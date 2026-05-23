Όριο στην ελευθερία της έκφρασης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Οι ύβρεις, οι χυδαίοι χαρακτηρισμοί και οι προσωπικές επιθέσεις που εκφέρονται με εχθρική διάθεση δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επικαλούνται το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης για να μείνουν ατιμώρητες. Αυτό ξεκαθάρισε με μια απόφαση-σταθμό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) του Στρασβούργου, απορρίπτοντας την προσφυγή ενός διανομέα και ακτιβιστή από τη Γεωργία, στον οποίο είχε επιβληθεί πρόστιμο για το περιεχόμενο ενός βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok.

Οι Ευρωπαίοι δικαστές επικύρωσαν πλήρως τις αποφάσεις των δικαστηρίων της Γεωργίας, τα οποία είχαν επιβάλει στον Ιράκλι Μιλάντζε χρηματικό πρόστιμο ύψους 180 ευρώ. Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο που ανάρτησε ο ακτιβιστής στην πλατφόρμα τον Δεκέμβριο του 2022, το οποίο έγινε γρήγορα viral, ξεπερνώντας τις 100.000 προβολές.

Στο επίμαχο υλικό, ο Μιλάντζε ασκούσε έντονη κριτική στη νέα συγκοινωνιακή πολιτική της Τιφλίδας, πρωτεύουσας της Γεωργίας, καταγγέλλοντας παράλληλα υποτιθέμενες παρανομίες και παρατυπίες από την πλευρά των δημοσίων λειτουργών. Ωστόσο, ο ακτιβιστής στράφηκε προσωπικά εναντίον του δημάρχου της πόλης και της αστυνομικής του ομάδας, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα μια γεωργιανή έκφραση που ισοδυναμεί με τη φράση «σιχαμερά καθάρματα».

Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι οι δικαστές της Γεωργίας ορθώς διαχώρισαν «την έντονη πολιτική κριτική από την εχθρική προσωπική απαξίωση». Το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι η χρήση «επιθετικής και χυδαίας» γλώσσας δεν προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξισωθεί με την πολιτική ή κοινωνική σάτιρα.

Οι δικαστές του Στρασβούργου επεσήμαναν ότι, αν και ο Μιλάντζε είχε προειδοποιήσει τους θεατές στην έναρξη του βίντεο ότι θα χρησιμοποιούσε απρεπή φράσεολογία, αυτό δεν αποτελούσε επαρκές μέτρο για τον περιορισμό της πρόσβασης σε ανηλίκους, ώστε να μην εκτεθούν σε αυτό το περιεχόμενο.

Παράλληλα, το ΕΔΔΑ δικαιολόγησε την απόφασή του λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη αυστηρότητα της ποινής, καθώς επιβλήθηκε το ελάχιστο προβλεπόμενο από τον νόμο πρόστιμο, ενώ δεν ζητήθηκε από τον δημιουργό να κατεβάσει το βίντεο ούτε του στερήθηκε η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Δικαστήριο σημείωσε μάλιστα ότι ο Μιλάντζε συνεχίζει έκτοτε να ασκεί «σφοδρή» κριτική στις αρχές μέσα από τα δίκτυά του, αποδεικνύοντας ότι η ελευθερία του λόγου του δεν φιμώθηκε, αλλά απλώς τέθηκαν τα απαραίτητα όρια απέναντι στη λασπολογία.

