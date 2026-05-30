Γι' αυτό, καλό τριήμερο! Εάλω οι παραλίες...

Πόσες δεκαετίες συζητούμε πως η Τουρκία δεν είναι ένα κανονικό κράτος όπως σχεδόν πολλά άλλα; Από τον καιρό που ιδρύθηκε, ένας αιώνας και βάλε, η χώρα αυτή επιβιώνει και επιβουλεύεται ό,τι -κατά τη γνώμη της εκάστοτε ηγεσίας της- θεωρείται ότι την απειλεί. Χθες επέτειος που οι Τούρκοι μπήκαν και κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη. Στα σάιτ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η τραγωδία ήταν σαν να συνέβη προχθές. Περιστασιακά πάντα οι Έλληνες θυμούνται τις επετείους και ξεμπερδεύουν μ' αυτές. «Σώπασε κυρά Δέσποινα…». Κάμποσοι βυζαντινοί δικέφαλοι, ΑΕΚ , ΠΑΟΚ, μαρμαρωμένος βασιλιάς κι από χρόνου με υγεία…

Ελάχιστοι ασχολούνται με το τώρα της Τουρκίας. Με τη σημερινή Τουρκία, η οποία παλεύει με ένα εσωτερικό χάος αφού ψάχνει τρόπο ο Ταγίπ Ερντογάν, να ζήσει χίλια χρόνια! Η δικαστική εξουσία παραμέρισε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης και ο Ερντογάν διόρισε αντιπρόσωπό του έναν κολαούζο που ελέγχει ο ίδιος! Τουρκικά ντερτίπια, αφού έστω και η περιβόητη αστική δημοκρατία στην Τουρκία είναι όνειρο θερινής νυκτός.

Με αυτό το καθεστώς αναμένουμε κι εμείς και η Ελλάδα συνεννόηση, και σε λίγες μέρες συνάντηση του διορισμένου νομάρχη Ερχιουρμάν, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Τι αναμένεται; Τίποτα. Η δε μεγαλύτερη πλάκα είναι πως τάχα οι Ευρωπαίοι ανησυχούν με το χάος στην Τουρκία. Το Βερολίνο, λέει, εκφράζει την ανησυχία του για τις εξελίξεις στην Τουρκία, μετά τη δικαστική απόφαση καθαίρεσης του ηγέτη του αντιπολιτευόμενου CHP, Οζγκιούρ Οζέλ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν, ωστόσο, ακόμη πιο αυστηρή απάντηση προς την Άγκυρα.

«Όταν, πρώτα από όλα, το ισχυρότερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το CHP, και αρκετοί από τους αξιωματούχους του αντιμετωπίζουν νομικές κατηγορίες και διαδικασίες, συλλήψεις και καθαιρέσεις, τότε αυτό είναι πολύ ανησυχητικό και εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για εμάς», δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μόλις λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στο Βερολίνο.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η Τζανσού Εζντεμίρ από την αριστερά, ζήτησε ένα «σαφές μήνυμα» προς την Τουρκία: «Η γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει να προσφέρει σημαντικά ισχυρότερη υποστήριξη στη δημοκρατική κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών δημοσιογράφων, των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών, των συνδικάτων, των δυνάμεων της αντιπολίτευσης και των Κούρδων ακτιβιστών», δήλωσε η κυρία Εζντεμίρ, ενώ σε ανάλογο πνεύμα τοποθετήθηκε και η εκπρόσωπος των Πρασίνων για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ντέμπορα Ντίρινγκ. Ακόμη, όμως, και από το συγκυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ο επικεφαλής της γερμανοτουρκικής κοινοβουλευτικής ομάδας, Σερντάρ Γιουκσέλ, τόνισε ότι δεν πρόκειται απλώς για εσωτερικές υποθέσεις της Τουρκίας: «Τα δημοκρατικά πρότυπα και το κράτος δικαίου έχουν καθολική ισχύ και τα απαιτούμε με κάθε σαφήνεια».

Με το συμπάθιο, αλλά η κοροιδία πάει σύννεφο. Πότε έζησαν οι Τούρκοι «δημοκρατικά πρότυπα και το κράτος δικαίου»; Είναι μια ερώτηση που κανένας δεν μπορεί να απαντήσει. Γι' αυτό, καλό τριήμερο! Εάλω οι παραλίες!