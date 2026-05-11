Χανταϊός: Νέα κρούσματα μετά την εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου

Οι επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που επλήγη από τον χανταϊό άρχισαν να επιστρέφουν αεροπορικώς στις πατρίδες τους την Κυριακή με στρατιωτικά και κυβερνητικά αεροσκάφη, αφού το πλοίο αγκυροβόλησε στα Κανάρια Νησιά.

Ένας Αμερικανός επιβάτης βρέθηκε θετικός στον ιό, ενώ ένας Γάλλος εμφάνισε συμπτώματα του παθογόνου κατά τη διάρκεια της ξεχωριστής πτήσης επιστροφής του.

Ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το MV Hondius βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, αλλά δεν παρουσιάζει συμπτώματα, ανακοίνωσαν, αργά την Κυριακή, Αμερικανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Νωρίτερα, ένας από τους πέντε Γάλλους επιβάτες εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, και όλοι τέθηκαν σε αυστηρή απομόνωση με σχέδια να υποβληθούν σε εξετάσεις.

Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο μετά την άφιξή του στην Τενερίφη, το μεγαλύτερο νησί του ισπανικού αρχιπελάγους στα ανοιχτά της δυτικής ακτής της Αφρικής.

Νωρίτερα, αξιωματούχοι του ισπανικού υπουργείου Υγείας, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της εταιρείας κρουαζιέρας Oceanwide Expeditions είχαν δηλώσει ότι κανένας από τους τουλάχιστον 140 ανθρώπους που βρίσκονταν τότε στο MV Hondius δεν είχε εμφανίσει συμπτώματα του ιού.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τους Αμερικανούς αναμενόταν να φτάσει στην Ομάχα της Νεμπράσκα νωρίς τη Δευτέρα. Οι Αμερικανοί θα μεταφέρονταν πρώτα στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο της Νεμπράσκα, το οποίο διαθέτει ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενη εγκατάσταση καραντίνας, ώστε να αξιολογηθεί αν είχαν έρθει σε στενή επαφή με συμπτωματικά άτομα και ποιο είναι το επίπεδο κινδύνου μετάδοσης του ιού.

Η ιατρική σχολή διαθέτει επίσης ειδική μονάδα θεραπείας για άτομα με ιδιαίτερα μεταδοτικές ασθένειες, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί νωρίς στην πανδημία για ασθενείς με COVID-19 και παλαιότερα για ασθενείς με Έμπολα.

Από το πλοίο, όλοι οι επιβάτες συνοδεύτηκαν στην ξηρά από προσωπικό που φορούσε ολόσωμες προστατευτικές στολές και μάσκες αναπνοής. Οι Ισπανοί επιβάτες ήταν οι πρώτοι που αποχώρησαν, μεταφερόμενοι αεροπορικώς στη Μαδρίτη και στη συνέχεια σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Λίγες ώρες αργότερα, αεροσκάφος που μετέφερε Γάλλους επιβάτες προσγειώθηκε στο Παρίσι, όπου το περίμεναν οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Τα αεροπλάνα που έφτασαν στην Τενερίφη επρόκειτο να μεταφέρουν επιβάτες από περισσότερες από 20 χώρες σε μια επιχείρηση εκκένωσης που αναμενόταν να διαρκέσει έως τη Δευτέρα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι ένας Ιάπωνας πολίτης έφτασε στη Βρετανία με ειδική πτήση που οργανώθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση και θα παραμείνει υπό υγειονομική παρακολούθηση από τις βρετανικές αρχές για έως και 45 ημέρες.

Τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει από την έναρξη της επιδημίας, ενώ πέντε άτομα που είχαν αποβιβαστεί νωρίτερα από το πλοίο έχουν μολυνθεί με χανταϊό.

Οι υγειονομικές αρχές λένε ότι ο κίνδυνος για το κοινό είναι χαμηλός

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus, επανέλαβε ότι το ευρύ κοινό δεν πρέπει να ανησυχεί για την επιδημία.

«Το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές», είπε. «Αυτό δεν είναι άλλη μια COVID. Και ο κίνδυνος για το κοινό είναι χαμηλός. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβούνται ούτε να πανικοβάλλονται». Παρ’ όλα αυτά, όσοι αποβιβάζονταν και οι εργαζόμενοι στο λιμάνι της Γραναδίγια στην Τενερίφη φορούσαν προστατευτικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκένωσης, συμπεριλαμβανομένων στολών βιολογικού κινδύνου, μασκών και αναπνευστήρων.

Βίντεο που εξασφάλισε το Associated Press έδειχνε επιβάτες στον διάδρομο προσγείωσης να φορούν παρόμοιες στολές και να ψεκάζονται με απολυμαντικό.

Οι επιβάτες ήταν ανακουφισμένοι που επέστρεφαν στις πατρίδες τους, δήλωσε άλλη αξιωματούχος του ΠΟΥ. «Ήταν υπέροχο να βλέπουμε όλα τα λεωφορεία να φεύγουν και τους ανθρώπους πραγματικά χαρούμενους που πάτησαν ξανά στεριά και επαναπατρίζονται», είπε η Νταϊάνα Ρόχας Άλβαρες, επικεφαλής επιχειρήσεων υγείας του ΠΟΥ, η οποία βρίσκεται στην Τενερίφη.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που αποβιβάζονται θα ελέγχονται για συμπτώματα και θα απαγορεύεται να έχουν οποιαδήποτε επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Θα αποβιβάζονται από το πλοίο μόνο όταν οι πτήσεις εκκένωσης θα είναι έτοιμες.

Πώς μεταδίδεται ο χανταϊός

Ο χανταϊός συνήθως μεταδίδεται όταν οι άνθρωποι εισπνέουν μολυσμένα υπολείμματα από περιττώματα τρωκτικών και η ασθένεια δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο, το στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε στην επιδημία του κρουαζιερόπλοιου ενδέχεται σε σπάνιες περιπτώσεις να μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως από μία έως οκτώ εβδομάδες μετά την έκθεση.

Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που αποβιβάζονταν άφησαν πίσω τις αποσκευές τους και τους επιτράπηκε να πάρουν μόνο μια μικρή τσάντα με τα απαραίτητα, ένα κινητό τηλέφωνο, έναν φορτιστή και τα έγγραφά τους.

Μερικά μέλη του πληρώματος, καθώς και η σορός ενός επιβάτη που πέθανε πάνω στο πλοίο, θα παραμείνουν στο πλοίο, το οποίο θα συνεχίσει το ταξίδι του προς το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπου θα υποβληθεί σε απολύμανση, ανακοίνωσαν οι ισπανικές αρχές.

Το ταξίδι προς το Ρότερνταμ διαρκεί περίπου πέντε ημέρες, σύμφωνα με την εταιρεία κρουαζιέρας.

Με πληροφορίες από Associated Press