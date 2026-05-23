Αστυνομικοί για τη μόστρα του Χαρτσιώτη

Η διάθεση δύο αστυνομικών στον επίτροπο Προεδρίας, Μάριο Χαρτσιώτη, συνιστά διασπάθιση δημόσιου χρήματος. Οι αστυνομικοί θα μπορούσαν να καλύπτουν πραγματικές ανάγκες αστυνόμευσης αντί να εκτελούν χρέη σοφέρ του κ. Χαρτσιώτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, είναι με τις ευλογίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ο Χαρτσιώτης διατηρεί τη φρουρά του. Μπορεί να τον υποβάθμισε από υπουργό σε επίτροπο, του διατήρησε όμως τα προνόμια για να μην εκληφθεί η μετακίνησή του ως πλήρης αποκαθήλωση.

Πηγές από την Αστυνομία μάς διαβεβαίωσαν ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε αξιολόγηση κινδύνου που να δικαιολογεί τη διάθεση φρουράς στον κ. Χαρτσιώτη. Εν ολίγοις, οι δυο αστυνομικοί είναι για τη μόστρα.

ΜΧΣ