Θα έχουμε σχέδιο λύσης μέχρι το τέλος του χρόνου;

Μιλώντας στον Alpha Κύπρου, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρωτοβουλία του κ. Γκουτέρες που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβολή σχεδίου λύσης του Κυπριακού μέσα στο επόμενο εξάμηνο και πριν από τη λήξη της θητείας του Γ.Γ. ο οποίος πήρε το πράσινο φως και από τον Τούρκο Πρόεδρο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΠτΔ εξαπολύει δηλώσεις που αφορούν τεράστια εθνικά ζητήματα χωρίς προηγούμενη διαβούλευση και χωρίς το έδαφος να είναι κατάλληλα προετοιμασμένο. Αναφέρουμε ότι πρόσφατα έθεσε θέμα προς τις βρετανικές Αρχές για τον τρόπο λειτουργίας και το καθεστώς των στρατιωτικών βάσεων. Το θέμα τότε τέθηκε, σχολιάστηκε και ξεχάστηκε.

Το ζήτημα που ανακοινώνεται τώρα προκαλεί μια καταρχήν έστω συγκρατημένη αισιοδοξία γιατί επιτέλους μετά από εννιά χρόνια ακινησίας το Κυπριακό εισέρχεται στις σωστές ράγες και οι προσπάθειες τόσων χρόνων ίσως τελικά αποδώσουν. Η ύπαρξη σχεδίου Γκουτέρες με τουρκική μάλιστα συναίνεση είναι τεράστιας πολιτικής σημασίας.

Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις του Προέδρου και γιατί γίνονται στη σημερινή χρονική συγκυρία; Είναι γνωστό ότι οι πρωτοβουλίες σε τέτοιο επίπεδο, που αποδίδουν αποτελέσματα, διενεργούνται με μυστική διπλωματία και δημοσιοποιούνται τότε μόνον όταν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση, δηλ. εάν υπάρχουν κάποια ελάχιστα συμφωνημένα. Μια εξήγηση της δήλωσης του Προέδρου είναι ότι πρόκειται για ακόμη ένα επικοινωνιακό τέχνασμα για να κερδίσει τις εντυπώσεις ότι υπάρχει πρόοδος στο Κυπριακό και να ενισχυθεί η εικόνα του στο εσωτερικό. Εξάλλου έξι μήνες είναι σχετικά μεγάλο διάστημα, κερδίζει χρόνο και μπορεί να παρατείνει τις συνομιλίες και να προετοιμάσει το έδαφος για μια νέα πενταετία.

Ας πιστώσουμε όμως τον Πρόεδρο με ειλικρινείς προθέσεις και ας αντιμετωπίσουμε το πιο θετικό σενάριο, ότι οι Τούρκοι έδωσαν τη συγκατάθεσή τους. Από αυτό εξυπακούεται, και η λογική υπαγορεύει, ότι μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχει ένα ελάχιστο κοινό έδαφος πάνω στο οποίο ο Γ.Γ. θα κτίσει το σχέδιό του. Ακόμη μπορούμε να υποθέσουμε ότι εγκατέλειψαν τις απαράδεκτες θέσεις τους για δύο ανεξάρτητα κράτη και για κυριαρχική ισότητα και ότι οι απόψεις τους εντάσσονται στο συμφωνημένο πλαίσιο των ΗΕ. Παράλληλα ελπίζεται ότι και η πλευρά μας θα αφήσει τις γενικόλογες και αόριστες διακηρύξεις και θα διατυπώσει με σαφήνεια και καθαρότητα πώς εννοεί στην πράξη την πολιτική ισότητα, αν δέχεται τη μία θετική ψήφο για τους Τ/Κ και την εκ περιτροπής Προεδρία.

Εφόσον για την κατάθεση σχεδίου λήφθηκε η έγκριση του Ερντογάν σημαίνει ότι αντίστοιχη έγκριση έδωσε και η πλευρά μας. Είναι έτσι; Σε ποιο βαθμό είναι ενημερωμένα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου;

Παρ' όλο που οι εξελίξεις, αν ευσταθούν, θεωρούνται άκρως ενθαρρυντικές, και αυτό χάρις στις προσπάθειες του ΠτΔ, υπάρχει η αίσθηση ανάμεσα στην κοινωνία πως ό,τι και να συμφωνηθεί είναι εξαιρετικά δύσκολο να περάσει. Αναφέρομαι στην περίπτωση που χρειαστούν χρονοδιαγράμματα και επιδιαιτησία που για τους υποστηρικτές του Προέδρου και το ΕΛΑΜ αποτελούν ανάθεμα. Αυτό πώς θα το διαχειριστεί ο ΠτΔ; Πέραν τούτου ο κόσμος είναι εντελώς ανέτοιμος να δεχτεί και την πιο δίκαιη λύση για πλείστους όσους λόγους. Δεν έχει ποτέ καταβληθεί προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης να προετοιμάσει την κοινή γνώμη είτε μέσω των ΜΜΕ είτε μέσω της εκπαίδευσης για ειρηνική συνύπαρξη με τους Τ/Κ. Αντίθετα, κυριαρχεί μια αρνητική έως εχθρική ρητορική που απομακρύνει τη λύση και ο Πρόεδρος φαίνεται να την ευνοεί. Για τόσα χρόνια δεν άνοιξε ούτε ένα οδόφραγμα και ενισχύει την Ακροδεξιά που εισηγείται το κλείσιμο όλων των οδοφραγμάτων.

Κύριε Πρόεδρε, ευχόμαστε αυτή τη φορά να ευοδωθεί η πρωτοβουλία του Γ.Γ. και να καταλήξει σε μια συμφωνημένη διευθέτηση. Να ξέρετε ότι ο κόσμος θα σας στηρίξει, περάστε όμως από τα λόγια στα έργα, δείξετε ότι εννοείτε αυτά που λέτε και μπορείτε να κάνετε πολλά. Ως αρχή προχωρήστε στη διάνοιξη και άλλων οδοφραγμάτων για να διευκολυνθεί η καθημερινότητα του κόσμου, ενεργοποιήστε το δικοινοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Imagine, δημιουργήστε ατμόσφαιρα λύσης που θα ευνοήσει τις συνομιλίες, που τώρα είναι ανύπαρκτη.