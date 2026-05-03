Η Ευρώπη θυμάται αλλά σπάνια ονοματίζει

Συμπληρώνονται σχεδόν 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή του 1974 και τη συνεχιζόμενη κατοχή περίπου του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για την Κύπρο, η πραγματικότητα αυτή δεν είναι απλώς μια ιστορική ανάμνηση, αλλά καθημερινή κοινωνική, πολιτική και εθνική εμπειρία. Για την Ευρώπη, ωστόσο, αποτελεί παραδοξότητα που η Κύπρος αποτελεί το μοναδικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παραμένει διαιρεμένο, με μέρος του εδάφους του υπό στρατιωτική κατοχή. Το ενδιαφέρον και ταυτόχρονα αποκαλυπτικό στοιχείο είναι ότι, παρότι η ευρωπαϊκή θέση για το Κυπριακό είναι σαφής σε επίπεδο αρχών, η ρητή αναφορά στην «τουρκική εισβολή» και «κατοχή» δεν είναι συχνή όσο θα περίμενε κανείς.

Οι αναφορές

Από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν επανειλημμένα αναγνωρίσει ότι η κατάσταση στο νησί είναι αποτέλεσμα της τουρκικής στρατιωτικής εισβολής του 1974. Ήδη από το 2006, ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπενθύμιζε ότι «η Κύπρος παραμένει διαιρεμένη μετά την τουρκική εισβολή». Ήταν μία από τις πρώτες σαφείς διατυπώσεις σε επίπεδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την ένταξη της χώρας. Το 2007, ο τότε Πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί δήλωνε ότι «η Τουρκία διατηρεί στρατεύματα σε κατεχόμενο έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ το 2012, επισημαίνοντας τη «στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας σε κατεχόμενο ευρωπαϊκό έδαφος», γεγονός που επιβεβαίωνε την επίσημη ευρωπαϊκή αντίληψη για την παραβίαση της κυριαρχίας της Κύπρου. Η σαφήνεια των δηλώσεων συνέχισε να εμφανίζεται κατά την προεδρία του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, που το 2017 δήλωσε ότι «η κατοχή εδάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαράδεκτη», ενώ η σημερινή πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέρθηκε το 2024 στην επέτειο των πενήντα χρόνων από την εισβολή, σημειώνοντας ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί την παράνομη κατοχή μέρους κράτους μέλους της». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης καταγράψει επανειλημμένα με σαφήνεια τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυπριακής κυριαρχίας. Από το 2006 έως το 2025, ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάνουν ρητή αναφορά στη «συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου από την Τουρκία». Στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε ότι «η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει στρατιωτικά μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας», ενώ πολιτικές ομάδες, όπως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP), μίλησαν για «51 χρόνια από την παράνομη τουρκική εισβολή και την κατοχή του ενός τρίτου της Κύπρου». Η σειρά δηλώσεων Ευρωπαίων ηγετών δείχνει μια σταθερή, αν και συχνά διπλωματικά μετριασμένη, αναγνώριση της κατοχής. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο το 2015, δήλωσε ότι «η λύση πρέπει να οδηγήσει στο τέλος της κατοχής». Ο Γάλλος διάδοχός του, Εμανουέλ Μακρόν, επανέλαβε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παραβλέψει «την παράνομη κατοχή μέρους κράτους μέλους της ΕΕ». Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν και Ευρωπαίοι ηγέτες άλλων κρατών. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο Αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς, αλλά και ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, όλοι τόνισαν ότι η κατοχή μέρους της Κύπρου παραμένει παράνομη και απαράδεκτη.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήταν εξίσου καθοριστικός. Ο πρώην πρόεδρος Σαρλ Μισέλ επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε οντότητα στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, ενώ ο σημερινός πρόεδρος Αντόνιο Κόστα έκανε σαφή αναφορά στην ιστορία της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση αυτή εξακολουθεί να σημαδεύει τη χώρα.

Ασυμμετρία

Εν τούτοις, το άρθρο αυτό καθίσταται επίκαιρο όταν γίνεται σύγκριση με τη ρητορική της Ευρώπης σε άλλες διεθνείς κρίσεις. Στην περίπτωση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία (2022-2026), η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί άμεση γλώσσα, με τον όρο «εισβολή» να εμφανίζεται χωρίς δισταγμό και τον όρο «κατοχή» να αποτελεί κεντρικό στοιχείο πολιτικής ρητορικής. Η σύγκριση αυτή αναδεικνύει τη διπλωματική ασυμμετρία. Ενώ στην Ουκρανία η ρητή ονομασία της εισβολής και κατοχής είναι αυτονόητη, στην Κύπρο η Ευρώπη συχνά περιορίζεται σε γενικόλογες αναφορές και περιγραφές της διαίρεσης, ακόμα και σε εκδηλώσεις και συνάξεις στο πλαίσιο της τρέχουσας κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναφορά στα γεγονότα είναι κρίσιμη, αναπόφευκτη και ουσιώδης για τους Κύπριους πολίτες. Για αυτούς, η διαφορά ανάμεσα σε μια γενικόλογη αναφορά και στη ρητή χρήση των λέξεων «εισβολή» και «κατοχή» δεν είναι απλώς θέμα ιστορικής ακρίβειας, αλλά ζήτημα αναγνώρισης της πραγματικής κατάστασης και υποστήριξης της δικαίωσής τους. Κάθε φορά που Ευρωπαίοι ηγέτες χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους, η σημασία τους ξεπερνά τη συμβολική διάσταση, και επιβεβαιώνει ότι το Κυπριακό παραμένει ζήτημα διεθνούς δικαίου και ευρωπαϊκής αρχής.

Αποφασιστική δράση

Το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει από τις επανειλημμένες δηλώσεις και ψηφίσματα, είναι σαφές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αλλάξει ποτέ τη θεμελιώδη θέση της για την Κύπρο. Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει το μόνο νόμιμο κράτος στο νησί, ενώ το βόρειο τμήμα συνεχίζει να βρίσκεται υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή. Ωστόσο, η Ευρώπη δεν έχει μετατρέψει αυτή την αναγνώριση σε αποφασιστική πολιτική δράση που θα οδηγούσε σε λύση του Κυπριακού. Η πολιτική γλώσσα, οι επιλογές λέξεων και η μειωμένη συγκριτική στάση απέναντι σε άλλες διεθνείς κρίσεις, π.χ. στο Ουκρανικό, αποκαλύπτουν μια διπλωματική και πολιτική αντίφαση. Η Ευρώπη θυμάται την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου, αλλά σπάνια ονομάζει το γεγονός με το πραγματικό του όνομα σε επίπεδο κορυφαίας πολιτικής ρητορικής. Η διαφορά αυτή δεν είναι απλώς τεχνική ή γραμματική, αλλά έχει σημαντικές συνέπειες για τη διεθνή αντίληψη του ζητήματος, τη νομιμοποίηση των διεκδικήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και την πίεση που ασκείται στην Άγκυρα. Πενήντα δύο χρόνια μετά την εισβολή, η καθημερινότητα στην Κύπρο εξακολουθεί να σημαδεύεται από τη στρατιωτική παρουσία και τις συνεχιζόμενες προκλήσεις. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν καθήκον να θυμίζουν συνεχώς την ιστορική αλήθεια και να στηρίζουν το διεθνές δίκαιο, όχι μόνο με ψηφίσματα και δηλώσεις, αλλά και με ενεργή πολιτική πρωτοβουλία και πράξη για τερματισμό της κατοχής. Συμπερασματικά, το ζήτημα της τουρκικής εισβολής και κατοχής της Κύπρου παραμένει ένα διαχρονικό τεστ της ευρωπαϊκής ενότητας και συνέπειας. Όπως οι δηλώσεις των τελευταίων δύο δεκαετιών αποκαλύπτουν, η Ευρώπη γνωρίζει και αναγνωρίζει τι συνέβη και τι συνεχίζεται. Η αλήθεια όμως είναι ότι η κατοχή, η εισβολή και οι συνέπειές τους παραμένουν στην καθημερινή ζωή των Κυπρίων, ενώ οι ευρωπαϊκές λέξεις και πράξεις δεν είναι πάντα τόσο ξεκάθαρες και κατηγορηματικές όσο θα έπρεπε. Η Ευρώπη θυμάται την ιστορία της Κύπρου. Το ζήτημα είναι πόσο συχνά επιλέγει να την ονομάζει με το πραγματικό της όνομα και να δρα ανάλογα.