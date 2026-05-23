Βρε τον… ψευδοποθκιάντραπο!

Γράφει o Γιαννάκης Ηρακλέους
- Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πρώτη φορά Κύπριος Πρόεδρος προσφωνεί την ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων»! Πρώτη φορά Κύπριος Πρόεδρος είναι τόσο…μετριόφρων που δεν περνά μέρα που να μεν σhιομαλίσει τον εαυτό του κομπάζοντας πως «σαν κι εμένα κανένας!», τη στιγμή που κανείς δεν αντιλήφθηκε προς τι τόση έπαρση. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που καπαρτίζει πως «πρώτη φορά το ένα», «πρώτη φορά το άλλο», ας μας πει και τι εκατάφερε με το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα που μας απασχολεί και το οποίο θα έπρεπε να απασχολεί και τον ίδιο -το Κυπριακό: πόσοι πρόσφυγες επέστρεψαν στα σπίτια τους, πόσοι Τούρκοι στρατιώτες αποχώρησαν και πόση έκταση κατεχόμενου εδάφους απελευθερώθηκε; Αλλά πώς να ασχοληθεί με το Κυπριακό όταν η μόνη έγνοια του δεν είναι άλλη από τις επόμενες προεδρικές εκλογές, σε σημείο που κατάντησε -γιατί περί κατάντιας πρόκειται- να συμμαχήσει με το νεοφασιστικό μόρφωμα του ΕΛΑΜ προκειμένου να επανεκλεγεί;
- Τελικά, δεν είναι η πρώτη φορά που Κύπριος Πρόεδρος προσφωνεί την ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, καθώς προηγήθηκε ο Χριστόφιας το 2010! Ε, πόσο τζιαιρό να φκάλλει τη γλώσσα του περίπατο αμολώντας τσιόφτες; Αναμενόμενο ήταν πως κάποτε θα αναγκαζόταν… να τη ρουφήσει!
- Ωστόσο, να του αναγνωρίσουμε πως υπήρξαν και «επιτεύγματα» που πράγματι πρώτη φορά Κύπριος Πρόεδρος τα πέτυχε. Για παράδειγμα, πρώτη φορά Κύπριος Πρόεδρος εναγκαλίζεται έναν επικηρυγμένο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εξευτελίζοντας έτσι τον θεσμό που εκπροσωπεί, όπως πρώτη φορά Κύπριος Πρόεδρος φαντασιώνεται κάθε τόσο… νέα «ορόσημα», καλλιεργώντας ανυπόστατες προσδοκίες στον κόσμο -βλέπε την τελευταία αρλούμπα του με το σχέδιο λύσης του Κυπριακού που μίσhιμου ετοίμασε ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, με τον τελευταίο να μεν έσhει χαπάρι…Όταν ούτε ένα οδόφραγμα εν εξόρτωσε ν’ ανοίξει, περιμένετε από την κότα τη λειράτη να συμφωνήσει με τη ΔΔΟ; Το ΕΛΑΜ αρώτησέν το; Ολάν, αν δεν συμφωνούσε με τη λύση δύο κρατών, δεν θα διαχώριζε τη θέση του όταν ο τατάς του ενστερνίστηκε το όραμα του Ραούφ Ντενκτάς; Εκτός και αν διαφωνούσε αλλά δεν είχε το ανάστημα να παραιτηθεί. Πώς το είπε ο Μανόλης Αναγνωστάκης; «Δεν έφταιγεν ο ίδιος, τόσος ήτανε…».
- Νίκος Αναστασιάδης, τέως ΠτΔ: «Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία ενός τόπου όπου η ψήφος παύει να είναι μια απλή πολιτική επιλογή». Πράγματι! Όπως για παράδειγμα η εκλογή του ιδίου στην Προεδρία -κλασική περίπτωση τραγικής πολιτικής επιλογής…
- Στο foto finish θα αποφανθεί ο ιστορικός του μέλλοντος για το ποιος έβαλε το μεγαλύτερο λιθαράκι, ή καλύτερα, τον μιαλλύττερο χόγλακο στη διχοτόμηση της πατρίδας μας: Ο Τάσσος, ο Χριστόφιας, ο Αναστασιάδης ή ο Χριστοδουλίδης;...
- Οδυσσέα, που τον Χασαπόπουλο ο οποίος διαγνώστηκε -με απόφαση δικαστηρίου- ότι έχει τρικυμία στο κρανίο, κουτσά-στραβά, εγλύτωσες. Με την κυπριακή εκδοχή της Ζωής Κωνσταντοπούλου, την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, που εν τζαι θέλει πολλά να φουτουνιαστεί τζαι να τα πάρει στο κρανίο… πώς θα τα φκάλεις πέρα;!
- Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες, θέλετε να ψηφίζετε κι εσείς, όπως οι Ελληνοκύπριοι, στις βουλευτικές εκλογές; Ε, δεν μπορείτε να το παίζετε διπλοπόρτι. Απογαλακτιστείτε επιτέλους από την Τουρκία και ενταχθείτε στην Κυπριακή Δημοκρατία -ένα ευρωπαϊκό, ανεξάρτητο κράτος που έχει εθνικό ύμνο τον ύμνο ξένης χώρας και αρχηγό του στρατού υπήκοο άλλης χώρας!
- «Κάναμε κι εμείς πολλά ο ένας στον άλλο», γράφει ο Σενέρ Λεβέντ στη στήλη του στον «Πολίτη» της 18ης Μαΐου. Αμάν! Αν μάθουν οι δημοσιογράφοι του εκφραστικού οργάνου του Προεδρικού ότι το ίνδαλμά τους πουποτζιεί γράφει πως «εκάμαμεν τζ’ εμείς πολλά»... κατύσhη του: ψευδοοπαδό της όποιας λύσης θα τον ανεβάζουν, ψευδοποθκιάντραπο θα τον κατεβάζουν!
. Η μετενσάρκωση του Ανδρέα Παπανδρέου ξαναχτύπησε! Μετά την «πρώτη φορά Αριστερά»(!) όπου συγκυβέρνησε με τις κάθε λογής ακροδεξιές φαιδρότητες (βλ. Καμμένο, Κοτζιά, Ζουράρι κ.λπ), ο Αλέξης Τσίπρας τώρα μιλά για «κυβερνώσα Αριστερά»! No horse! (όι άππαρον!), για να το διατυπώσω όπως τον αγγλομαθή πρώην Prime Minister of the Squids (Πρωθυπουργό των Καλαμαράδων!).