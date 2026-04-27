Τρομοκράτης

Οι πολίτες ρωτάνε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αν έκανε η ελληνοκυπριακή πλευρά στους Τουρκοκύπριους αυτά που κάνει η Τουρκία, τι θα γινόταν;» Για παράδειγμα, αν απαγορευόταν η διέλευση των καταγόμενων από την Τουρκία που μπορούν να περάσουν στον νότο λόγω γάμου. Ή αν εμπόδιζε τη διέλευση των πρώην μελών της ΜΙΤ. Αν δεν έδινε ποτέ άδεια σε όσους βρίζουν τον Χριστοδουλίδη. Αν δεν έδινε ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όσους λένε «οι Ελληνοκύπριοι κατέλαβαν την Κυπριακή Δημοκρατία, γι’ αυτό εκείνοι είναι οι κατακτητές, όχι εμείς». Τι θα έκανες κύριε Ερχιουρμάν; Έκανες άνω-κάτω τον κόσμο επειδή εμποδίζεται η παραχώρηση υπηκοότητας της ΕΕ στα παιδιά μεικτών γάμων. Θα άστραφτες και θα βροντούσες, έτσι δεν είναι; Δηλαδή, Δεν θα έμεινες σιωπηλός όπως σιωπάς τώρα μπροστά στον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εμποδίζει την είσοδό μας στην Τουρκία θεωρώντας μας τρομοκράτες, έτσι δεν είναι; Διότι αξιολογείς εντός της ζώνης του εθνικισμού τις έννοιες της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της παρανομίας. Οι Τούρκοι έχουν δίκιο ακόμη και αν έχουν άδικο. Οι Ελληνοκύπριοι έχουν πάντα άδικο, έστω και αν έχουν δίκιο. Κλιμακώνεις τον εθνικισμό. Δεν το λέω μόνο εγώ ότι η γλώσσα σου δεν είναι γλώσσα ειρήνης, όλοι το λένε. Ο Χριστοδουλίδης είναι για εσένα Πρόεδρος της ελληνικής διοίκησης της Νότιας Κύπρου. Ενώ εσύ είναι ο Πρόεδρος της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου»! Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ανύπαρκτη για εσένα. Δεν μπορείς καν να την αναφέρεις. Αναφέρεσαι στην ευρωπαϊκή υπηκοότητα των παιδιών που γεννιούνται από μεικτούς γάμους, όμως δεν λες ότι για να γίνουν πολίτες της ΕΕ πρέπει πρώτα να γίνουν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τέλος πάντων. Δεν είναι αυτό το ουσιαστικό μας θέμα. Υπάρχει ένας πρέσβης της Τουρκίας εδώ. Είναι αλήθεια πως τον λένε πρέσβη, όμως είναι κυβερνήτης. Ο Αλί Μουράτ Μπαστσερί. Ήταν ανάμεσά μας το 2020. Ύστερα έφυγε, ήρθε άλλος στη θέση του. Ύστερα ήρθε ξανά. Φαίνεται ότι ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες τους. Το 2020 έγιναν προεδρικές εκλογές. Ανταγωνίζονταν οι Μουσταφά Ακιντζί και Ερσίν Τατάρ. Στην κούρσα συμμετείχε και ο Τουφάν Ερχιουρμάν. Αν δεν έθετε υποψηφιότητα, θα κέρδιζε ο Ακιντζί στον πρώτο γύρο. Τέλος πάντων, ας το προσπεράσουμε και αυτό. Ο Μουράτ Μπαστσερί εργάστηκε ψυχή τε και σώματι για να χάσει ο Ακιντζί. Σχεδόν μετέτρεψε την πρεσβεία σε εκλογικό επιτελείο του Τατάρ. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας βουλευτές του Ερντογάν γύριζαν τα χωριά και έλεγαν «μην ψηφίσετε τον Ακιντζί». Έπεφταν βροχή οι προσβολές και οι προερχόμενες από την Τουρκία απειλές θανάτου κατά του Ακιντζί. Έλεγαν «θα στείλουμε δύο άτομα και ο Ακιντζί θα πέσει θύμα δυστυχήματος». Υπήρχαν και κάποιοι που έλεγαν ότι θα ανατίναζαν τον Ακιντζί μέσω μη επανδρωμένου πτητικού μέσου. Και το εκλογικό επιτελείο μαγείρευε χίλια δυο κόλπα στην πρεσβεία. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Τουφάν Ερχιουρμάν αποκαλούσε τον Ακιντζί «καλλωπιστικό φυτό». Πέντε χρόνια μετά, αυτός ο λαός πήρε και έβαλε στην ηγεσία του τον Τουφάν, ο οποίος είχε προσβάλει τον Ακιντζί αποκαλώντας τον «καλλωπιστικό φυτό»!

Ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή του ο πρέσβης Αλί Μουράτ Μπαστσερί. Κέρδισε ο Τατάρ. Έχασε ο Ακιντζί. Δεν έκοψε ταχύτητα ο Μπαστσερί που είχε μεγάλη συμβολή σε αυτό. Ετοίμασε μια μαύρη λίστα για να τιμωρήσει τους Τουρκοκύπριους που ήταν «εχθροί της Τουρκίας». Σε αυτή τη λίστα έβαλε πρώτα απ' όλα τους στενούς συνεργάτες του Ακιντζί. Και τέθηκε σε εφαρμογή. Απαγορεύθηκε η είσοδος στην Τουρκία σε όσους βρίσκονταν στη μαύρη λίστα! Σε κανέναν δεν επετράπη να μπει στην Τουρκία, όλοι εστάλησαν πίσω στην Κύπρο. Δεκαέξι άτομα μέχρι σήμερα. Εκτός από αυτούς, υπάρχουν και άλλοι που δεν μπόρεσαν να εισέλθουν, λέει, όμως δεν το δηλώνουν για να μην καταστούν στόχος! Η Αστυνομία εξήγησε ως εξής, λέει, την κατάσταση στον αγαπητό Σενίχ Τσαβούσογλου, που δεν επετράπη η είσοδός του στην Τουρκία τις προάλλες στην Αττάλεια και αναγκάστηκε να περιμένει στο αεροδρόμιο σε ένα δωμάτιο αναμονής με κουκέτες: «Το 2020 έφτασε στα χέρια μας μια τέτοια λίστα από την Κύπρο, η κατάστασή σου είναι πολιτική». Αρχιτέκτονας αυτής της λίστας είναι ο Μουράτ Μπαστσερί. Πηγαίνει στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον Τουφάν Ερχιουρμάν από καιρού εις καιρόν. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Ερχιουρμάν είχε υποσχεθεί να λύσει αυτό το πρόβλημα μέσα σε δέκα μέρες. Πέρασαν έξι μήνες και δεν μπόρεσε να το λύσει. Διότι ο Χακάν Φιντάν του είπε πως «αυτοί είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες». Είμαστε, λέει, τρομοκράτες που απειλούμε την ασφάλεια της Τουρκίας.

Μετά τον Δεκέμβριο του 1963 μας αποκαλούσαν «τρομοκράτες» στον κόσμο. Και τώρα μας αποκαλεί τρομοκράτες η Τουρκία.