Οι Rolling Stones ετοιμάζουν νέο άλμπουμ - Διαφημιστική καμπάνια με κωδικό QR

Οι Rolling Stones αναγγέλλουν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ με μια νέα διαφημιστική καμπάνια.

Ο κιθαρίστας Ρόνι Γουντ αποκάλυψε ότι η νέα μουσική ήταν καθ' οδόν τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, λέγοντας στον Τύπο ότι οι θαυμαστές θα «αποκτούσαν ένα νέο άλμπουμ» το 2026. Ακολούθησε μια αινιγματική καμπάνια από το alter ego τους, The Cockroaches.

Στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου στις αρχές Απριλίου εντοπίστηκαν αρκετές μυστηριώδεις αφίσες, οι οποίες έγραφαν απλώς The Cockroaches μαζί με έναν κωδικό QR.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ