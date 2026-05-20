19-5-1919. Τα τρία 19ρια στη σειρά...

Αλλά είναι και τραγικά. Με το που έφτασε αυτή η ημερομηνία στο ιστορικό ημερολόγιο, η ζαριά είχε ριχτεί...

Πόντος, Αρμένιοι, Μικρά Ασία, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Κερύνεια και βόρεια Κύπρος. Στις 19-5-1919 ρίχτηκε η ζαριά για όλους τους πληθυσμούς που ζούσαν σ αυτές τις περιοχές…Πας μη Τούρκος σε θάνατο. Νομίζετε πως είναι μακρινή αυτή η ημερομηνία; Επειδή πέρασε ένας αιώνας κι επτά χρόνια; Αν έτσι νομίζετε, ρίξετε μια ματιά στον χάρτη που δημοσιεύουν τα τουρκικά μμε αυτές τις μέρες, για την έκταση της γαλάζιας πατρίδας τους…Είναι όλες οι περιοχές που ανέφερα πιο πάνω. Κι αρκετές άλλες...

Ήταν 19 Μαίου 1919, όταν ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβαζόταν στην Σαμψούντα…. Τα μαχαίρια βγήκαν και αν κάποιοι θέλουν να σβήσουν τα ιστορικά γεγονότα, αν το καταφέρνουν μπράβο τους, και το εννοώ. Καμία ένσταση. Ο καθένας όση αλήθεια αντέχει είπε ο Έκο…

Στη Θεσσαλονίκη γίνεται μια μεγάλη συζήτηση αυτούς τους καιρούς αν πρέπει να γίνει πάρκο Μπουτάρη. Έλα όμως που κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τον κύριο αυτόν (που χωρίς περιστροφές) ακούγεται καθαρά και ξάστερα να δηλώνει σε τηλεοπτική συνέντευξη πως: «Χέστηκε αν ο Κεμάλ Ατατούρκ έσφαξε εκατοντάδες χιλιάδες Πόντιους με την είσοδό του στην πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία»

Όπως θα... ξέρετε ο Κεμάλ γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη…Ίσως γι αυτό ο κος Μπουτάρης μιλά όπως μιλά. Πώς θα σας φαινόταν να κάναμε και μια πλατεία στο όνομα του Ντενκτάς μιας κι αυτός γεννήθηκε αν δεν κάνω λάθος στην Πάφο…

Στη Βικιπαίδεια διαβάζουμε: «Το 2017 στο πλαίσιο συνέντευξης τουριστικού περιεχομένου είχε δηλώσει: «Χέστηκα για το αν ο Ατατούρκ έσφαξε Έλληνες ή όχι, οι Τούρκοι τον γουστάρουν και θέλουμε τον τουρισμό τους στη Θεσσαλονίκη, όπως και εμείς γουστάρουμε να πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη». Η δήλωση αυτή επανήλθε στην επικαιρότητα τον Μάιο του 2018 προκαλώντας αντιδράσεις. Αργότερα, ο ίδιος απολογήθηκε χαρακτηρίζοντάς την «άστοχη».

Λοιπόν, ο χάρτης της «γαλάζιας πατρίδας» περιλαμβάνει το πρώτο βήμα του Κεμάλ Ατατούρκ στη Σαμψούντα και φτάνει μέχρι το Αιγαίο, την Κύπρο, τη Συρία και τη Λιβύη. Κι όπου αλλού βρέχεται από τη γαλάζια θάλασσα «τους»…

Την ίδια στιγμή, που αυτοί βγάζουν χάρτες επέκτασης, εμείς περιμένουμε την Ολγκίν να ξανάρθει για επίσκεψη φυσικά ρουτίνας…

19-5-1919. Η έναρξη…Το φινάλε της (αν έχει), θα το δούμε αργά η γρήγορα. Όσοι προλάβουν…