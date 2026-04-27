36 αγώνες, καμία ήττα: Γνωρίστε τον Μπρους, τον παπαγάλο που μετέτρεψε την αναπηρία του σε δύναμη (βίντεο)

Ο Bruce, που ζει σε καταφύγιο άγριας ζωής στη Νέα Ζηλανδία, στερείται του πάνω μέρους του ράμφους του - ενός βασικού εργαλείου για την επιβίωση, την τροφή και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των παπαγάλων.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με παρατηρήσεις ερευνητών, το πουλί όχι μόνο προσαρμόστηκε, αλλά εξελίχθηκε σε κυρίαρχο αρσενικό της ομάδας του.

Στις 36 μάχες που κατέγραψαν σε 4 εβδομάδες ο Bruce νίκησε.

Όπως διαπιστώθηκε, όταν επιτίθεται δείχνει τον λαιμό του, κάτω από το ράμφος του, αποθαρρύνοντας έτσι τους αντιπάλους του σε ποσοστό 70%. Και σε αντίθεση με τους άλλους παπαγάλους που επιτίθενται στους λαιμούς ο εν λόγω δεν διστάζει να επιτεθεί σε κεφάλια, φτερά, πλάτες ακόμη και πόδια.

Παρατήρησαν ακόμη ότι παπαγάλοι χαμηλότεροι στην ιεραρχία περιποιούνταν το φτέρωμα του Bruce, πράγμα ασυνήθιστο και το άφηναν να φάει πρώτο.

Χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα τα είχε καταφέρει και εκτός καταφυγίου, ο Bruce κάνει τους επιστήμονες να πιστεύουν ότι η περίπτωσή του επαναπροσδιορίζει τη γνώμη τους για τη συμπεριφορά των ζώων απέναντι στην αναπηρία.

Οι δεκάδες αναμετρήσεις του Bruce

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της περίπτωσής του είναι η συμπεριφορά του σε συγκρούσεις με άλλα πουλιά. Ο Bruce φέρεται να έχει εμπλακεί σε δεκάδες «αναμετρήσεις», χωρίς να καταγράψει ήττα. Αντί να βασίζεται στο ράμφος του, ανέπτυξε εναλλακτικές τακτικές, χρησιμοποιώντας το σώμα του, την ταχύτητα και τη στρατηγική κίνηση.

Και οι ειδικοί λένε ότι η περίπτωση αυτού του παπαγάλου είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα «συμπεριφορικής προσαρμογής», δηλαδή της ικανότητας ενός οργανισμού να τροποποιεί τη συμπεριφορά του όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα.

Ευελιξία και προσαρμογή το «κλειδί»

Το εύρημα ενισχύει την άποψη ότι η επιβίωση στο ζωικό βασίλειο δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τα φυσικά πλεονεκτήματα, αλλά και από την ευελιξία και την ικανότητα προσαρμογής.

Τη περίπτωση του Bruce μελέτησαν ερευνητές από τη Νέα Ζηλανδία. Ενας καθηγητής τον ανακάλυψε το 2013 όταν ο παπαγάλος kea ήταν μικρός αλλά η φήμη του ήταν αδύνατο να αγνοηθεί.

Στην πρώτη φάση της έρευνας το 2021 οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο εν λόγω παπαγάλος αφού δεν μπορούσε να περιποιηθεί τον εαυτό του με το ράμφος του χρησιμοποιοϋσε ένα βότσαλο για να αφαιρεί τη βρώμα από τα φτερά του.

