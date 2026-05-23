Κίνα: Ξπερνούν τους 80 οι νεκροί από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο, 9 αγνοούμενοι (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έδωσε εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα διαθέσιμα μέσα» για τη φροντίδα των τραυματιών και ζήτησε πλήρη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος.

Στους 82 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από την έκρηξη που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, το βράδυ της Παρασκευής (22/05), σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Αναλυτικά, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua News Agency, συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ανθρακωρυχείο Ανθρακωρυχείο Λιουσενγιού τη στιγμή της έκρηξης, το βράδυ της Παρασκευής, τοπική ώρα.

Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ όπως μεταδίδει το CCTV, εννέα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έδωσε εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα διαθέσιμα μέσα» για τη φροντίδα των τραυματιών και ζήτησε πλήρη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος.

Σημειώνεται ότι το ορυχείο βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνο, στην επαρχία Σανσί, μία από τις σημαντικότερες περιοχές εξόρυξης άνθρακα στη χώρα.

Παρά τη βελτίωση που, σύμφωνα με τις αρχές, έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στα μέτρα ασφαλείας των κινεζικών ορυχείων, τα εργατικά δυστυχήματα εξακολουθούν να είναι συχνά, καθώς η εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας χαρακτηρίζεται συχνά ανεπαρκής.

Πηγή: cnn.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

