ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Όστιν - Αναφορές για αρκετούς τραυματίες

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στο ανατολικό Όστιν των ΗΠΑ, αργά το βράδυ της Κυριακης (τοπική ώρα) με τις αρχές να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες και τον δράστη να φέρεται να έχει διαφύγει.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και παρέχουν φροντίδα στους τραυματίες με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του υπόπτου που διέφυγε με αυτοκίνητο.

Police cars are here for a "Multiple Shots Fired" incident that occurred about an hour ago, 12th Street is now taped off from Chicon to Poquito. pic.twitter.com/ACXeehTJkU — Austin Videos (@ATXVideos) April 27, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης οι πυροβολισμοί έπεσαν έξω από ένα δημοφιλές εστιατόριο, με τουλάχιστον δύο άτομα να έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία ενώ υπάρχουν αναφορές και για θύματα,

Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς στην περιοχή κοντά στο κατάστημα Sam’s ΒΒQ.

Ο ύποπτος φαίνεται να διέφυγε με αυτοκίνητο και, αν και δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, οι ερευνητές ακολουθούν μια μαρτυρία με την ελπίδα να ταυτοποιήσουν τον ύποπτο.

