλέπει σειρά με σενάριο Τσιάκκα όπου όλοι κυνηγούν τον Άγιο Παΐσιο με αποτέλεσμα να μην αλλάζει κανάλι. Βρε δίπλα μας γίνεται πόλεμος... τίποτα. Βρε κλείσανε τα Στενά του Ορμούζ και το πετρέλαιο έχει πάει στα ύψη.... τον χαβά μας. Βρε έχουμε αφθώδη πυρετό και κινδυνεύουμε να πούμε το χαλλούμι χαλλουμάκι... στα απ' αυτά μας τρώμε και γραβιέρα Κρήτης. Σε ποσοστό 80% οι Κύπριοι αναφέρουν ότι παρακολουθούν της ιστορίες της «Σάντης» κι ας μην την είδαν ποτέ.

Ζούμε και πεθαίνουμε να μάθουμε την ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος. Πότε ο δικαστής τη γνώρισε; Σε ποιο πάρκο την πήρε βόλτα; Σε ποιο εστιατόριο την τάισε αστακομακαρονάδα;

Η κοινωνία βαθιά μέσα της ξέρει ότι το τέλος δεν θα σημάνει καμιά κάθαρση. Θα είναι κάτι πιο γνώριμο. Ένα «θα δούμε», ένα «διερευνάται», ένα «η διαδικασία συνεχίζεται», ένα «δόθηκε παράταση για περαιτέρω διερεύνηση». Και κάπου εκεί θα εμφανιστεί η απόλυτη λύση.

Ο Φούφουτος

Δεν έχουμε επιλογή από τη μετάβασή μας ξανά στο μεταφυσικό. This is Cyprus. Τη λύση θα δώσει ο Φούφουτος με τις ευλογίες του Προέδρου. Ποιος είναι ο Φούφουτος; Κανείς δεν ξέρει. Και αυτό είναι το δυνατό του σημείο. Δεν έχει παρελθόν, άρα δεν έχει ευθύνες. Δεν κάνει δηλώσεις, άρα δεν μπορεί να διαψευστεί. Δεν έχει θέση, άρα δεν μπορεί να κατηγορηθεί για σύγκρουση συμφερόντων. Είναι ο ιδανικός ερευνητής μιας υπόθεσης, αφού δικαιούται να μπαίνει και να βγαίνει ακατάπαυστα χωρίς άδεια και χωρίς ενοχές, εκεί όπου όλοι οι άλλοι είναι ήδη ύποπτοι ή τουλάχιστον… μαραμένοι, πεσμένοι και εξαντλημένοι.

Στο τέλος, ίσως αυτό να είναι το πιο ειλικρινές σημείο της ιστορίας. Ότι σε μια χώρα όπου κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν, η μόνη καθαρή λύση είναι ένας φανταστικός άνθρωπος. Ο μέγας Φούφουτος που παντού χώνεται και τα πάντα ξετρυπώνει, θα βρει τη λύση πάντοτε ξεσκούφωτος. Αυτό επιτρέπει στον κύριο Πρόεδρο να μας κοιτάζει έκπληκτος με τα χέρια ανοικτά και έμπλεος παραπόνου. Όχι γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. Αλλά γιατί, ειλικρινά, δεν βρίσκει την ίσια μας.