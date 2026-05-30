Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Στην Ελλάδα ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τις θεραπείες αποκατάστασης στη Γερμανία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είχε υποστεί ρήξη ανευρύσματος

Επέστρεψε από τη Γερμανία ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Υπενθυμίζεται πως ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπέστη ρήξη ανευρύσματος, στις 15 Απριλίου, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Μετά τη νοσηλεία του ο κ. Μυλωνάκης μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Πλέον θα συνεχίσει τις θεραπείες του σε ειδικό κέντρο στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Happy Day» του Alpha Ελλάδας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η υγεία του καλυτερεύει μέρα με τη μέρα.

Πηγή: lifo.gr

Tags

ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΝΤΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα