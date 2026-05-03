Αγωγή κατά του Μακάριου Δρουσιώτη από τον γαμπρό του Νίκου Αναστασιάδη

Αγωγή κατά του Μακάριου Δρουσιώτη κίνησε ο γαμπρός του τέως Προέδρου και επιχειρηματίας Γιάννης Μισιρλής διότι το όνομά του παρέλασε μέσα από κάποια μηνύματα τα οποία διά της κατάθεσής του έδωσε ο Μακάριος Δρουσιώτης στη δημοσιότητα. Η αγωγή παραλήφθηκε τη βδομάδα που πέρασε. Αγωγή μετά από 12 ημέρες κυνηγητό παρέλαβε και ο Νίκος Αναστασιάδης. Την κατέθεσε διά της δικηγόρου Λητούς Καριόλου ο Μακάριος Δρουσιώτης και αφορά το βιβλίο του Συκοφάντη. Στο βιβλίο έχουν εντοπισθεί κατά τον ισχυρισμό της δικηγόρου μερικές χιλιάδες λίβελοι, για τους οποίους ο Δρουσιώτης ζητά από τον τέως Πρόεδρο τεράστιες αποζημιώσεις. Εντωμεταξύ σε σχέση με την υπόθεση αυτή, η νομική ομάδα του Μακάριου Δρουσιώτη ετοιμάζεται να προσφύγει στην ΕΕ και να ζητήσει τη διερεύνηση του θέματος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

