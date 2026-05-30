Ψήφισα Volt…

Γράφει ο Γιαννάκης Ηρακλέους
- Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σχολιάζοντας παραμονές των εκλογών το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας λόγω κατακερματισμού του πολιτικού συστήματος, δήλωσε ότι «δεν ανησυχούσε»! Αλίμονο να ανησυχεί τη στιγμή που τσακρά τρεις συντάξεις (ως πρώην υπάλληλος της Αρχής Βιομηχανικής Κατάρτισης, πρώην πρόεδρος του δ.σ. της Ελληνικής Τράπεζας και πρώην υπουργός), συν τον μισθό του ως υπουργός! Την επόμενη φορά λοιπόν που ο Πρόεδρος θα καπαρτίσει πως «πρώτη φορά μπλα μπλα μπλα», ας προσθέσει επίσης πως «πρώτη φορά από συστάσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας μέλος της κυβέρνησης εισπράττει ΚΑΙ μισθό υπουργού ΚΑΙ σύνταξη υπουργού, γεγονός που, πέρα από παγκόσμια πρωτοτυπία, συνιστά και κραυγαλέα παρανομία»… Με την ευκαιρία, συγχαρητήρια στον γ.γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, ο οποίος, όπως διαβάζω, αποποιήθηκε της δικής του σύνταξης, χωρίς τυμπανοκρουσίες…
- Γιάννης Αντωνίου, αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Η κοινή λογική λέει ότι ο Χριστοδουλίδης θα είναι υποψήφιος το 2028. Σοβαρά, κ. Αντωνίου;! Τζ’ εμείς ενομίζαμε πως ούτε καν επέρασε που τον νου του η επανεκλογή του και ότι άλλην έγνοια που το Κυπριακό δεν έσhει! Να τζιοιμούμαστε λοιπόν άνεννοιας ότι θα υποβάλει υποψηφιότητα προκειμένου να συνεχίσει… το κόψιμο κορδελών;!
- Αθηνά Μιχαηλίδου, υπουργός Παιδείας: «Είναι υπερβολικό να γίνεται συζήτηση αν θα μπουν κλιματιστικά στα σχολεία αυτό τον μήνα ή τον άλλον, από τη στιγμή που για 20 χρόνια δεν το συζητούσαμε καθόλου». Από την υπουργό Γεωργίας το εμπνεύστηκε; Αντέγραψε, φαίνεται, την αλήστου μνήμης δήλωση της κ. Παναγιώτου ότι «το πρόβλημα της λειψυδρίας κρατάει από την εποχή της Αγίας Ελένης»! Παρεμπιπτόντως, μεθαύριο Δευτέρα-μέρα του Κατακλυσμού, θα επαναλάβει άραγε την έκκλησή της στα μωρά… να μεν πιτσικλιστούν, προκειμένου να εξοικονομηθεί νερό;!
- Με την παραδοσιακή ινδική ενδυμασία βγήκε από το αεροπλάνο φτάνοντας στην Ινδία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Με τη φόρα που επήρε, δεν θα μείνει χώρα που να μην την επισκεφθεί. Μην παραξενευτείτε λοιπόν αν ακούσετε ότι ΕΛΑΜμνησε κατά την… Παπούα Νέα Γουινέα, οπόταν θα τον δείτε να κατεβαίνει που το αεροπλάνο… τίτσιρον, τίγκα στα τατουάζ!
- «Σε δύο χρόνια θα ξεκινήσει η αξιοποίηση του φυσικού αερίου. Θα ξεκινήσει η πώληση. Αναμένεται χρήμα να έλθει στο πολύπαθο νησί μας. Τα μακρά κοντά εγίναν. Το 2028 είναι σημαδιακή χρονιά». Αυτά έγραφε την περασμένη βδομάδα η «επίσημη Εφημερίδα των Ανακτόρων». Είνταλλως, σιόρ; Έννεν που το 2015 που άρχισε η εισροή χρήματος από την πώληση φυσικού αερίου, όπως μας έλεγε ο Λακκοτρύπης, υπουργός τότε Ενέργειας και νυν σύμβουλος του Προέδρου;!
- Σχέδιο ενεργειακής διασύνδεσης με τα κατεχόμενα καθώς και σχέδιο μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγού, ανήγγειλε η τουρκική κυβέρνηση. Τελικά, πόσο διορατικός ήταν ο αείμνηστος Τάσσος Παπαδόπουλος όταν, παραμονές του δημοψηφίσματος του 2004, παρότρυνε τον κόσμο να ψηφίσει «Όχι» καθώς, όπως έλεγε, «έρχονται καλύτερες μέρες»; Έτες, ήρτασιν! Πουποτζιεί…
- Ο Φειδίας παραχώρησε τη θέση του στη Βουλή στον μέντορά του, Γιάννη Λαούρη, άλλως «Ασhπάξιξιν, εγλιππάραμε €6 εκατ.»!
- το 33,6% ανήλθε το ποσοστό της αποχής στις βουλευτικές εκλογές της περασμένης Κυριακής, δηλαδή ένας στους τρεις πολίτες! Στους 191.032 συμπατριώτες μας λοιπόν που απαξίωσαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, το ερώτημα: 753 υποψήφιοι και δεν βρέθηκε ούτε ένας που να πληροί τα κριτήριά σας;! Και είσαστε ακόμη εδώ τζαι καταϊσhεύκετε το ταλέντο σας; Ολάν με τα standards που διαθέτετε, κανονικά δεν θα έπρεπε να υποβάλετε αίτηση να προσληφθείτε στη NASA ή να διδάσκετε στο Χάρβαρντ; Εκτός και αν ο λόγος είναι ότι δεν σας εκφράζει το ισχύον εκλογικό σύστημα της χώρας μας και οραματίζεστε εκείνο της Βορείου Κορέας…
- Αντιγράφω και προσυπογράφω, από ανάρτηση του Χρυσόστομου Περικλέους, την επομένη των εκλογών: «Ψήφισα Volt. Μια ζωή ενάντια στο ρεύμα. Μια ζωή με τους μικρούς κι αδύναμους. Στην εκλογική ορολογία, με τους ηττημένους. Μαθημένα τα βουνά στα χιόνια». Ναι, και η αφεντιά μου ψήφισε Volt-το προζύμι του αύριο, όπως το αποκάλεσε ο φίλος Χρυσόστομος...