Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Αστυνομικοί για τη μόστρα του Χαρτσιώτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η διάθεση δύο αστυνομικών στον επίτροπο Προεδρίας, Μάριο Χαρτσιώτη, συνιστά διασπάθιση δημόσιου χρήματος. Οι αστυνομικοί θα μπορούσαν να καλύπτουν πραγματικές ανάγκες αστυνόμευσης αντί να εκτελούν χρέη σοφέρ του κ. Χαρτσιώτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, είναι με τις ευλογίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ο Χαρτσιώτης διατηρεί τη φρουρά του. Μπορεί να τον υποβάθμισε από υπουργό σε επίτροπο, του διατήρησε όμως τα προνόμια για να μην εκληφθεί η μετακίνησή του ως πλήρης  αποκαθήλωση.

Πηγές από την Αστυνομία μάς διαβεβαίωσαν ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε αξιολόγηση κινδύνου που να δικαιολογεί τη διάθεση φρουράς στον κ. Χαρτσιώτη. Εν ολίγοις, οι δυο αστυνομικοί είναι για τη μόστρα.

ΜΧΣ 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα