Θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό ο Μικρός Ρισελιέ;

Η Μαρία Παναγιώτου δεν γνωρίζουμε αν θα είναι υπουργός Γεωργίας τον Ιούλιο. Αυτό που γνωρίζουμε με σιγουριά είναι ότι, αν δεν είναι υπουργός, θα είναι καθηγήτρια φιλολογικών μαθημάτων. Η ίδια για καλό και για κακό έχει αποδεχθεί, όπως γράψαμε, τη μόνιμη θέση διορισμού ως καθηγήτρια Μέσης και θα αναμένει τον Ιούλιο. Γιατί τον Ιούλιο; Μετά τις βουλευτικές και τη λήξη της προεδρίας της Κύπρου στην ΕΕ, ο Μικρός Ρισελιέ, αναλόγως και των αποτελεσμάτων των βουλευτικών, θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό. Εμείς το γράφουμε για να μην το κάνει διότι ο Μικρός μας Πρόεδρος δεν κάνει ανασχηματισμούς επειδή το γράφουν κάποια ΜΜΕ. Όοοοοχι! Αυτός εφαρμόζει πολιτική Κληρίδη (το μόνο που κατάλαβε από τον Κληρίδη, όλα τα άλλα τα έχει πάρει από τον Σπύρο), που λέει ότι τους ανασχηματισμούς τους κάνει ο ίδιος όποτε του γουστάρει και όχι καθ’ υπαγόρευση. Τέλος πάντων, ο κ. Χριστοδουλίδης θα ήθελε να κάνει ανασχηματισμό για να φορτώσει την κυβέρνηση με συναγερμικούς. Για να το πετύχει αυτό βέβαια θα πρέπει ο ΔΗΣΥ να πιάσει πάτο, δηλαδή κάτω από 21%, κι αν είναι δυνατόν, και πίσω από το ΑΚΕΛ. Προς την κατεύθυνση αυτή εργάζεται νυχθημερόν υπέρ του ΕΛΑΜ με το οποίο βέβαια δεν θέλει να συνεργαστεί επίσημα διότι, αν το κάνει, θα τον πετάξουν έξω από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο Βέμπερτ του έχει ήδη δείξει κίτρινη κάρτα, όταν πληροφορήθηκε ότι έχει γεμίσει τα ψηφοδέλτια του ΕΛΑΜ με δικούς του υποψηφίους. Αν λοιπόν ο ΔΗΣΥ δεν πάει καλά, το σχέδιο είναι απλό: Τότε θα διώξουν την Αννίτα, θα έρθει από το Λουξεμβούργο να αναλάβει πρόεδρος ο Λευτέρης με τον Δίπλαρο δίπλα του και θα βρουν 5 χρήσιμους ηλίθιους για υπουργούς να δώσουν του Χριστοδουλίδη. Σε τέτοια περίπτωση, η Μαρία Παναγιώτου δεν θα έχει θέση στην κυβέρνηση. Θα είναι μια κυβέρνηση ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ με τους κρυφούς του ΕΛΑΜ η οποία θα εργαστεί για τις προεδρικές του 2028. Με μια μικρή λεπτομέρεια: Ότι ο ΔΗΣΥ θα έχει γίνει δύο κόμματα.

Θουκής