Κίνα: Ξπερνούν τους 80 οι νεκροί από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο, 9 αγνοούμενοι (βίντεο)

Στους 82 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από την έκρηξη που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, το βράδυ της Παρασκευής (22/05), σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Αναλυτικά, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua News Agency, συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ανθρακωρυχείο Ανθρακωρυχείο Λιουσενγιού τη στιγμή της έκρηξης, το βράδυ της Παρασκευής, τοπική ώρα.

Chinese Ministry of Emergency Management has deployed six national mine rescue teams, comprising 345 personnel equipped with specialized gear, to the site of a gas explosion at the Liushenyu coal mine in Shanxi Province, according to Xinhua reports on Saturday.



Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ όπως μεταδίδει το CCTV, εννέα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Death toll has risen to 82 after a coal mine accident in Qinyuan County, north China's Shanxi Province. pic.twitter.com/o9CM6MewlX — China Xinhua News (@XHNews) May 23, 2026

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έδωσε εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα διαθέσιμα μέσα» για τη φροντίδα των τραυματιών και ζήτησε πλήρη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος.

Σημειώνεται ότι το ορυχείο βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνο, στην επαρχία Σανσί, μία από τις σημαντικότερες περιοχές εξόρυξης άνθρακα στη χώρα.

Παρά τη βελτίωση που, σύμφωνα με τις αρχές, έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στα μέτρα ασφαλείας των κινεζικών ορυχείων, τα εργατικά δυστυχήματα εξακολουθούν να είναι συχνά, καθώς η εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας χαρακτηρίζεται συχνά ανεπαρκής.

Πηγή: cnn.gr