Ζούμε πλέον στην εποχή της ηλιθιοκρατίας. Το να είσαι ηλίθιος, χτηνόν με μηδέν ενσυναίσθηση είναι προνόμιο και προσόν μεγάλον, τόσο δε σημαντικό που μπορεί να σου εξασφαλίσει αξιώματα, φήμη τζαι φυσικά αμύθητη περιουσία. Μπορείς ακόμα να αποφασίζεις τζαι για το μέλλον της χώρας σου, της ανθρωπότητας ολόκληρης μέχρι τζαι για την επιβίωση ή τον αφανισμό πολλών ειδών που η μοίρα τους τα καταράστηκεν να συνυπάρχουν μαζί μας.

Δεν ξέρω σε ποια άλλην εποχή οι έχοντες χρήματα τζαι εξουσία άφηναν την ανικανότητάν τους να διαρρεύσει με τόσην ευκολία. Κάποτε κρατούσαμεν τουλάχιστον τα προσχήματα και δεν θεωρώ πως τούτον έν' κατ’ ανάγκην κακόν. Ειδικά για τους μιτσιούς ήταν κίνητρο για να βελτιωθούν τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Κάποτε το να σου φκάλουν τα άπλυτά σου στη φόρα είχε επιπτώσεις σε πολλαπλά επίπεδα συμπεριλαμβανομένης τζαι της επαναδιεκδίκησης θέσης εξουσίας. Δεν ισχυρίζομαι πως τούτος ο μοχλός πίεσης λειτουργούσε πάντα ή πάντα ήταν προς το συμφέρον του απλού κόσμου αλλά σε πολλές περιπτώσεις μας εγλύτωνεν που αρκετούς ανίκανους ενώ σε άλλες ανάγκαζεν τζαι τους πλέον διεφθαρμένους να περιορίζουν τες «δραστηριότητές» τους. Σήμερα δεν μας ενοχλεί τίποτε φτάνει να έν' «δικός» μας διότι η άξεστη συμπεριφορά έν' πλέον συνώνυμο με την «ειλικρίνεια». Το ότι έν' καμπανόγαρος ο αμπάλατος που συμπεριφέρεται με τέθκοιους τρόπους τζαι στα ποτέθκοια του οι υπόλοιποι, δεν μας περνά που τον νουν διότι όπως προείπαμεν, «έν' δικός μας». Άλλωστε ούτε οι «άλλοι» έν' καλύττεροι.

Διότι τι πιο φυσιολογικό να ποζάρουν «ηγέτες» σε υποτιθέμενες φιλελεύθερες δημοκρατίες ως θεοί, να ανταπαντούν έγκυρες κυβερνητικές αρχές με βιντεούθκια λέγκο, να δείχνει το μεσοδάχτυλον ο Πρόεδρος μιας χώρας, βουλευτές να δέρνουνται τζαι να βρίζουν σαν δεκαπεντάχρονα, δισεκατομμυριούχοι να κάμνουν share ψευδείς ειδήσεις ή deep fake videos τζαι φωτογραφίες, να κατηγορούνται επώνυμοι για σοβαρότατα εγκλήματα τζαι να μεν δρώνει το φτιν κανενός τζαι πάει λέγοντας. Τι περιμένουμε να γίνει στο μέλλον δηλαδή, τι να αλλάξει αφού η πραγματικότητα που μόνη της είναι έναν καραγκιοζιλλίκκιν σκέττον. Η διάβρωση των ορίων του τι είναι αποδεκτή κοινωνική συμπεριφορά πλέον δεν γνωρίζει ούτε ηλικίες ούτε θέσεις ιεραρχίας ούτε καν απλές διαπροσωπικές συμπεριφορές. Σε νηπιαγωγείο πιθήκων να πάω, θα έβρω καλύττερα παραδείγματα συμπεριφοράς προς μίμηση να δείξω σε ανήλικα. Μα τι λέω, ακόμα τζαι μια αποικία αμοιβάδων φαντάζει πιο αποδεκτός χώρος για να μεγαλώσει κάποιος κοπελούθκια με στοιχειώδη κοινωνική συμπεριφορά.

Να διευκρινίσω πως με τούτα που λέω δεν εννοώ πως οφείλουμε σεβασμό τζαι υπακοή σε όποιους θεσμούς ή ανώτερους αξιωματουχους ή την αυτοαποκαλούμενη «ελίτ». Κάθε άλλο. Οφείλουμε να ξεψαχνίζουμεν τα πάντα καθώς τζαι να απαιτούμεν αλλαγές, τιμωρίες τζαι ανάληψη ευθυνών όπου κρίνεται απαραίτητο. Σαν «πολιτισμένα» όντα όμως τζαι οϊ σαν παρατημένοι ερωτοχτυπημένοι έφηβοι ή κιστημένοι οπαδοί του φούρπου. Επανάσταση να κάμουμεν τζαι υποτίθεται πως ξέρουμεν που την πανανθρώπινην ιστορία μας ότι δεν μπορούμεν να σφάζουμεν τζαι να λεηλατούμεν σαν να τζαι δεν εμάθαμεν ποττέ μας τι σημαίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λες τζαι δεν εξαναζήσαμεν ντροπιαστικές στιγμές ως είδος. Ελέαν οι παλιοί πως οι καλοί τρόποι φκάλουν τζαι την κουφήν που την τρύπαν της τζαι είχαν τα σιήλια δίκαια. Όταν οι συζητήσεις μετατοπίζονται πλέον στο ποιος ήταν ο πιο σοβαρός τζαι ποιος ο πιο ασόβαρος δεν μινίσκει χώρος για οποιοδήποτε άλλον επιχείρημα επί της ουσίας. Αν υπάρχει ουσία πλέον δηλαδή.

Τζαι φυσικά τούτον ούλλον το show ψευτομαγκιάς τζαι καθολικής απόρριψης στοιχειωδών κανόνων επικοινωνίας αντιγράφεται τζαι εξελίσσεται με κάθε νέα γενιά. Σε λιον θα μας φτύνουν τζιόλας κυριολεκτικά εκτός που μεταφορικά τζαι θα κάμνουμεν χαρούες νομιζόμενοι πως μας χαρίζουν αυτόγραφα με δώρο DNA. Πλέον δεν θέλουμε να μας διοικούν μορφωμένοι διεφθαρμένοι ανίκανοι αλλά αμόρφωτοι διεφθαρμένοι ανίκανοι φτάνει να βρίζουν δημοσίως τους «εχθρούς» μας. Να αναλάβουμεν τες ευθύνες μας ως «πολίτες» όμως δεν μας περνά που τον νουν.

Τελικά ίσως το ΑΙ να είναι μια κάποια λύση. Έστω τζαι αφανισμού. Αν είναι η τεχνητή η μόνη νοημοσύνη που θα επιβιώσει, χαλάλιν της γης πέρκι τζαι ησυχάσει που λόου μας.