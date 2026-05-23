Βουβάλι με φράντζα αλά Τραμπ έγινε αξιοθέατο στο Μπαγκλαντές (βίντεο)

Ένα σπάνιο αλμπίνο βουβάλι με ξανθό τρίχωμα και χαρακτηριστική φράντζα που θυμίζει το χτένισμα του Ντόναλντ Τραμπ έχει μετατραπεί σε απρόσμενο viral φαινόμενο στο Μπαγκλαντές, λίγες ημέρες πριν από το Eid al-Adha, τη μεγάλη μουσουλμανική γιορτή θυσίας.

Το ζώο, βάρους σχεδόν 700 κιλών, εκτρέφεται σε φάρμα στην περιοχή Ναραγιανγκάντζ, κοντά στην πρωτεύουσα Ντάκα, και έχει αποκτήσει το παρατσούκλι «Donald Trump» εξαιτίας της μακριάς ξανθής τούφας που πέφτει στο μέτωπό του.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της φάρμας, Ζία Ουντίν Μρίντα, το όνομα δόθηκε από τον αδελφό του, καθώς στο Μπαγκλαντές συνηθίζεται τα ζώα που προορίζονται για τη γιορτή να αποκτούν ξεχωριστά ή χιουμοριστικά παρατσούκλια.

Το βουβάλι έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στα social media, με δεκάδες επισκέπτες να φτάνουν καθημερινά στη φάρμα για να το δουν από κοντά, να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο ή ακόμη και να ταξιδέψουν ώρες μόνο για μια ματιά στο «πιο διάσημο βουβάλι της χώρας».

Σε βίντεο του AFP, φροντιστές λούζουν το ζώο πολλές φορές την ημέρα και χτενίζουν επιμελώς τη χαρακτηριστική ξανθιά «κόμη» του, ενώ δημιουργοί περιεχομένου καταγράφουν συνεχώς πλάνα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ιδιοκτήτης της φάρμας αστειεύτηκε μάλιστα λέγοντας ότι «η μοναδική πολυτέλεια που απολαμβάνει είναι τέσσερα μπάνια την ημέρα».

Ειδικοί στην κτηνοτροφία εξηγούν ότι τα αλμπίνο βουβάλια είναι εξαιρετικά σπάνια και αποκτούν το λευκό ή ροζ χρώμα τους λόγω έλλειψης μελανίνης, της χρωστικής που ευθύνεται για το σκούρο χρώμα του δέρματος και του τριχώματος.

Το Μπαγκλαντές, χώρα περίπου 170 εκατομμυρίων κατοίκων, προετοιμάζεται για το Eid al-Adha, μία από τις σημαντικότερες γιορτές του Ισλάμ, κατά τη διάρκεια της οποίας εκατομμύρια ζώα θυσιάζονται σύμφωνα με τη μουσουλμανική παράδοση. Για πολλές φτωχότερες οικογένειες, είναι μία από τις λίγες περιόδους του χρόνου όπου καταναλώνουν κρέας.

Παρά τη δημοφιλία του πάντως, ο ιδιοκτήτης της φάρμας παραδέχεται ότι θα δυσκολευτεί να αποχωριστεί το βουβάλι. «Θα μου λείψει ο Donald Trump, αλλά αυτή είναι η ουσία της γιορτής: η θυσία», δήλωσε.

Πηγή: ertnews.gr